Некогда мощная Социалистическая партия (СПУ), которая никак не выберется из старых скандалов, попала в новый переплет. Петр Устенко, который считается лидером партии (в партийной иерархию официально ввели такую должность), обвинил председателя партии Илью Киву в организации переворота в СПУ. Как он утверждает, при содействии Министерства юстиции Кива изменил состав и структуру руководящих органов партии, в которых самому Устенко не оказалось места, а заодно – партийный устав. Устенко провел заседание политсовета СПУ в старом составе, на котором Киву лишили председательского статуса и исключили из рядов.

Кива же утверждает: это партия под его руководством выгнала Устенко и его соратников еще месяц тому назад якобы за действия, направленные против СПУ.

При этом, стоит добавить, что значительная часть Соцпартии считает и Киву, и Устенко самозванцами-узурпаторами.

Таким образом, политическая сила, ранее уже разделившаяся надвое, пережила новый раскол. По мнению экспертов "Страны", перед СПУ встала угроза окончательной дискредитации и исчезновения с политического поля.

По праву сильного

"Нормальный процесс развития и эволюции: на место старых и немощных с прокисшими мозгами и стертыми зубами, приходят молодые, сильные, мотивированные, готовые защищать и отстаивать интересы своей стаи, своего народа, своего государства! С нами будет железный порядок!" - написал в минувшее воскресенье Илья Кива на своей странице в Фейсбуке, по всей видимости, комментируя ситуацию с руководством СПУ.

По последним данным в Госреестре политических партий на сайте Министерства юстиции, председателем СПУ указан Кива. Кроме него, в состав политического совета партии вошли еще пять человек, среди которых нет Устенко. Согласно документам, опубликованным Кивой в соцсетях, 15 января съезд СПУ утвердил новую редакцию партийного устава, в котором уже не упоминается должность Устенко "лидер партии". "Как глава партии я официально заявляю, что Петр Устенко и его компания больше не имеют никакого отношения к Социалистической партии Украины, и все его заявления не имеют юридической силы. Мы сняли его с должности лидера и выгнали их из партии еще месяц назад", - прокомментировал Кива на своей странице в Фейсбуке.

Сам Устенко в комментарии "Стране" вообще отрицает проведение съезда, о котором ведет речь Кива. По его словам, на совместном заседании старого состава политсовета и центральной контрольной комиссии СПУ 27 января однопартийцы заявили, что никто из них не причастен к решениям, обнародованным Кивой. "Все до единого подтвердили, что никого не делегировали на съезд и никто не принимал подобных решений. Этот съезд – полная фальсификация в отличие от нашего заседания, которое записывалось на камеру", - сказал Устенко изданию. В свою очередь, на этом заседании действия Кивы признали "попыткой рейдерского захвата партии", за что его и исключили из ее рядов.

При этом, как утверждает Устенко, помогли Киве в Минюсте, где ему в угоду изменили данные в Госреестре касательно СПУ, приняв и новую редакцию партустава. Произошло это якобы вечером 24 января. "Некоторые люди в Минюсте отказались подписывать эти подложные документы, и теперь им предложено уволиться", - утверждает Устенко, не называя имен.

В Минюсте на этот счет – другая версия. Там подтверждают законность председательства в партии Кивы и внесения изменений в устав партии, состав руководящих органов партии и по поводу "прописки" партии. "Хотим подчеркнуть, что Илья Кива обратился с заявлением о внесении изменений как новоизбранный председатель СПУ, согласно положениям новой редакции устава партии, которые были утверждены первым этапом очередного съезда партии от 15 января 2018 года. Представленные документы соответствовали требованиям Конституции, законам и уставу партии, поэтому соответствующие изменения были внесены в государственные реестры", - сказано в официальном ответе Минюста по запросу "Страны".

Враги-союзники

Нынешние склоки в Соцпартии тем удивительнее, что еще недавно Устенко и Кива называли себя единомышленниками и вместе боролись с другой группой в партии за право называть себя "истинной" СПУ.

Эта группа лишила всех полномочий Устенко и, естественно, не признала лидером Киву, назвав его самозванцем. Причем эту позицию поддержал и основатель СПУ Александр Мороз.

Данная часть Соцпартии плотно взаимодействовала с Сергеем Каплиным, лидером Социал-демократической партии (СДП). По словам Каплина, СДП создала блок "За простых людей" с несколькими партиями, в числе которых – часть СПУ, враждующая с группой Кивы и Устенко.

Собственно говоря, Кива в партии бы не появился, если бы не Устенко, которому, кстати, самому ставили в вину подлог партийных документов. Поэтому их разрыв – такая неожиданность.

Интересно, что Кива и Устенко сошлись мнением, что причиной разногласий стали переговоры лидера партии с группой Каплина. Устенко утверждает, что его сторонники были готовы начать диалог с "прицелом" на будущие выборы президента и парламента. А Кива, который против такого альянса, сыграл с Минюстом на опережение.

"Мы с Каплиным разные люди. Но я считаю, и Каплин разделяет мое мнение: если мы сегодня не объединимся, левым вернуться в парламент будет очень сложно. Мы готовы ради этого поступиться некоторыми амбициями ради этой цели", - прокомментировал Устенко "Стране". Но очевидно, что для начала Устенко нужно вернуться в партию неким образом, приемлемым для Минюста, иначе он не подходит для объединительных переговоров.

Дело плохо

По версии Устенко, переворот в СПУ произошел не столько в интересах Кивы, сколько для министра внутренних дел Арсена Авакова, в чьей орбите влияния пребывает Кива. "План Авакова - самому возглавить СПУ и идти в Президенты, как социалист", - утверждает Устенко.

По словам Кивы, это "чушь". "С Арсеном Аваковым мы не обсуждали вопросов о его участии в президентской кампании от нашей партии и даже его членства в ней", - прокомментировал Кива "Стране".

В свою очередь, политолог Анатолий Октисюк полагает, что кандидатом от СПУ в президентском гонке станет, скорее, сам Кива. "Его выдвижение станет окончательной дискредитацией Социалистической партии, чье реноме и так значительно пострадало от неразберихи в руководстве", - сказал эксперт.

По мнению политолога Андрея Золотарева, пертурбации за последнее время могут вообще добить партию. "Кажется, что пациент скорее мертв, чем жив. И нет понимания, сможет ли помочь этой партии хоть какая-то реанимация", - резюмирует он.