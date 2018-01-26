С 26 января в Украине действует новая учетная ставка НБУ - 16%. За последние три месяца это уже третье ее повышение: в октябре ставка выросла с 12,5% до 13,5%, в декабре - до 14,5%. А в этот раз Нацбанк решил не мелочиться и приплюсовал сразу 1,5%. Как сказано в официальном заявлении НБУ, таким способом регулятор надеется обуздать галопирующую инфляцию.

"В 2017 году потребительская инфляция выросла до 13,7% и, таким образом, превысила цель Национального банка 8%±2 п.п., установленную "Основными принципами денежно-кредитной политики на 2017 год и среднесрочную перспективу". Более жесткая монетарная политика будет способствовать постепенному снижению потребительской инфляции и ее возвращению в целевой диапазон в середине 2019 года", - говорится официальном заявлении НБУ.

По прогнозам Нацбанка, в этом году инфляция составит 8,9%, в следующем - 5,8%, а к 2020 году - упадет до 5%.

Впрочем, эксперты, с которыми пообщалась "Страна", не разделяют оптимизма регулятора. "Повышение учетной ставки не сдержит инфляцию, зато сдержит экономический рост", - считает директор Института развития экономики Александр Гончаров.

А экономист Алексей Кущ говорит, что учетная ставка в 16% - это предвестник нового кризиса в стране. "Если дойдет до 20%, кризис будет неминуем. А сейчас мы движемся в этом направлении семимильными шагами", - уверен эксперт.

"Страна" выяснила, как новая учетная ставка НБУ повлияет на бизнес-климат в стране, курс доллара, инфляцию и цены.

Дорогие деньги

Теоретически действия Нацбанка не лишены логики. "Учетная ставка - это, говоря упрощенно, - стоимость денег. Если регулятор хочет притормозить рост экономики, он повышает учетную ставку, следовательно, вырастает цена финансового ресурса для банков, а те повышают ставки по кредитам. Удорожание кредитов в свою очередь снижает их доступность для бизнеса и населения. Следовательно, компании снижают темпы развития, не столь активно создают рабочие места, а люди меньше покупают, а значит, инфляция растет не так быстро", - пояснил глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко. И добавил: эти правила срабатывают в странах с развитой экономикой, но не у нас. По словам эксперта, отечественные банки делают упор на потребительском кредитовании, которое традиционно "дорогое" (30% годовых и больше). "Так что банки могут не отреагировать на изменение учетной ставки НБУ. А бизнес и так они кредитуют очень слабо", - считает эксперт.

По данным регулятора, в прошлом году украинские банки нарастили свои кредитные портфели.

"Объем гривневого кредитования домохозяйств, по сравнению с позапрошлым годом, вырос на 38,3%, и в первую очередь, за счет потребительского кредитования. Увеличению спроса на кредиты со стороны населения способствовало снижением их цены, улучшение потребительских настроений и смягчение стандартов кредитования, - говорится в сообщении НБУ. - Кредиты для бизнеса выросли менее существенно - на 8,7% - "под влиянием постепенного улучшения платежеспособности заемщиков".

"Процентные ставки по займам в 2017 году снизились на несколько процентов и составили 30,4% годовых в сегменте потребительского кредитования и 15,8% - для бизнеса", - также отчитались в НБУ.

Впрочем, экономист Виктор Скаршевский говорит, что кредитование реального сектора, наоборот, из года в год сокращается. А в этом году рискует уйти в минус еще больше.

По мнению Гончарова, новая учетная ставка повысит стоимость кредитов до 3%. "Плюс 1,5% - за счет роста учетной ставки, а остальное - "интерес" банков", - подсчитал эксперт.

Алексей Кущ считает, что пересмотра ставок по кредитам не будет. "Они бы выросли, если бы банки массово кредитовали заёмщиков за счёт рефинансирования Нацбанка. Но в реальности этого нет", - говорит эксперт.

Но повышение учетной ставки может отразится на сегменте межбанковского кредитования и желании финучреждений выдавать займы бизнесу.

"Банки еще подумают, что для них выгоднее: вкладывать деньги в депозитные сертификаты НБУ, доходность которых теперь вырастает до 16%, или кредитовать предприятия с высокими рисками", - пояснил Кущ.

Так что заемные средства, в которых остро нуждается отечественный бизнес, в этом году могут стать для него еще более недоступными, чем сейчас.

Параллельно с повышением кредитных ставок должны расти и ставки по депозитам, что, теоретически, выгодно гражданам, имеющим сбережения. Динамика ожидаемого прироста - 0,5-1%. По данным НБУ, в прошлом году общий депозитный портфель в банках вырос на 13% - до 896,3 млрд. грн. Гривневых вкладов населения стало больше на 19,4%, а в корпоративном сегменте - на 11,6%. Но говорить о том, что в этом году украинцы массово понесут деньги в банки, эксперты не спешат - все будет зависеть от того, вырастет ли благосостояние граждан, а с этим как раз могут быть проблемы.

Что будет с курсом и ценами?

