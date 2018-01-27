"Это не суд! Это не суд! Я принимаю вызов проворовавшегося главноворующего президента Порошенко, позорного в истории Украины недоразумения... – в коричневом костюме-тройке Михаил Саакашвили резко наматывал круги по залу заседаний Киевского апелляционного суда, где только что было вынесено решение об избрании ему меры пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Из зала сторонники Саакашвили громко выкрикивали ругательства в адрес суда и власти, некоторые из них принялись дружно скандировать "Ганьба". В этой какофонии Саакашвили несколько раз прокричал "Это не суд!", после чего судьи с многотомными делами поспешили ретироваться из зала.

За ними же удалились и представили прокуратуры. А сам бывший президент Грузии заявил, что "продолжит сражаться" и возобновит акции протеста уже через неделю. На 4 февраля он уже наметил следующий "марш за импичмент".

Почему суд после долгих мытарств все-таки пошел навстречу требованиям Генпрокуратуры и что это значит в юридическом и политическом смысле, выясняла "Страна"

Что произошло

26 января Апелляционный суд Киева частично удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры, постановив взять под ночной домашний арест бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Тем самым служители Фемиды отменили решение судьи Печерского суда Ларисы Цокол, ранее постановившей отпустить Михо на свободу.

Таким образом, вплоть до 5 февраля ежедневно в промежутке с 22:00 до 07:00 экс-президент Грузии обязан находиться в съемной киевской квартире на улице Костельной. Также ему запрещено без разрешения следователя покидать столицу.

Вообще за последний месяц заседания столичного апелляционного суда по рассмотрению вопросов, связанных с мерой пресечения в отношении Саакашвили, уже явно превратились в сериал. Завязку этому сюжету положило решение Печерского суда от 11 декабря, согласно которому Михо был отпущен на свободу. Но главная интрига заключалась даже не в этом. Постановлением Цокол были напрочь отвергнуты доводы ГПУ о наличии обоснованного подозрения в отношении апатрида.

На Резницкой подали апелляционную жалобу, настаивая на круглосуточном домашнем аресте Саакашвили. Ее рассмотрение растянулось более чем на месяц – пять раз заседания переносились. В итоге только 26 января коллегия судей слушала этот вопрос по сути. И приняла половинчатое решение, которое можно трактовать как тактическую победу Генпрокуратуры.

Источник фото: facebook.com/pg/Ruhnovihsyl

Из вынесенного решения можно сделать три главных вывода. Два из них играют на руку Генпрокуратуре.

Во-первых, отныне "пидозра" Саакашвили признана обоснованной и мотивированной. В его отношении наконец-то избрана мера пресечения.

Это очень важная юридическая составляющая. Дело в том, что если бы "ухвала" судьи Цокол устояла в апелляции, по закону у ГПУ не имелось бы оснований далее выходить в суд с требованиями продлить или ужесточить обязательства в отношении Михо при продолжении расследования его уголовного дела.

Во-вторых, с учетом возложенных на Михаила Николозовича обязательств, ему ограничено пространство для маневра исключительно Киевом.

Ввиду этого высока вероятность того, что ранее анонсированные им акции протеста в регионах (особенно в Западной Украине) будут перенесены. Или же состоятся без фронтмена, который будет общаться со сторонниками из своей квартиры.

На этом негативные стороны решения апелляционного суда по делу Михо исчерпываются. Зато в его тексте есть один повод для осторожного оптимизма у членов грузинской команды.

Дело в том, что назначенный судом "затворнический режим" для Михо пока ограничивается 10 ночами. Из-за того что рассмотрение апелляции прокуроров затянулось на полтора месяца, срок действия "ухвалы" от 26 января истекает уже 5 февраля.

Это значит, что не позднее следующей недели прокуроры подадут в суд первой инстанции новое ходатайство, а "судебная карусель" по делу о госперевороте имени Саакашвили – Курченко пойдет на второй круг. И заседание, скорее всего, сначала состоится в Печерском дворце правосудия, а затем переедет на улицу Соломенскую.

Комментируя это решение апелляционного суда, известный юрист Андрей Портнов так описал причины, по которым судьи пошли навстречу требованиям ГПУ:

"Сегодня Михаилу Саакашвили избрали домашний арест. Это решение приняла коллегия из трех судей.

У одного из судей сын трудится в Главной военной прокуратуре, у второго – в Генеральной прокуратуре, а третий судья был переведен на работу в этот суд без конкурса отдельным указом Президента Порошенко.

Кроме того, в этом суде так сформированы коллегии, что автоматизированная система распределяет самые резонансные дела безальтернативно только на эту коллегию судей.

Также напомню, что этот суд перед первыми заседаниями по Саакашвили был ликвидирован президентским указом, а судьи продолжают в нем работать до тех пор, пока часть из них не будет назначена указом президента на основании представления подконтрольных президенту квалификационной комиссии и совета правосудия, членами которых являются бывшие юридические партнеры профильного зама главы президентской администрации.

