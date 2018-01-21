На этой неделе в Украине прогремел образовательный скандал: некоторые украинские вузы заявили, что продлят зимние каникулы для студентов – чтобы сэкономить на коммуналке в холода. Ведь бюджетные организации, в отличие от населения, на субсидии права не имеют, после повышения тарифов платить за тепло просто нечем.

Такие меры приняли в некоторых региональных вузах, но больше всего возмущений в медиа и соцсетях досталось КНУ им. Т. Шевченко: мол, если даже самому крупному и престижному университету страны нечем оплачивать коммунальные счета зимой, что уже говорить о других учебных заведениях?

Но действительно ли студентов массово отправили на каникулы из-за неподъемных тарифов на тепло? "Страна" разбиралась в ситуации и отвечает на главные вопросы.

Что говорят в "Шеве"?

Как только поднялся скандал, в КНУ Шевченко опровергли информацию о том, что якобы "распустили студентов до весны" из-за отсутствия средств на коммуналку. При этом подтверждают, что до весны студенты на пары ходить не будут.

Занятия будут внеаудиторные. То есть студенты будут учиться дистанционно.

На сайте вуза сказано, что до конца февраля "факультеты и институты планируют проведение учебных и производственных практик за пределами университета, написание курсовых и дипломных работ, а также выполнение задач самостоятельной работы". А уже с 1 марта начнется аудиторная учеба по 8 июня, а потом с 9 по 24 июня – летняя сессия.

И это, уверяют в вузе, никак не связано с нехваткой средств на отопление.

"Средства есть. Университет Шевченко всегда вовремя платит за коммунальные услуги. И январь-февраль 2018 не является исключением", – гласит официальное заявление университета.

Проректор по научно-педагогической работе КНУ Владимир Бугров также настаивает: "Задолженности нет. Мы заплатили за коммунальные услуги за январь. Уже за февраль внесена предоплата". По его словам, отключать пустые корпуса от отопления на зиму не собираются. То есть здания будут отапливать ровно настолько, насколько нужно, чтобы не довести систему отопления до аварии.

В "Киевэнерго" также подтвердили, что у КНУ нет задолженности за коммуналку.

Но если проблем с коммуналкой нет, зачем переводить студентов на дистанционное обучение?

Сам Владимир Бугров в разговоре со "Страной" говорит: дистанционное обучение в университете никто не вводил. Потому что дистанционное обучение – заочное обучение. Поэтому для чистоты терминологии Бургов ссылается на статью 49 Закона "О высшем образовании" и утверждает, что студенты будут учиться "с использованием дистанционных технологий изучения материала и контроля знаний".

Такой график работы утвердили по просьбам самих студентов еще год назад. Причина – некоторые корпуса КНУ старой постройки недостаточно отапливаются, чтобы проводить там зимой аудиторные занятия.

Поэтому ректорат решил уменьшить пребывание студентов в холодных корпусах на Выставочном центре. "Они строились тогда, когда бочка нефти стоила как бочка воды. И там была приточная тепловая вентиляция – нагрев путем закачки горячего воздуха. Там есть лекционные аудитории, где нет батарей вообще. Поэтому мы решили, что второй семестр мы сделаем таким, чтобы все аудиторное теоретическое обучение шло с 1 марта по 8 июня", – заявил проректор Бугров.

И добавил, что университет три года добивался денег Киотского протокола, и наконец-то Испания выделит деньги на утепление тех самых трех корпусов. Финансирование проектов по утеплению корпусов за счет "Киотского протокола" составляет 174 млн грн. Начало работ планируется в феврале 2018 года.

А целью отмены аудиторных занятий до весны является "забота о здоровье студентов".

Но почему тогда на дистанционку перевели всех студентов, а не только тех, кто учится в корпусах на Выставочном центре?

В КНУ на это отвечают, что стационарное обучение прекратилось не везде: продолжают ходить на пары в Военном институте КНУ, Оптико-механическом колледже, Колледже геологоразведочных технологий, Физико-математическом лицее. Учатся и слушатели подготовительного отделения КНУ, студенты-иностранцы ННЦ "Институт биологии и медицины" КНУ.

А что говорят в Минобразовании?

