В Польше все-таки приняли скандальный закон о запрете "бандеризма". Он позволяет уголовно преследовать за "отрицание преступлений украинских националистов" в годы Второй мировой войны, в том числе за символику ОУН-УПА, отрицание геноцида на Волыни и пропаганду идей Степана Бандеры. Наказание – штраф или лишение свободы на срок до трех лет.

Речь идет о внесении поправок в закон об Институте национальной памяти и Комиссии по преследованию преступлений против польского народа, которые предложила ультраправая партия "Кукиз-15".

В Сейме это вторая по величине политическая группа после правящей партии "Право и Справедливость" (ПиС).

"Нужно назвать вещи своими именами. Бандеровцы убили более 100 тысяч поляков и около 40 тысяч своих. Ношение баннеров с портретами бандитов и делание из них героев может иметь фатальные последствия в будущем. Следующее поколение может поклоняться дьяволу, так как таким был Бандера", – заявлял лидер партии Павел Кукиз, когда представлял законопроект.

Раньше он уже выступал со скандальными инициативами вроде строительства стены на границе с Украиной, чтобы защитить Польшу от "наплыва нелегальных иммигрантов".

"Кукиз-15" внес этот законопроект еще год назад. К нему должны были вернуться в ноябре прошлого года, но решили не обострять обстановку перед визитом президента Анджея Дуды в Украину в декабре 2017-го.

26 января "Кукиз-15" вместе с ПиС и партией ПСТ (Польская народная партия) приняли закон в третьем чтении.

"Это еще раз показало то, что нам никогда не удастся убедить поляков, какая бы власть ни была, что Бандера – Герой Украины, боролся за ее независимость, даже если эта борьба приводила к убийствам по этническому признаку. Также это означает, что в Украине власти в очередной раз пытались выдать желаемое за действительное, не желая глубоко разобраться, что же происходит сегодня в польском обществе, когда и правые, и левые, и демократы и не очень, единодушно голосуют в парламенте за закон о запрете бандеризма и признают геноцидом события на Волыни во время Второй мировой войны", – объясняет "Стране" Ирина Верещук, директор Центра Балто-Черноморских исследований.

Символика ОУН-УПА и бандеровские марши – под запретом

Что антибандеровский закон значит на практике? Судебные гражданские иски и продолжение политики "восстановления справедливости относительно событий на Волыни", считает Верещук.

В первую очередь под удар попадут живущие в Польше украинцы.

"В Польше действуют организации украинской диаспоры, ежегодно проводятся праздники, в которых часто вспоминают УПА с Бандерой, используют символику ОУН-УПА. Все это сейчас окажется под запретом", – говорит Верещук.

За нарушение закона могут посадить.

"Украинские заробитчане все чаще жалуются на преследования и избиения в Польше. Закон против "бандеризма" может еще больше настроить часть польского общества против украинцев. Особенно на фоне роста националистических настроений в обеих странах", – сказал "Стране" польский журналист Марчин Ковальчик.

Накажут за отрицание "украинского гестапо" и "украинских нацистов"

Закон четко определил термин "преступления украинских националистов и украинских формирований, сотрудничавших с Третьим рейхом".

"Польша систематически, начиная с 2004 года, работает над так называемыми "вредоносными кодами памяти". Так, словосочетания "польский концлагерь", "польские нацисты", "польские преступления против евреев", или "польское гестапо", которые могли употребить журналисты, писатели или историки в любом уголке мира, где есть польское посольство или представительство, – сразу заносились в реестр тех, кто создает "ложные коды памяти", – объясняет Верещук. – Специальные отделы при посольствах присылали им соответствующие письма с требованием опровержения, извинения. К примеру, только за 2017 год такие отделы записали 233 случая. Больше всего их было в Великобритании, США и Германии".

Принятием поправок в закон об Институте национальной памяти польские власти четко определили, что именно они считают неприемлемым в части восстановления и формирования Польшей исторической памяти, а также определили уголовное наказание в виде штрафов и лишения свободы до трех лет каждому, кто посмеет использовать выражение "польские нацисты".

В этом же законе польский законодатель определил наказание тем, кто будет отрицать "украинских нацистов", "украинские преступления против человечества".

В самой Польше немало людей одобряют политику Варшавы по отношению к Киеву.

