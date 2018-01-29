34 дня Одесский городской голова Геннадий Труханов отсутствует в Украине. Новогодний отдых мэра Южной Пальмиры начался 26 декабря, но 18 января, когда полагалось выйти на работу, отпуск был продлен еще на три дня.

Следующую рабочую неделю Труханов провел в командировке в Греции. В минувший четверг прибыл в Давос на Всемирный экономический форум, после чего исчез из публичного пространства. Известно лишь, что до 4 февраля одесский градоначальник взял отпуск за свой счет.

Что заставляет городского голову Одессы оттягивать возвращение в Украину и когда он появится в родном городе, выясняла "Страна".

Три известных дела НАБУ и два в подарок

Общепринятой версией относительно причины отсутствия Труханова в Украине являются претензии к мэру со стороны Национального антикоррупционного бюро. Вкратце опишем, что они из себя представляют.

Есть три уголовных производства, открытых агентами НАБУ в отношении чиновников одесской мэрии. Самое интересное, пожалуй, – дело о покупке городом здания неработающего завода "Краян". Еще в 2016 году город продал здание частному владельцу на торгах за 11,5 млн грн. А в октябре 2017-го, после легкого косметического ремонта, Одесский горсовет выкупил обратно здание бывшего завода за… 185 млн грн. При этом рыночная стоимость актива находится где-то между этими цифрами: по всей видимости, при продаже цена была занижена, а при покупке завышена.

Суд наложил арест на деньги, поступившие на счет компании "Девелопмент Элит" в качестве оплаты за здания. Это повлекло за собой еще один скандал: НАБУ заявило о попытке решить вопрос при помощи взятки. По словам правоохранителей, депутат Одесского облсовета Олег Бабенко (родственник экс-нардепа Александра Дубового) пытался дать взятку в размере 500 тысяч у.е. за снятие ареста с денег. Депутату объявили подозрение. Впрочем, сам он заявил, что узнал об этом из новостей и никаких взяток не давал. На данный момент телефон Бабенко находится вне зоны доступа.

На прошлой неделе участники сделки по "Краяну", по сути, написали явку с повинной. Бюджетная комиссия Одесского горсовета рекомендовала местному парламенту внести изменения в решение о покупке здания "Краяна": предыдущий владелец согласился снизить цену в два раза – до 90 млн грн.

В НАБУ "Стране" сообщили, что данные сведения уже приобщены к материалам дела и будут дополнительно изучены.

Исходя из материалов дела, ответственность может понести разве что оценщик. Состав преступления со стороны городского головы или кого-либо из городского совета, принявшего решение о покупке зданий "Краяна", может появиться, лишь если будет доказан сговор между сторонами.

Фото: Facebook/Геннадий Труханов

Второе дело НАБУ касается расследования ремонта дорожного покрытия.

"Когда в суде зачитывали аргументацию, было сказано: "… около 800 миллионов гривен, которые были разворованы…". Именно такая сумма была выделена из бюджета, и в НАБУ сомневаются, что деньги были использованы по целевому назначению. То есть всю сумму, которая была выделена на ремонт, закладывают в деле как украденную. Но какая часть из них была украдена, неизвестно. Основной аргумент: в тендерах задействованы одни и те же пять фирм, которые создают искусственную конкуренцию, и, так или иначе, связаны с фирмой "РОСТ". Но доказать связь с Трухановым очень сложно. Я очень сомневаюсь, что Труханов прячется по той причине, чтобы ему не вручили подозрение", – рассказал "Стране" глава одесской организации "Антикоррупционный офис" Алексей Черный.

Третье дело НАБУ, о мировом соглашении по аэропорту, интересно в первую очередь политической составляющей. По словам источников "Страны" в мэрии, оно было заключено под давлением нынешнего генерального прокурора Юрия Луценко.

"То самое мировое соглашение было заключено под давлением Луценко. Посредником в этом решении выступал Михаил Саакашвили", – рассказал "Стране" источник в одесской мэрии.

Незадолго до этого Саакашвили вступил в полномочия губернатора Одесского региона. Буквально в первый месяц в новой должности он заявил о договоренности с владельцем аэропорта о разморозке строительства нового терминала. Но стороны были связаны судебным разбирательством по передаче аэропорта "Одесса" в частную собственность структурам Бориса Кауфмана и Александра Грановского. Мировое соглашение позволило закончить строительство терминала, а осенью 2017 года премьер Владимир Гройсман заложил капсулу под строительство взлетно-посадочной полосы.

