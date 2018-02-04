В Украине более чем вдвое увеличилось количество случаев торговли людьми и рабства. Об этом говорят цифры прокурорской статистики.

"Страна" выяснила, кого и зачем продают в рабство и как работают торговцы живым товаром в Украине.

Взрывной рост дел по торговле людьми

В 2014 году в отчетах Генпрокуратуры зафиксировано 118 открытых уголовных производств по ст.149 Уголовного кодекса Украины – торговля людьми или другие незаконные сделки относительно человека. В 2016 году уровень таких же преступлений оставался на том же уровне – 114 уголовных производств, 45 из них было доведено до обвинительного акта. Зато в 2017 году судя по годовому отчету, произошел настоящий взрыв работорговли - было открыто 340 уголовных производств, 97 из них было передано в суд с обвинительным актом.

Впрочем, статистика прокурорских отчетов – это лишь вершина айсберга. По мнению большинства криминологов, реальный уровень преступности в 3 – 5 раз превышает зарегистрированный. То есть, 340 зарегистрированных случаев торговли людьми следует умножить на пять.

Арбузный фронт

Не все преступления по "рабской" 149 статье УК относятся к прямой, классической форме рабства – когда людей против их воли продают, покупают и подвергают эксплуатации. Часто по этой статье попадают вербовщики проституток на работу за границей.

Однако в Украине есть и настоящие работорговцы. Первая категория из них – вербовщики бесплатной рабочей силы. Особый спрос на сельскохозяйственных рабов - весной и летом. Многие украинские фермеры не брезгают привлекать бригады сельскохозяйственных рабов для уборки урожая.

Летом в Херсонской и Николаевской областях начинается сбор арбузов. Интересно, контакты рабовладельцев – хозяев сезонных сборщиков урожая известны многим фермерам.

"Есть несколько телефонов, позвонив по которым всегда можно договориться о том, что бы в определенное время к тебе на поле прибыла бригада сборщиков арбузов. Оплачиваем работу бригадирам. У них в бригадах работают бомжи за копейки и еду. По сути это даже не бригадиры, а надсмотрщики. Они привозят рабочих на поле, работают они от светла до темноты. Если кто-то из бригады не выполняет план, могут избить прямо на поле. Мне один из бригадиров под рюмку чая рассказывал, что на него работает пять бригад по десять – двенадцать человек. Метод простой – подбирают по всей Украине алкоголиков и бомжей, отбирают документы, сначала поят и кормят, одевают. Потом ставят перед фактом, что долг нужно отдавать. Вывозят, заставляют работать в поле. За неповиновение – жестко ломают. Если такой раб сбегает, ловят и садят на цепь у рабовладельца в сарая," - признался херсонский фермер Алексей Завгородний.

В реестре судебных решений есть производство, которое рассказывает о том, что иностранные торговцы бесплатной рабочей силой вербовали рабов-иностранцев для Украины – на работу на каменном карьере. Рабов вербовали из же соотечественники в Пакистане.

Далее – старая схема. У иностранцев отбирали документы, перевозили в поселок Чоповичи Житомирской области. Где пакистанцы трудились по нескольку месяцев в цехе по обработке природного камня. Естественно, что оплата труда была на низшем уровне – жертвы работорговцев подтвердили, что выплачиваемых денег хватало на скромные переводы домой – по 100 долларов раз в пару месяцев. Остальное пакистанцы тратили на продукты – питания, которым кормили владельцы цеха, не хватало.

Нищенские артели

Другое направление работорговли в Украине – приведение людей в рабство для сбора подаяний. Это – почти половина случаев рабства.

По мнению источников "Страны" в полиции, работорговлей для нищенства преимущественно занимаются этнические преступные группировки.

"В Киевской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях есть по две – три устойчивые группировки, которые ищут по всей Украине бомжей, алкоголиков и просто инвалидов, нуждающихся в деньгах. Особым спросом пользуются люди с видимой инвалидностью – с ампутированными конечностями. Их работу любой может видеть – инвалидов – рабов возят в людные места и на дороги для сбора милостыни. К сожалению, большая часть работорговцев пользуются "крышами" местной полиции – отстегивают им ежемесячно до тридцати процентов доходов. Несмотря на мизерность подаяний, в целом это довольно большие суммы, сотни тысяч гривен в год. Один инвалид на коляске в среднем за день собирает от трехсот до пятисот гривен, из которых ему достается в лучшем случае гривен двадцать – тридцать. Как правило, в нищенских артелях – по пять-шесть инвалидов с одним надсмотрщиком. У одной группировки может быть до пятнадцати – двадцати рабских нищенских артелей. Инвалидов опаивают спиртным, садят на иглу. Да и деваться инвалидам некуда – они никому не нужны. Это настоящее рабство. Задокументировать и задержать таких рабовладельцев крайне трудно – их жертвы крайне редко дают против своих хозяев показания. Рабы психологически подавлены, постоянный "стокгольмский синдром" - они считают, что обязаны жизнью хозяевам нищенских артелей," - утверждает сотрудник киевского отдела по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми Виктор Д.

Интересно, что популярность "нищенского" рабовладения подтверждают десятки судебных производств. Помимо Украины, рабовладельцы сдают своих рабов в аренду партнерам из-за границы. Собственно, в судьбе рабов ничего не меняется, даже если они работают в России или Европе – методы психологической обработки те же: избиения, спаивание и насильственное принуждение к употреблению наркотиков.

Бездомные, но физически здоровые украинцы часто попадают в трудовое рабство в довольно специфических местах. Например, на городских свалках. В 2017 году получили приговор в 5 лет тюрьмы глава группировки рабовладельцев, который насильно заставлял людей работать в цехе по обработке мусора в селе Тишковичи Волынской области. Как выяснила Страна, о том, что на свалке использовались рабы, знали как местные власти, таки и правоохранители.

Крыша и воров, и полиции

По словам криминального авторитета из Одессы А., украинские работорговцы работают "автономно", но пользуются неофициальным покровительством как правоохранителей, так и лидеров преступного мира.

"Менты такими крышами – над нищими, бомжами и проститутками и отправкой их за границу никогда не брезговали – им всегда за такие дела платили. Платят и сейчас. По людским понятиям (воровским – Прим.Ред.) всегда считалось, что получать долю с проституции и бомжей – западло. Но в последнее время многие авторитеты начали крышевать и получать долю с торговцев проститутками и нищих артелей. Это большие деньги – до миллиона гривен в год. В целом по Украине работают сотни нищенских рабских бригад. Вербовщики проституток тоже платят в общак, хотя это и не афишируется. Никто ими не руководит, их дело – сдавать долю на благо (общак – Прим.Ред.). Конечно есть те, кто работает самостоятельно. Но таких все меньше – все рабовладельцы отстегивают и ментам, и ворам," - признался представитель криминального мира.