Запишите мои слова. Все эти трое судей обязательно будут переведены президентом в специально для этого случая переименованный новый Киевский апелляционный суд".

Эпопея с выдворением продолжается. В истории Михо появились угрозы убийством

Тем временем грядущая неделя пройдет под знаком новых судов с участием Михо. Эти долгоиграющие тяжбы связаны с ранее нависшими угрозами депортации или экстрадиции Саакашвили.

Во-первых, экс-губернатор Одесской области продолжает оспаривать указ президента о лишении его гражданства.

Источник фото: court.gov.ua

Во-вторых, адвокаты Михо направили целую пачку исков к Министерству юстиции и Государственной миграционной службе. От последних Саакашвили требует признания его лицом, нуждающимся в дополнительной защите.

Источник фото: court.gov.ua

Если это произойдет, на выдворении Михаила Николозовича из Украины будет поставлен жирный крест.

Официальной информации на этот счет не появлялось. Но, как заявляет сам Саакашвили, проработка этого вопроса украинскими властями продолжается. По его данным, 24 января официальный Киев поднял перед польскими коллегами вопрос о передаче Михо в их руки.

"Украинский МИД обратился к Польше с вопросом о моей реадмиссии. Было официальное обращение к пограничникам и в Министерство иностранных дел. Меня хотят выбросить из страны", – заявил опальный апатрид в суде.

"Когда Порошенко поехал в Давос, он дал команду выбросить Саакашвили из страны до его возвращения. С нами связались польские коллеги и сообщили, что украинская сторона вышла на их МИД и пограничную службу, чтобы рассмотреть вопрос реадмиссии – возвращения Саакашвили в Польшу, откуда он приехал. Эту информацию подтверждают парламентарии с польской стороны", – рассказывает "Стране" подробности истории соратник Михо, нардеп Юрий Деревянко.

И добавил, что кампания по изгнанию Саакашвили из Украины сопровождается продуцированием представителями власти целого ряда угроз. Сам Михо заявил: к нему поступила информация из иностранных посольств о том, что официальный Киев поставил в известность дипломатов западных государств о якобы готовящемся его убийстве.

"Все помнят, что сначала они заявляли – это намеревается сделать ФСБ. Теперь власти доверительно сообщают в посольства, что меня планируют убить представители радикальных националистических групп. И говорят им: "Заберите его отсюда, пожалуйста". То есть люди, которые, с одной стороны, хотят меня арестовать, параллельно ведут переговоры о том, как от меня избавиться", – подчеркнул бывший президент Грузии.

Героев из "Ну, погоди!" подвергнут перекрестному допросу

К слову, на апелляционном заседании были обнародованы новые детали по делу о госперевороте, в попытке совершения которого власти обвиняют команду Саакашвили и людей Курченко.

Во-первых, Михо рассказал, что был наложен арест на его банковскую карту. Как следует из материалов судебного реестра, соответствующее решение о запрете использования кредитки BankAmericard вынес Печерский суд.

Во-вторых, назначен допрос в режиме видеоконференции основных свидетелей против Саакашвили по делу о попытке госпереворота – Зайца и Волка. Впрочем, опознать их будет проблематично: голоса этих персонажей из мультфильма "Ну, погоди!" будут изменены, а лица – заретушированы.

Как говорится в материалах судебного реестра, травоядный "козырь следствия" должен прибыть в апелляционный суд 1 февраля. Что же касается его напарника-хищника, то выслушать его намеревались еще 23 января. Однако из-за болезни свидетеля Волка в конечном счете его решили допросить 7 февраля.

Прокуроры и адвокаты (как Саакашвили, так и Дангадзе) на этих заседаниях смогут задать свидетелям свои вопросы из храма правосудия в Крестовом переулке.

В-третьих, бывший президент Грузии обвинил вице-спикера парламента Ирину Геращенко в кулуарных интригах и попытке включить его соратника Дангадзе в списки на обмен с т.н. "ДНР/ЛНР". Якобы таким образом силовики пытаются запугать Севериона, сознательно покинувшего Донецк после начала "русской весны" в 2014 году.

"Стране" не удалось найти подтверждение или опровержение тому, что намерения обменять Дангадзе на пленных военнослужащих Украины действительно имеют место. Зато известно, что на понедельник в Печерском суде назначено заседание, где будет рассматриваться вопрос о продлении ему меры пресечения. Ранее назначенный ему безальтернативный арест истекает 31 января.

Как в институте СБУ сличали голоса

Главной же сенсацией заседания апелляционного суда 26 января стали заявления адвокатов Саакашвили о подтасовке результатов фоноскопической экспертизы по делу о госперевороте.

Ранее "Страна" писала, что еще 29 декабря ее выводы презентовала пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган. Она заявила, что экспертиза института специальной техники и судебных экспертиз СБУ подтвердила подлинность голосов экс-президента Грузии и опального олигарха, которые звучат на так называемых "пленках Курченко – Саакашвили".