По информации "Страны", есть еще два уголовных производства в отношении ближайших соратников Труханова. Фигурантами расследований стали вице-мэры Одессы Олесь Янчук и Александр Орловский. Первому по результатам проверки декларации о доходах инкриминируется незаконное обогащение, сообщают наши источники.

Что касается самого Труханова, в НАБУ "Стране" заявили, что не сообщали о подозрении Труханову, а планы это сделать, если таковые и имеются, являются следственной тайной.

"В работе детективов НАБУ отсутствуют уголовные производства, в которых сообщено о подозрении мэру Одессы Геннадию Труханову. Планы проведения любых следственных действий в рамках досудебного расследования являются тайной следствия и, в соответствии со ст. 222 Уголовно-процессуального кодекса Украины, эта информация не подлежит разглашению", – сказали "Стране" в антикоррупционном бюро.

Говорим Генпрокуратура, подразумеваем – президент

Куда большую угрозу для Труханова представляет дело Генеральной прокуратуры. Департамент ГПУ по расследованию особо важных дел в сфере экономики подозревает чиновников Одесского горсовета, нотариусов и оценщиков в незаконной передаче коммунальной собственности без проведения аукционов и конкурсов. Печерский райсуд Киева арестовал ряд объектов недвижимости по этому делу.

"В этом деле, в отличие от расследований НАБУ, есть возможность собрать какую-то доказательную базу. Активная продажа коммунальной собственности была всегда. Стандартная схема, которая была при всех мэрах: заходит фирма, берет объект в аренду, и дальше как арендатор обладает приоритетным правом выкупа. Формально для продажи нужно провести конкурс. На этом этапе тоже есть способы корректировать результаты: выдача разрешения на капитальный ремонт или очень четкое определение целевого назначения, ну, например, вот это конкретное помещение сдается только под ремонт обуви. И объект продается арендатору по оценочной стоимости, которая обычно в несколько раз ниже рыночной. Специфика этой схемы в каденцию Труханова заключается в том, что они перестали стесняться. Был случай, когда договор аренды заключили с фирмой, которая на тот момент не существовала, а была зарегистрирована в реестре через месяц. От заключения договора аренды до продажи проходило года полтора, сейчас иногда – два месяца. Нюанс в том, что договор аренды подписывает лично Труханов", – рассказывает одесский журналист Юрий Ткачев.

Дело Генеральной прокуратуры, которую возглавляет ближайший соратник президента Юрий Луценко, может свидетельствовать о политической позиции, которую занял в этом вопросе Петр Порошенко. В его силах активизировать или, наоборот, спустить на тормоза любое расследование, как, например, в деле о стрельбе народного депутата Сергея Пашинского. Но в данном случае подконтрольная Порошенко Генеральная прокуратура действует против Труханова.

Визит Труханова в Давос, как сообщают источники "Страны" в мэрии, стал попыткой откровенного разговора с Порошенко. Ожидалось, что сразу после посещения Всемирного экономического форума мэр Одессы вернется в свой кабинет на Думской площади. Но этого не случилось.

Все это говорит о том, что мэр Одессы из некогда выгодного для АП партнера имеет все шансы превратиться в показательную жертву.

Партнер на заклание

Начиная с местных выборов 2015 года Одесса стала одним из оплотов Петра Порошенко. Это произошло благодаря политическому союзу АП и руководителя одесской мэрии. На осколках Партии регионов возник политический проект Труханова "Доверяй делам", электоральное поле которого пересекается с Оппозиционным блоком. В результате выборов в Одесском городском совете оказалось 27 штыков "Доверяй делам", в то время как Оппоблок (из-за наличия конкурента в лице "трухановской" партии) провел лишь 10 своих депутатов.

Коалиция двух самых больший фракций местного горсовета – ДД (27 портфелей) и БПП (13 депутатов) позволяет в случае необходимости принимать решения без оглядки на другие политсилы.

"Из всех спорных имущественных вопросов, которые принимают на сессии, 70% спущены из Администрации президента и Генеральной прокуратуры. Но никто же об этом не говорит, все репутационные потери Труханов берет на себя", – рассказывает источник в окружении мэра.