"Электорат правящей партии Польши не любит Бандеру и украинских националистов, ведь во многих семьях есть пострадавшие от их рук. Поэтому ясно, что польская власть остро реагирует на марши украинских националистов и прославление "бандеровцев", – говорит Ковальчик.

По его мнению, список невъездных украинцев, скорее всего, будет дополняться.

"Если Киев не пойдет на уступки по историческим вопросам, пересмотра не будет", – считает журналист.

Вопрос Бандеры предлагают вынести на ООН

Антибандеровский закон стал логическим продолжением целого ряда предыдущих актов, таких как признание геноцидом событий на Волыни 1943 года, когда отряды ОУН-УПА массово убивали поляков.

"Не исключено, что Польша воспользуется своим статусом председателя в Совете Безопасности ООН в этом году и попытается внести на рассмотрение резолюцию, которая будет определять геноцидом Волынские события и осуждать Бандеру и ОУН-УПА на международном уровне", – полагает Верещук.

К слову, соответствующий проект резолюции ООН уже подготовил Роберт Винницкий, депутат Сейма от "Кукиз-15".

В этом документе от Киева требуют перестать "восхвалять нацизм". Авторы резолюции указали такие факты, как легализация и восхваление неонацистских националистических организаций в Украине, рост их влияния в стране, в том числе на внутреннюю и внешнюю политику Украины.

Если резолюцию примут, ООН потребует запрета деятельности организаций украинских националистов, в частности ОУН, УНА-УНСО, С14, СНА, ВО "Тризуб" им. Степана Бандеры, УНС, а также уголовного преследования их членов. А украинское правительство обяжут отказаться от героизации украинских националистов, которые убивали поляков в годы Второй мировой войны по этническому признаку, и предать их международному суду.

Кроме того, Киеву могут рекомендовать покаяться на официальном уровне за преступления против польского народа и осудить героизацию нацизма.

Пока непонятно насколько вообще велики шансы, что официальная Варшава согласится выносить эту резолюцию на рассмотрение в ООН, но сам по себе факт появления такого проекта является очень показательным.

Ирина Верещук, к слову, не исключают, что данный проект резолюции могут внести.

Для польской власти, по ее мнению, это может стать шансом поднять свой рейтинг внутри страны.

В целом напряженность между Польшей и Украиной, как считает эксперт, будет только нарастать как раз по политическим причинам.

Ведь, скорее всего, и Киев, и Варшава продолжат заигрывать перед своим националистическим электоратом, что не поспособствует примирению двух стран. Особенно перед парламентскими выборами 2019 года, которые пройдут почти одновременно в Польше и в Украине.

Корабль "Львов" в польской гавани

На этом фоне все чаще в Польше вспоминают о "польском Львове". И если раньше про "Львовнаш" слышно было от простых поляков, то сейчас намеки на территориальные претензии всплывают на государственном уровне.

Летом Министерство внутренних дел Польши предложило разместить в новых паспортах фото львовского кладбища с польскими военными захоронениями (пока от этой идеи отказались).

Речь шла о фото часовни-ротонды Мемориала орлят на территории Лычаковского кладбища во Львове. Там похоронены участники боев против войск Западно-Украинской Народной Республики (1918-1919 г.) и против большевиков (1920 г.). У поляков это кладбище считается национальной святыней.

Украинский МИД тогда даже вручил ноту послу Польши. Эксперты задумались: не стоят ли за появлением львовского кладбища в польских паспортах скрытые претензии поляков на Львов.

А на днях польское морское пароходство решило дать название "Львов" новому кораблю, который строят по заказу польской государственной компании в Китае.

Как отметил директор Польского морского пароходства Павел Бжезицкий в интервью Radioszczecin, другие новые корабли получат названия городов, которые в прошлом входили в состав Польши. Один из них будет называться "Тернополь", а другой – "Вильнюс".

"Для жителей Щецина и для всей Западной Польши это хорошие и ностальгические названия. Мы хотим, чтобы эти корабли назывались так, как бывшие польские города на восточных пограничных землях", – объяснил Бжезицкий.

По его словам, еще до войны в польском флоте был учебный парусник "Львов". Директор пароходства отметает политическую подоплеку.

"Это политически нейтральное решение. В течение многих лет один из наших кораблей назывался "Львовские орлята". И это никого не смущало. Поэтому надеемся, что название "Львов" тоже никому не помешает", – говорит Бжезицкий.