Впрочем, заявления руководства вуза о том, что денег на оплату счетов за отопление зимой у университета хватает, прямо противоречит заявлению Министерства образования и науки.

"Вузы так делали и в прошлом году, теперь дистанционное обучение ввели из-за того, что у них не хватает средств на отопление, поскольку повысились тарифы", – сказали в пресс-службе ведомства.

Там добавили, что КНУ им. Т.Г. Шевченко предоставил "информацию, что это не повлияет на качество учебного процесса, за счет того, что будет продлено обучение летом".

"Если я не ошибаюсь, коммуналка КНУ – около 42 миллионов. Леониду Васильевичу (Губерскому, ректору КНУ. – Прим. Ред.) или заплатить зарплаты и стипендии, или тарифы", – написала Марина Калинина, одна из преподавателей вуза в соцсети "Фейсбук".

Так какова на самом деле причина отказа от занятий в аудиториях до 1 марта?

В отчете на сайте КНУ сказано: объем финансирования КНУ на 2017 год составил 1,5 млрд грн. На оплату коммунальных услуг из Госбюджета университет получил 56,4 млн грн. Бугров настаивает, что у государства нет задолженности перед КНУ.

Впрочем, заместитель министра образования и науки Украины Юрий Рашкевич подтвердил, что у украинских университетов действительно есть проблемы с недофинансированием за коммунальные услуги.

"Ни для кого не секрет, что университеты недофинансируются в контексте оплаты за коммунальные услуги. И для страны, которая находится фактически в состоянии войны, ожидать какого-то финансового чуда в финансировании высшего образования не приходится, – добавил Рашкевич.

Бугров это заявление о недостатке финансирования объясняет так: "Он так говорит, потому что мы бы хотели больше, и все тоже – а нам дают по необходимому минимуму".

По каким причинам в руководстве университета не хотят признавать проблемы с оплатой коммунальных услуг, что и вызвало, судя по всему, перемены в форме обучения, вопрос открытый.

Если действительно верно, что государство в полном объеме финансирует университет, то, значит, изначально в бюджет не было заложено достаточно денег для полноценной работы вуза и отопления его аудиторий зимой.

И, повторимся, КНУ имени Шевченко не единственный с этой проблемой. То есть она носит системный характер.

Лидер всеукраинского общественного движения "Студенческая республика" Павел Викнянский, к примеру, не верит в красивые заявления руководства вузов об оптимизации учебного процесса. По его мнению, за переводом студентов на дистанционное обучение зимой стоят сугубо материальные мотивы.

"Финансирования вузам в связи с инфляцией и ростом тарифов сейчас просто не хватает. Да, всегда ректоры возмущались, что на коммуналку уходит много денег, но чтобы массово вузы отправляли студентов на каникулы – такого с беспросветных 90-х не было. И в нынешней ситуации здоровой реакцией вузов был бы как раз публичный протест с требованием увеличить государственное финансирование и пересмотреть неадекватную тарифную политику, открытое заявление о проблеме – что да, денег не хватает. Но этого не происходит. Если бы дело действительно обстояло так, как заявляют в КНУ им. Шевченко – что они "оптимизируют и перераспределяют учебное время", – то руководство бы заранее выпустило официальное обращение: мол, мы проводим эксперимент при поддержке студентов, чтобы посмотреть – насколько дистанционный формат обучения будет эффективнее. А когда это происходит внезапно, в виде такого медийного обрушения, в крупнейшем вузе страны и еще многих региональных вузах – это говорит о том, что администрации университетов исходят исключительно из материальных причин. Просто боятся политически все это обозначить, критиковать власть. Из страха, что их вузы элементарно ликвидируют или примут еще какие-то санкции, назвав "врагами народа", – полагает эксперт и общественный деятель.

В целом же, по его мнению – это последовательная политика власти, направленная на жесткую экономию за счет социальной сферы при сохранении сверхприбылей олигархов и коррупционной ренты чиновников.

"Жестокая ирония нового года. Президент, который полузаконно отсутствовал на рабочем месте и грел бока на Мальдивах за олигархические деньги, и студенты, у которых отбирают стипендии и которым в вузах "впаривают" вынужденную дистанционку ради экономии на отоплении", – подытоживает Павел Викнянский.