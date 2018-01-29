29 января в Киеве одновременно в двух районах - Святошинском и Шевченковском произошли вооруженные разборки с использованием огнестрельного оружия и жертвами.

"Страна" узнала подробности о перестрелках одного дня в столице

"Лотерейный спор" привел к летальному исходу

Первый инцидент случился около 12:00 в понедельник неподалеку от станции метро "Берестейская" на улице Лагерной в Шевченковском районе. На местном базаре в киоске с игровыми автоматами произошел конфликт между двумя группами, считающими себя собственниками точки.

Как удалось узнать из собственных источников в МВД, в салоне игровых автоматов, который действует под видом киоска разрешенной спортивной лотереи, давно было не спокойно. Местные жители часто жаловались участковым на поведение посетителей этого салона. Но, как говорят местные, он действовал под "крышей ментов", поэтому никто активных действий по его закрытию не предпринималось.

В то же время, на "лотерейной точке" наметились разборки собственников - сразу двое человек, которые вместе начинали этот бизнес, считали киоск своей собственностью.

Сначала борьба за салон игровых автоматов происходила в судах. Однако даже после судебных решений одна из сторон не захотела мириться с тем, что придется потерять точку в выгодном месте - возле станции метро "Берестейская", где просаживали деньги днем и ночью постоянные клиенты. В итоге, вторая сторона спора также заручилась решением другого суда в свою пользу.

Возникла патовая ситуация. Вероятно, в условиях правовой неопределенности обе стороны решили привлечь "физическую силу". С одной стороны, это были так называемые "титушки". Фактические собственники заручились поддержкой частной охранной компании. Которые сошлись в противостоянии между собой прямо в киоске лотерейной точки. В результате перестрелки один из "бойцов" был убит на месте, а еще один - получил ранение.

Труп на улице и несколько стрелянных гильз (предварительно - от травматического оружия, которое оказалось смертельным) обнаружили еще до обеда 29 января во время осмотра места происшествия следственно-оперативной группой.

Источник видео: facebook.com/dtp.kiev.ua

Последствия разборок неподалеку от станции метро "Берестейская", источник видео: youtube.com/informator.ua

К слову, тамошних торговцев у метро этот жуткий случай не смутил: они разложили ящики с селедкой и мандаринами в метре от мертвого тела, которое не успели вывезти на Оранжерейную для проведения вскрытия.

Стрелка с Лагерной повязали в парке "Нивки"

Как сообщила пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блищик, предварительно установлено: в помещении "Национальной лотереи" находилось пять представителей частной охранной фирмы и администратор, когда туда забежали семеро мужчин в черной форме. Между ними началась драка и прозвучало несколько выстрелов. После этого неизвестные в черной форме разбежались.

Как отмечается, на месте происшествия погиб один человек, еще один с огнестрельным ранением в живот был доставлен в больницу.

Начальник столичного Главка полиции Андрей Крищенко заявил прессе, что погибший во время стрельбы получил смертельные ранения от устройства для отстрела резиновых пуль, которое применила одна из сторон. На месте погиб молодой человек, 1983 года рождения. Другой пострадавший получил ранение, но они не тяжелые - его доставили в больницу.

По словам Крищенко, удалось также выяснить, что есть два решения суда первой инстанции, которые двум разным владельцам дают право собственности. "Здесь была одна частная структура охраны, приехала другая - произошел конфликт, полицию не вызывали, пока не произошла стрельба и не погиб человек", - подчеркнул он.

В столице был объявлен план "Перехват", и около 16:00 в главке полиции сообщили - стрелка, осуществившего летальный выстрел, задержали. Его, а также еще двух потенциальных участников перестрелки, по данным "Страны", повязали неподалеку от метро - в парке "Нивки".

Наиболее тяжкие последствия, судя по всему, грозят задержанному стрелку - ранее судимому за кражу уроженцу Винницкой области, 1989 года рождения. Который, по информации Нацполиции, в настоящее время работал в охранной структуре.

"У него изъято оружие, из которого, мы считаем, было совершено преступление. Но после проведения экспертиз уже сможем это доказать", - сообщил Крищенко.

Перестрелка у здания суда

Второй инцидент произошел приблизительно немногим позже обеда, на улице Жилянской, 142 - буквально на тротуаре у здания Святошинского райсуда.

Источник видео: youtube.com/Надежда Коптелова

Там произошла разборка со стрельбой между участниками одного из уголовных дел, которое слушается в Святошинском суде уже несколько лет. И к их истории следует присмотреться повнимательнее.

Итак, как гласит расписание на сайте суда, 29 января на 12:00 было назначено очередное судебное заседание в уголовном производстве по обвинению трех граждан - Андрея Кязимова, Руслана Миронова и Антона Булова в совершении преступлений, предусмотренных ст.206 ("Противодействие законной хозяйственной деятельности") и ст.263 ("Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами") УК Украины.

Источник фото: court.gov.ua

Это старое дело, истоки которого берут начало весной 2015 года. Оно связано с переделом сфер влияния на рынке незаконных перевозок столицы, где на отдельных перевозчиков наезжала группировка во главе с фигурантом дела об убийстве журналиста Вячеслава Веремия - Юрием Крысиным.

В публичной плоскости о разборках стало известно в октябре 2015 года из-за ЧП в Святошинском районе Киева. Тогда неподалеку от станции метро "Житомирская" произошла перестрелка. Прямые включения с места событий тогда осуществляли целый ряд информационных ресурсов страны.