"Слова и фразы, которые им принадлежат, персонифицированы в протоколе по результатам проведения негласных следственных мероприятий", – подчеркивала Сарган.

Защитник Михо Руслан Чернолуцкий объяснил, благодаря чему Генпрокуратуре удалось получить такие выводы. Со ссылкой на серию постановлений за подписью прокурора Ярослава Домбровского он рассказал, что имел место банальный подлог, а результаты исследования "подгоняли" в формат вопросов, удобный следствию.

В частности, изначально силовики запрашивали у экспертов ответы по четырем пунктам. Причем эти вопросы касались абсолютно всех голосов, звучащих на пленках. Самым интересным является последний из задаваемых вопросов: зафиксирован ли в предоставленных экспертам разговорах непрерывный характер бесед? Говоря простыми словами, усматривается ли в пленках наличие монтажа?

Чтобы установить истину, эксперты института затребовали предоставить им оригиналы сделанных спецслужбами записей разговоров фигурантов истории о госперевороте, аппаратуру (на которую велась запись) и образцы голосов фигурантов. Однако это не было сделано.

Вместо этого прокурор Домбровский издал новое постановление, где задал экспертам всего один вопрос: принадлежат ли звучащие на пленках голоса Саакашвили и Курченко? Оригиналы для негласных следственных действий (НСРД) при этом не передавались на экспертизу. А в качестве образца голоса Михо для сравнения в Институт СБУ прислали не специально отобранный "пробник тембра" экс-губернатора Одесской области, а скачанную из сети интернет запись передачи с его участием на телеканале ZIK.

"На основании этого 28 декабря эксперты сделали вывод, что на пленках звучит голос Саакашвили и голос Курченко", – заявил Чернолуцкий.

Он также зачитал фрагмент из вердикта фоноскопического исследования, где указывается – в сделанных спецслужбами записях разговоров Михо усматриваются помехи.

"Голос, записанный в рамках проведения негласных следственных (розыскных) действий в отношении Диктора 1 (Саакашвили. – Прим. Ред.) не соответствует экспертным требованиям и не приемлем для дальнейшего исследования из-за низкого частотного диапазона".

Какой-либо реакции Генпрокуратуры на разоблачения адвокатов Михо на момент подготовки этого материала не последовало. Тем временем его соратники уже анонсировали, что 4 февраля проведут в Киеве очередной марш за импичмент Порошенко.

А сам Саакашвили до тех пор "намерен продуктивно использовать время пребывания под домашним арестом". "Думаю организовать в квартире, которую арендую в Киеве, что-то вроде телестудии", – рассказал политик в эфире NewsOne.

"Тактика медленного удушения"

По словам собеседников "Страны" из числа экспертов и политиков, решение суда станет серьезным ударом для Саакашвили, который теперь с трудом сможет проводить акции протестов в регионах. Мало того, что теперь на выезд из Киева ему нужно будет запрашивать согласие следователя, так даже, если такой выезд будет разрешен, политик не сможет выехать раньше 7:00 и вернуться позже, чем в 22:00. Таким образом, созывать акции протеста он сможет только в ближайших к столичному регионах. А западные и южные области, на которые ранее делал ставку Михо, останутся для него недосягаемыми.

"Это серьезный, конечно, удар по Михаилу, даже несмотря на то, что это половинчатое решение. Вроде бы суд показал, что к власти прислушивается, но и не ограничил Михаила в правах хоть каждый день выводить марши против Порошенко в Киеве. Теперь нельзя ночевать в палатках, нельзя далеко от Киева уезжать, каждый день нужно возвращаться домой, организация митингов для "Руха новых сил" станет сложнее", – говорит в беседе со "Страной" народный депутат Виктор Чумак.

Власть проводит методичную осаду Саакашвили, считает политолог Вадим Карасев.

"Будет предпринята серьезная, длительная, методичная и организованная морально-политическая осада Саакашвили. Направленность на то, чтобы он был дискредитирован, морально дисквалифицирован и не представлял опасности для украинских властей", – полагает он.

Слова экспертов подтверждает "Стране" и близкий к главе государства народный депутат. "Самое правильное решение – создать для Саакашвили все условия для полного политического забвения. Без медиа, денег и народной поддержки у него нет никаких перспектив", – говорит наш собеседник.

"Это продолжение тактики шантажа и давления на Саакашвили. Если бы его реально хотели депортировать, это могли бы сделать еще во время праздников. А так просто медленно душат. Но у Саакашвили на это есть возможность ответа – возобновление акций протеста в Киеве, которые ему никто не запрещает организовывать. И он уже объявил об их начале. Получится ли у него после полуторамесячного перерыва вновь собрать народ – увидим через неделю, 4 февраля", – говорит "Стране" политолог Руслан Бортник.