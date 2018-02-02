1 февраля в Энергодаре Запорожской области скончался руководитель отдела ядерной безопасности Запорожской АЭС Сергей Климов. Прибывшие около 19:25 по вызову медики констатировали смерть 62-летнего мужчины в собственной квартире по улице Курчатова.

Причиной гибели Климова стало ножевое ранение в область сердца, которое он, согласно первоначальной версии, нанес собственноручно. То есть, имел место суицид атомщика.

Расследованием обстоятельств его гибели занимается Нацполиция Запорожской области, которая квалифицировала инцидент по ст.115 УК Украины ("умышленное убийство") с пометкой "самоубийство". С учетом должности погибшего, которую Климов занимал последние двадцать лет, история его смерти стала предметом широкого обсуждения.

"Страна" разбиралась в деталях трагедии в Энергодаре, которая послужила поводом для начала дискуссии о том, все ли в порядке с ядерной безопасностью в Украине.

Пырнул себя в сердце на глазах у жены

На официальном уровне и спустя неделю после гибели Сергея Климова правоохранители скупо делятся деталями расследования.

"1 февраля около 19:25 в квартире дома по улице Курчатова в городе Энергодар покончил жизнь самоубийством мужчина 1956 года рождения. Последний вызвал себе ножевое ранение туловища", — сообщили в пресс-службе региональной Нацполиции.

Начальник отдела коммуникации ГУ Нацполиции Запорожской области Екатерина Людвиг отметила, что на данном этапе досудебное расследование продолжается согласно первоначальной юридической квалификации инцидента. А все точки над i должна расставить экспертиза.

"Мы ожидаем ее результаты, они должны прояснить обстоятельства случившегося. Предполагается, что по времени это займет около месяца", - рассказала она "Стране".

Более словоохотливым оказался собеседник нашего издания в прокуратуре области. По его сведениям, почерпнутым из показаний жены покойного, в прошлую пятницу события в квартире начальника ОЯБ Запорожской АЭС разворачивались следующим образом.

Якобы Климов находился дома вместе с женой. Чета готовилась к трапезе, когда глава семейства внезапно схватил нож со стола и нанес себе несколько ударов по туловищу. Один из них попал в сердце и стал роковым.

"Это версия о самоубийстве со слов жены, сейчас ее достверность и проверяется", - говорит наш источник в прокуратуре.

Молчание АЭС и священник на похоронах

После получения сведений экспертизы и опроса окружения покойного силовики надеются получить понимание о том, что подтолкнуло Климова к суициду - помутнение рассудка, внезапная размолвка в семье или причины иного, прежде всего, рабочего толка.

На атомной станции ЧП с их сотрудником не комментируют. Руководитель пресс-службы Запорожской АЭС Сергей Шичев переадресовал вопросы журналистов в полицию. "Нам кажется не этичной пляска на костях трагически погибшего человека", - сказал он в эфире телеканала НТН.

Не удалось добиться большего и журналистам "Громадського ТБ Запорожье". Источники этого издания на АЭС лишь сообщили, что персонал станции шокирован гибелью Климова. В то же время версий о том, из-за чего атомщик мог наложить на себя руки у коллег Сергея Петровича нет.

3 февраля Климова проводили в последний путь. У мужчины осталась молодая супруга, дочь-школьница и, по некоторым данным, более взрослый сын. Два года назад Сергей Петрович был награжден знаком "Почетный работник атомной энергетики".

Источник видео: youtube.com/Медіа Центр Енергодар

Присутствие на его похоронах священника, который отпевал покойного (что воспрещено церковным каноном в случае самоубийства), вызвало немало обсуждений в сети. Это укрепило сторонников альтернативной версии гибели Климова, которые предполагают - с гибелью начальника ОЯБ не все так чисто. А его могли даже убить, но впоследствии представить все как суицид.

Связана ли смерть Климова с профессиональной деятельностью?

В процессе подготовки этого материала "Стране" не удалось найти фактических подтверждений такой трактовки. В то же время, значительное внимание инциденту в Энергодаре уделил целый ряд российских СМИ и пользователей соцсетей с так называемой "антимайданной риторикой".

Источник фото: соцсети

Они выдвинули целый ряд конспирологических версий (от доведения до самоубийства вплоть до показательной казни), и связывают смерть Климова с его работой на крупнейшем энрегетическом объекте Европы - Запорожской АЭС. Якобы Сергей Петрович был прекрасно осведомлен о критическом положении дел на станции и понимал, что его могут сделать крайним в случае вероятной аварии.

Заметим, что вокруг работы атомной электростанции в Энергодаре в последние годы ходит немало противоречивой информации неофициального характера.

Дело в том, что она вместе с другими украинскими АЭС начала постепенный отказ от использования российского топлива, заменяя его на американский аналог от производителя Westinghouse. С 2016 года на Запорожской АЭС перешла на использование смешанной загрузки топливных блоков, заявив курс на диверсификацию.

По версии отдельных комментаторов, которые критикуют приход Westinghouse, продукция из США плохо совместима с реакторами советского образца, установленными на шести энергоблоках АЭС. Это-де и приводит к внештатным ситуациям в работе атомной станции в Энергодаре.

Сторонники Westinghouse уверяют в обратном. В их изложении, возникающие ЧП не более чем совпадение и элемент работы сложнейшего механизма АЭС. Деятельность критиков американского ядерного топлива они связывают с коммерческими интересами российской корпорации ТВЭЛ.

С другой стороны, на Запорожской АЭС действительно имели место несколько чрезвычайных происшествий и аварийных отключений энергоблоков. На станции большую часть этих инцидентов объясняли плановыми ремонтными работами.

Последние из них были зафиксированы за несколько дней до смерти Климова. Как писала "Страна", 21 января был отключен от сети второй энергоблок станции. 30 января произошла еще одна "внештатка" - разгрузка энергоблока №6 из-за отключения насоса. Причины последнего инцидента остаются не известными. Через день после него Сергей Климов скончался.