Разборки около станции метро "Житомирская" 9 октября 2015 года, источник видео: youtube.com/112 Украина

Комментируя ситуацию, тогдашний начальник столичного главка Александр Терещук сообщил - его подчиненные обезвреживали рэкетиров, которые вымогали деньги у перевозчиков. По горячим следам повязали двадцать наиболее активных участников инцидента. Впрочем, о подозрении было объявлено только пятерым из них - Крысину, Кязимову, Миронову, Булова и еще одному гражданину.

11 октября все они были арестованы решением Голосеевского райсуда, однако спустя несколько месяцев очутились на свободе.

Следствие рисовало картину их преступной деятельности так, будто ОПГ под руководством Крысина решило "раздоить" перевозчика ООО "Авто Кади-73", потребовав платить им дань. В мае 2015 года они прибыли на парковку автотранспортной компании, где поставили вопрос ребром - либо хозяева "Авто Кади-73" делятся прибылью, либо их вынудят свернуть деятельность.

Перевозчик пожаловались в МВД, но вместе с этим - прекратили свою деятельность до осени. В материалах дела указано, что лишь 8 октября 2015 года их маршрутки вновь начали курсировать на территории "крысинцев". На следующий день к ним пожаловали на разборки рэкетиры, которых и повязали правоохранители.

Как Крысина и его подельников увели от реальных сроков

На первоначальном этапе расследование дела банды рэкетиров продвигалось уверенно вперед. У "держателя общака" группировки Крысина при обыске арестовали значительную сумму денег - 141 тыс. грн., почти $16 тыс. и 18 тыс. рублей. Кроме того, уже 22 октября 2015 года список подозреваемых пополнился Александром Кривохижа (в этом постановлении суда он - ОСОБА_8), известным в определенных кругах по прозвищу "Кавказ". Во время обыска в домовладения последнего в Броварах был изъят целый арсенал боеприпасов и вооружения.

Впрочем, ближе к весне 2016 года дело о наезде банды рэкетиров на перевозчиков начало пробуксовывать. Сразу два знаковых события произошли 17 марта того года.

Во-первых, Киево-Святошинский райсуд Киевской области утвердил сделку со следствием между Крысиным и прокурором.

Согласно тексту приговора "титушководу", он взял на себя только найденную в салоне машины BMW 740I гранату РГД-5. Таким образом, действия Крысина были квалифицированы по ч.1 ст.263 УК Украины, и он получил вольницу - суд отмерял ему три года лишения свободы с отсрочкой на год.

Во-вторых, в тот же день Святошинский суд столицы вернул прокуратуре обвинительный акт в отношении Булава, Кязимова и Миронова из-за того, что в нем не были указаны полные анкетные данные всех потерпевших и присутствовали другие процессуальные огрехи. Поданная апелляция прокурором также не нашла поддержки у служителей Фемиды.

Стало ясно, что "титушек" планомерно выводят от реальных сроков. В конечном счете, лишь 20 сентября 2017 года Святошинский суд принял к рассмотрению материалы дела по трем участникам разборок рэкетиров с перевозчиками.

После этого 12 октября Броварской межрайонный суд Киевской области вынес оправдательный приговор Кривохиже. Параллельно - был осужден за попытку вымогательства у него денег (за закрытие дела) старший оперуполномоченный по особо важным делам уголовного розыска Нацполиции Киева, майор Артем Полозун. Впрочем, последний также отделался ограничением свободы на два года за мошенничество.

Судебные "подстрелы" не будут обращаться в органы

В итоге, в настоящее время в деле о наезде бандитов на "Авто Кади-73" проходят лишь трое фигурантов. Вышеназванные Кязимов, Миронов и Булова обвиняются в "противоправном требовании прекратить заниматься хозяйственной деятельностью, совмещенном с угрозой насилия над потерпевшим или близкими ему лицами, при отсутствии признаков вымогательства, совершенные организованной группой, повлекшее тяжкие последствия". А именно в том, что 18.05.2015 г.., 19.05.2015 г.. и 09.10.2015 г. по адресу: Киев, просп. Победы, 136 на парковке транспорта для пассажирских перевозок, действуя умышленно, в составе организованной группы, подозреваемые неоднократно угрожали расправой сотрудникам ООО «Авто Кади-73», после чего были задержаны сотрудниками милиции. А также незаконном хранении оружия.

Во время рассмотрения дела в суде, по информации наших источников в прокуратуре, конфликты у обвиняемых с потерпевшими со стороны перевозчиков продолжались. Вероятно один из них в понедельник перешел в горячую фазу и завершился стрельбой.

После окончания судебного заседания 29 января стороны покинули помещение зала на первом этаже и направились к выходу из здания суда. После этого в нескольких метрах от входа прямо на тротуаре произошла перестрелка, в которой были ранены обвиняемые по делу.

По предварительной информации, нападавшие скрылись с места происшествия на двух автомобилях, которые сейчас разыскиваются полицией. Очевидцы сообщили - никто из обвиняемой троицы не ранен серьезно, так как стреляли из травматики.

Есть сведения, что у одного из "рэкетиров" прострелены ягодицы. Заявления о преступлении они писать не хотят, поэтому даже в случае поимки их обидчиков такое дело в суд будет проблематично направить. Вероятнее всего его квалифицируют как ч.4 ст.296 УК Украины -"хулиганство с использованием огнестрельного оружия". В таком случае, объектом преступления может быть не конкретный потерпевший, а общественный порядок в целом.