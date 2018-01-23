В Верховной Раде предлагают объявить нынешнее государство Украина правопреемником Украинской Народной Республики (УНР), а СССР – назвать "государством-оккупантом".

Эксперты говорят, что с правовой точки зрения отказ от правопреемства УССР (именно правопреемником Советской Украины в юридическом смысле является нынешняя Украина) будет выглядеть нелепо. Но мотивация авторов законопроекта кроется в идеологии, а не в юриспруденции.

По примеру Прибалтики

Законопроект №7521 "О правопреемстве Украины относительно Украинской Народной Республики" 22 января – в День соборности – зарегистрировала группа внефракционных депутатов, которые состоят в партии "Свобода", а также внефракционные депутаты Андрей Билецкий и Олег Петренко, которые принадлежат к партии "Национальный корпус".

Как писала "Страна", эти политические силы из националистического лагеря – сегодня союзники. По мнению соавторов, УНР имела все признаки независимого государства, а вот советская Украина была лишь составной частью СССР, который следует, соответственно, признать страной-оккупантом. В пояснительной записке к законопроекту предлагается следовать примеру Литвы, Латвии и Эстонии, которые выход из СССР назвали восстановлением потерянной в свое время государственности.

Правда, политолог и историк Кость Бондаренко полагает, что прибалтийский "шаблон" Украине не подходит.

"Страны Балтии, несомненно, состоялись как независимые государства после развала Российской империи. Они стали субъектами международной политики, например, войдя в Лигу наций. В случае УНР мы имеем дело только с частичным признанием – лишь несколькими странами, а также единичными проявлениями на межгосударственной арене", – поясняет эксперт.

Интересно, что сами авторы проекта предлагают выборочно подходить к наследию УНР. Так, в статье 3 говорится, что все международные договоры, составленные от имени Украинской Народной Республики, считаются утратившими силу, и нынешняя Украина не несет никаких обязательств по ним.

"Уточнение объясняется тем, что в 1920 году Петлюра (тогдашний глава УНР. – Прим. Ред.) подписал Варшавский договор с Польшей, по которому западная граница УНР прошла по реке Збруч. А Западная Украина признавалась Польшей. Именно на таких условиях поляки согласились помочь Петлюре вернуть власть в Киеве", – комментирует Кость Бондаренко.

Зато статья 6 потенциального закона наделяет Украину правом требовать компенсацию у России, как правоопреемницы СССР, за "преступления, совершенные против украинцев тоталитарным коммунистическим режимом".

Кроме того, в преамбуле законопроекта говорится о принадлежности Крыма к УНР, но вообще не упомянуто Закарпатье, которое окончательно было закреплено в составе УССР после Второй мировой войны.

Важное наследие УССР

Бывшая министр юстиции Елена Лукаш находит странной позицию инициаторов законопроекта – отказываться от договоров УНР, если они хотят, чтобы нынешняя Украина ее наследовала. А вообще она считает документ юридически слабым. "В вопросе, наследовать УНР или нет, отсутствует очень важный момент – непосредственный переход некоей территории из одного государственного состояния в другое. Иначе говоря, нельзя "перепрыгнуть" из УНР в нашу с вами страну через "голову" УССР", – аргументирует юрист.

Но если представить, что законопроект будет принят, то неизбежен вопрос о состоятельности множества важных документов, на которые нынешняя Украина ссылается с момента обретения независимости в 1991 году. "Будет сломано немало копий в спорах о границах, долгах, договорах, собственности и так далее – любой вопрос, по которому "проходит" УССР", – утверждает Лукаш.

В свою очередь ученый-конституционалист Виктор Мусияка говорит, что юридически обосновать независимость Украины без ссылки на документы, в которых упоминается УССР, невозможно. "Наш путь к независимости начался с внесения изменений в Конституцию УССР экономического характера и касательно создания должности президента, а также принятия декларации о государственном суверенитете Украины, где Украинская ССР уже названа суверенным национальным государством в тогдашних границах. Это нельзя взять и зачеркнуть", – говорит эксперт.

Идеологическая составляющая

Другое дело, что спорная заявка "свободовцев" и лидеров "Нацкорпуса" вторит заявлению директора Института национальной памяти Владимира Вятровича. Он также предложил признать нынешнюю Украину правопреемником УНР, а советский период – оккупацией. Политолог Бондаренко допускает, что идет "пристрелка" перед возможной попыткой все же юридически пересмотреть вопрос правопреемства.

"В курс на отмежевание от России, взятый властью, это целиком укладывается. Продолжается политика вымарывания целых кусков истории. Дескать, пусть будет исторический вакуум, который потом будут заполнять полумифическими рассказами о выгодных героях, делая из истории фэнтези", – говорит Кость Бондаренко.

Но политолог Анатолий Октисюк не верит, что идея с наследованием УНР будет в конце концов воплощена. "Это означало бы поставить под вопрос границы, сформированные после Второй мировой войны. Поэтому я вижу здесь попытку со стороны той же "Свободы" пропиариться и мобилизовать очень узкую группу, для которой тема УНР важна. Это вообще сделано в стиле Жириновского, который то вернуться в пределы Российской империи хочет, то сапоги помыть в водах Индийского океана обещает…"