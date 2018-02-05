Верховная Рада собирается отреагировать на скандальный польский закон об Институте национальной памяти (т. н. "антибандеровский закон").

Планируется, что во вторник после открытия восьмой сессии депутаты примут ответное заявление украинского парламента.

В целом очевидно, что ситуация далека от разрядки и стороны вряд ли избегут искушения снова разыграть историческую карту.

"Усиливает антиукраинские тенденции"

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий анонсировал: во вторник, 6 февраля, парламент рассмотрит проект постановления о польском законе, который предусматривает уголовную ответственность за отрицание "преступлений украинских националистов", якобы сотрудничавших с нацистами.

Документ для депутатов подготовил профильный парламентский комитет по иностранным делам при содействии МИД и неких международных экспертов. Голосование за проект, по мнению спикера, должно продемонстрировать "совместную согласованную позицию всего украинского парламента".

Главные тезисы документа: закон о пропаганде "бандеризма" (его неофициальное название, которое прижилось в Украине) приравнивает "действия всех борцов за независимость Украины к преступлениям нацистского и коммунистического режимов", ставит под вопрос свободу обсуждения непростых фактов в истории отношений двух народов, усиливает антиукраинские тенденции в польском обществе и ставит под угрозу права и свободы почти миллиона украинцев, которые сегодня являются трудовыми мигрантами на территории Польши.

"Неоспоримым является то, что как в прошлом, так и сегодня разжигание конфликтов между традиционно дружественными украинским и польским народами лежит в интересах общих врагов нашей государственности и суверенитета, которыми были нацистский и коммунистический режим, а сегодня – российский агрессор и оккупант", – отмечается в проекте заявления, которым располагает "Страна".

Упомянут в документе и Холокост, на почве которого у Польши возникли недоразумения уже с Израилем и рядом других стран. Скандальный закон также вводит наказание за публичные заявления о причастности поляков к массовому уничтожению евреев в годы Второй мировой войны (в Израиле считают, что случаи имели место). Рада заявляет, что не принимает польский подход.

На этих основаниях депутаты призывают польского президента Анджея Дуду ветировать закон.

Бревно в глазу

В комитете по иностранным делам говорят: проект заявления Рады получился и дипломатически выверенным, и содержательным.

"Ключевой момент в нашем проекте: мы не отвечаем симметрично, тем не менее считая, что решение польского парламента не было мудрым. Оно, напротив, усиливает эскалацию (напряженности. – Прим. Ред.), подрывает традиционные конструктивные отношения с Варшавой", – прокомментировала "Стране" член профильного комитета, народный депутат Светлана Залищук ("Блок Петра Порошенко", БПП).

При этом она считает, что документ, с которым не будет проблем в сессионном зале, не вызовет и негативной реакции Польши.

Справедливости ради стоит сказать, что в Раде были и куда более радикальные предложения. Например, депутат из фракции Олега Ляшко Игорь Попов предложил провести нечто вроде люстрации владельцев "карт поляка" (которых среди украинских граждан тысячи).

"Необходимо провести учет выданных гражданам Украины "карт поляка" и рассмотреть вариант учета наличия таких карт при назначении на государственные должности, а также должности в спецслужбах, правоохранительных органах и ВСУ", – написал депутат у себя в ФБ.

В комментарии "Стране" Игорь Попов отметил, что отдельный законопроект по этому поводу пока не обсуждается. "Я поднимаю вопрос о комплексном изучении рисков и подготовке плана мероприятий", – сказал нардеп.

Впрочем, по мнению экспертов, в любом случае потенциал роста напряженности в отношениях между двумя странами значительный, вне зависимости от степени умеренности формулировок в итоговом заявлении Рады.

"Проблема в том, что и в Польше, и в Украине у власти правые популисты. А они апеллируют не столько к социально-экономическим процессам, сколько к исторической памяти и национальной идентичности. Наша власть ориентирована на националистический электорат, и потому обращается к той исторической "мифологии", которая ему присуща. Точно так же провластная польская партия "Право и справедливость" получает электоральный урожай с районов, заселенных потомками переселенцев с Волыни и Галиции. Поэтому в риторике этой политсилы будут сохраняться темы Волынской трагедии и тому подобных моментов, болезненных для поляков", – рассуждает политолог Кость Бондаренко.

"Украина сегодня более всего нуждается во взвешенной исторической политике, а не истеричной антиполитике, – говорит "Стране" Ирина Верещук, президент Центра Балто-Черноморских исследований. – Если мы действительно хотим добиться всестороннего, аргументированного рассмотрения именно нашей позиции, а затем и поддержки от США и других государств, мы должны выстроить правильную международную защиту, которая включала бы и Венецианскую комиссию, ПАСЕ, Европарламент и т. д. Польша – полноценный член ЕС, она находится в юрисдикции законодательства ЕС. И именно языком ЕС с ними надо разговаривать. Достичь международного консенсуса в этом вопросе, включая Израиль как потерпевшую сторону, США как стратегического партнера, – это будет сигналом нашей зрелости как исторической, так и политической. Все остальные малозначительные акты – только для внутреннего пользователя и ни к чему положительному не приведут".

В понедельник против "антибандеровского закона" провели акции партия "Свобода" и другие националисты, собрав пикеты у польских дипломатических учреждений в Украине.

"Поведение "Свободы", как и инициатива с заявлением парламента, только подтверждают библейское изречение о соринке и бревне в глазу: призываем не спекулировать на истории, однако сами это делаем с превеликим удовольствием", –комментирует Кость Бондаренко.