БПП получил в городе и области несколько важных кресел. Так, должность секретаря городского совета занимает член БПП Алексей Потапский. Он является соратником и родственником известного народного депутата от БПП Алексея Гончаренко.

В случае отставки Труханова именно Потапскому предстоит исполнять обязанности городского головы. Это и породило слухи, что одесского мэра атакуют, чтобы вынудить его уйти и, фактически, передать власть человеку Гончаренко и БПП.

Не грозите южному централу

На первый взгляд, отставка Труханова и назначение Потапского временным градоначальником выглядит как усиление президентских сил в регионе. Но на деле секретарь от БПП оказывается между молотом и наковальней. С одной стороны, Администрация президента со своими просьбами и задачами, с другой – враждебное большинство в горсовете, сформированное из "Доверяй делам" и депутатов, прошедших от Оппозиционного блока.

Возможен также вариант перетекания политических ресурсов Труханова в какой-либо другой проект. И вряд ли этот проект носит имя действующего президента.

У нового и.о. мэра появляется необходимость создания собственного большинства. Но в одесском БПП считают, что это ставит их в еще более затруднительное положение.

В окружении Гончаренко "Страну" заверили, что они не педалируют тему отставки Труханова.

"Большинство можно сформировать за один месяц. Но ты сильно связываешься обязательствами, а Банковой на это, естественно, наплевать", – говорит источник, близкий к нардепу.

Кроме того, ни Гончаренко, ни другой кандидат от власти не имеет реальных шансов победить на выборах мэра, если они будут объявлены досрочно.

На данный момент в рейтингах с большим отрывом идет Труханов, который умело конвертировал преимущества бюджетной децентрализации в личный политический капитал.

На втором месте – народный депутат от Оппозиционного блока и глава Украинской морской партии Сергей Кивалов. До недавних пор между Киваловым и Трухановым действовало нечто вроде пакта о ненападении. Но на прошлой неделе принадлежащие Кивалову телеканалы, будто прощупывая почву, стали освещать уголовное производство по "Краяну", чего ранее за ними не наблюдалось.

То есть, по идее, новые выборы в Одессе Банковой невыгодны. Тогда зачем идет накат на мэра?

Конец "худого мира" в области

В политических кругах Одессы и Киева на этот счет есть две версии. По одной, все происходящее ныне – не более чем принуждение Труханова к еще большему послушанию перед Администрацией президента, а также к большей щедрости. И, как только щедрость одесского мэра достигнет искомого Банковой уровня, атака на него тут же затухнет, а он сам вернется к работе.

По другой версии, у Порошенко действительно задумали заставить мэра уйти. "Порошенко сливает его для показательной порки. Поскольку очень часто звучат претензии именно по Гене (российский паспорт, Ангерт и прочее), то это может быть история о великом изгнании бандита-сепаратиста-коррупционера. Тем более, что все-таки Труханов – человек для Банковой чужой. А потому перед выборами есть желание заменить его, пусть временно, на полностью управляемую фигуру в виде нынешнего секретаря. Что он сам и Гончаренко по этому поводу думают, не очень важно", – говорит источник, близкий к АП.

Между тем конец союза АП и Труханова может положить начало тектоническим сдвигам в региональной политике. Одесским облсоветом сейчас руководит член БПП Анатолий Урбанский, а фракция "Доверяй делам" демонстрирует лояльность в его отношении. Но в случае отставки Труханова оппозиционные силы, представленные Оппоблоком и "Батькивщиной", могут получить в довесок актив "Доверяй делам". Это позволит сформировать новое антипрезидентское большинство и переизбрать главу областного совета, что, в свою очередь, чревато потерей административного ресурса в преддверии выборов.

Одесский облсовет. Фото: "Думская"

В целом отставка Труханова может изменить положение дел в Одессе и Одесской области с "худого мира" на "добрую войну". И очень трудно предугадать, кто на этом фронте получит конечную выгоду.

В то же время на Банковой, возможно, попытаются нейтрализовать эту угрозу через плотную работу с партнерами Труханова – предпринимателями Александром Ангертом и Владимиром Галантерником, попытавшись убедить их отказаться от поддержки нынешнего мэра и его политического проекта в обмен на неприкосновенность активов и новые преференции в бизнесе.

В одесском политикуме поговаривают, что в ближайшие дни Труханов все-таки вернется в город, хотя на работе появится только 5 февраля. Оправдаются ли эти прогнозы – увидим в ближайшие дни.