По словам Гончарова, правило: растет инфляция - повышай учетную ставку - прописано во всех учебниках по экономике. "И, создается впечатление, что чиновники Нацбанка, прилежно их прочитали и воплотили книжные инструкции в жизнь", - говорит он. По мнению Гончарова, обуздать инфляцию таким примитивным способом в этот раз, как, впрочем, и в предыдущие, не удастся.

"Нет единства в действиях правительства и Нацбанка. Власти, мало того, что повышают соцвыплаты, провоцируя таким образом, раскручивание инфляции, так еще и делают все для того, чтобы росли потребительские цены. К примеру, если повысят цены на газ, что сейчас активно обсуждается, это тут же отразится на общем уровне цен в стране. Чтобы сдерживать инфляцию, нужна, как минимум, общая стратегия правительства и НБУ, а ее нет", - пояснил Гончаров.

По словам Алексея Куща, регулятор не учитывает, что инфляция в Украине связана не только и не столько с внутренними, сколько с внешними факторами.

"Наша сырьевая экономика крайне зависит от ситуации на международных рынках и намного меньше - от монетарной политики НБУ", - говорит эксперт.

Скажем, немалую роль в раскручивание инфляции в Украине внесли рекордные котировки на нефть, достигшие $70/баррель. Так как в Украине импортируется до 85% нефтепродуктов, цены на бензин и дизель бьют рекорды (они выросли уже почти на треть), что сказалось на стоимости транспортных услуг и, соответственно, - взвинтило ценники на все потребительские товары. Кроме того, на 16% выросли тарифы на электроэнергию, до 20% - на воду, что промышленники также заложили в цены на свою продукцию.

Если не спасти, то, как минимум, сгладить ситуацию, могло бы укрепление Нацбанком гривни. "В РФ, экономика которой тоже во многом сырьевая, это давно поняли, поэтому тамошний регулятор активно работал над укреплением рубля. В итоге инфляция там, по итогам прошлом года, составила всего 3,5%. Гривна же обновила сразу два антирекорда, сильно упав по отношению к евро и рублю", - добавил Кущ.

А Гончаров советует чиновникам из НБУ: "Учите матчасть и любите математику. Еще раз напоминаю, если гривна обесценивается к доллару на 1%, то потребительские цены вырастают на 0,2% - 0,3%. Плюс - такое снижение нацвалюты прибавляет к инфляции 8% - 12%, соответственно, цены и дальше растут, а реальные зарплаты - падают", - говорит эксперт.

Но власти сами не заинтересованы в сильной нацвалюте. Во-первых, ее укрепление не позволит собрать в бюджет заявленный 1 трлн. грн. Поступления во многом завязаны на импортном НДС и налогах, которые номинируются в валюте). Во-вторых, как говорит Алексей Кущ, сильная гривна не выгодна крупным экспортерам, которые имеют крупное лобби во власти. "Ведь они неплохо зарабатывают на курсовых скачках", - пояснил эксперт.

Аналитики сходятся во мнении, что и в этом году реальная инфляция в Украине побьет все рекорды. "Учетная ставка НБУ - это своего рода сигнал рынку какой будет инфляция. НБУ сказал - 16%. Значит, цены продолжат расти опережающими темпами", - говорит Скаршевский.

Алексей Кущ допускает, что на короткое время Нацбанку все же удастся добиться своей цели. "Возможно, инфляция будет на десятые процента меньше, чем могла бы быть, если бы регулятор не повысил учетную ставку", - предположил экономист. В то же время НБУ рискует подсесть на иглу и при отсутствии других действенных способов сдерживания инфляции, периодически повышать учетную ставку снова и снова. "Теоретически могут повышать хоть каждый месяц. Хотя, думаю, в этот раз пока возьмут паузу и посмотрят как оно будет", - прогнозирует он.

Бегство капитала

"Интересно, что, повысив учетную ставку, НБУ в то же время поменял свои прогнозы по росту ВВП в 2018 году, увеличив их с прежних 3,2% до 3,4%, тогда как повышение учетной ставки, наоборот, "замораживает", а не разгоняет экономический рост", - говорит Скаршевский.

В Нацбанке считают, что это произойдет за счет роста частного потребления "благодаря сохранению все еще высоких темпов роста реальных зарплат, а также иных доходов, в том числе пенсий". "Кроме того, этому будет способствовать смягчение фискальной политики. Также сохранится активная инвестиционная деятельность предприятий, - говорится в заявлении НБУ.

Впрочем, по мнению Алексея Куща, в своих прогнозах регулятор, очевидно, ориентировался на ожидаемый рост цен - на наших экспортных рынках - металла и зерна. Второй фактор, который может способствовать незначительному увеличению ВВП - все те же девальвация и инфляция, которые Нацбанк как раз и пытается победить.

"Но в этих прогнозах регулятор не учитывает такого фактора, как массовое бегство капитала из страны в преддверии выборов 2019 года. Только за прошлый год из Украины вывели $1,8 млрд., тогда как прямые инвестиции не превысили $1,2 млрд.", - резюмирует эксперт.