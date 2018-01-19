Скандал с вояжем президента Петра Порошенко на Мальдивские острова набирает обороты. СМИ выясняют все новые детали роскошного отдыха главы государства. Так, "Страна" подробно описала условия, в которых разместился на курорте Порошенко, и его примерное меню, за которое он заплатил более 18 тыс. дол. А в целом отдых главы далеко не самого благополучного государства Европы (к тому же находящегося де-факто в состоянии войны) обошелся в полмиллиона долларов.

Большинство крупнейших телеканалов, собственники которых с их помощью выстраивают "коммуникацию" с Банковой, тему проигнорировало. Однако новость все равно широко разошлась по интернету. И, что называется, зашла в народ.

Поэтому логичный вопрос – как эта история отразится на рейтинге Петра Алексеевича – мы задали ведущим украинским политологам и социологам.

Политолог Руслан Бортник: Новость о Мальдивском вояже Порошенко повлияет, однозначно, на рейтинг. Но в каком размере – все зависит от широты распространения информации.

Если разойдется широко, это может стоить ему электорально дорого. Огромные суммы, что были потрачены, наверняка вызовут раздражение в обнищавшей стране. Плюс правовой вопрос о пересечении границы, где не все формальности были соблюдены. Удар получился существенный. И найдутся желающие сыграть на этом…

Думали ли в АП о последствиях? С учетом предыдущих поездок за границу, наверное, посчитали, что этот вояж тоже или не заметят или "проглотят". Но не вышло...

Политолог Кость Бондаренко: У нас общество настолько перекормлено разного рода скандалами, вбросами и вообще негативной информацией, что, вероятнее всего, президентский случай с Мальдивами тоже пройдет мимо. Через неделю об этом уже мало кто вспомнит.

Почему президент так поступил, удивляться не нужно. Наша власть действует по принципу, который честно и точно сформулирован Зоряном Шкиряком (советник министра внутренних дел. – Прим. Ред.) – "Повоняют и успокоятся". Порошенко ничего не боится в этом отношении. Да и не только он, а абсолютно все во власти. Потому что они уверены, что никто с них не спросит. Хотя с точки зрения морали, да и закона, вопросов много.

Политолог Вадим Карасев: Влияния на рейтинг президента эта поездка не окажет. Он и так на "минималке" стоит. Другое дело, что с такими случаями его сложно наращивать. Нынешний уровень популярности Порошенко 14-15% – это предел. Из них 10% – это избиратели, которые всегда голосуют за власть, и только до 5% – его симпатики. Другое дело, что пока нет кандидата надежды, который перетянул бы голоса у всех остальных кандидатов, включая президента.

Большая проблема для Порошенко – методы работы с информацией о президенте. Есть страны, где сведения о высшей власти держатся в секрете, как в России. Так же было, когда Путин пропал на несколько дней. Но никто ничего не знает. А есть демократии Западной Европы, где информации гораздо больше. Мы не можем определиться, какой вариант предпочесть. По четным дням мы действуем, как российская власть, а по нечетным – как в европах. Поэтому случаются провалы, как с Мальдивами. Но полностью открыться наши политики не готовы: сразу же посыплются вопросы, например, откуда деньги на роскошный отдых, перелеты и т. д. А журналисты сегодня способны с помощью технических средств раскопать то, что раньше было недоступно. Значит, ждем новые не менее громкие скандалы.

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Политолог Владимир Фесенко: Я вижу в этой истории (с отдыхом президента на Мальдивах. – Прим. Ред.) этическую проблему. Такую же, как в случае с дорогой квартирой Сергея Лещенко (народный депутат от "Блока Петра Порошенко". – Прим. Ред.) с разницей только в потраченных суммах. Важный момент тут – Порошенко, по официальным, подчеркну, данным, человек очень богатый. И ездил он на свои деньги. Но ведь добрая треть Верховной Рады позволяет себе то же самое! Вот если бы это был отдых за казенный счет, другое дело: непозволительно так поступать президенту бедной страны. Вероятно, команда президента боялась имиджевых потерь. Не зря у нас в стране даже памятник стоит украинской "жабе". А тут такой шикарный повод покритиковать, даже позлословить. Так в итоге и получилось.

Но не думаю, что ситуация существенно отразится на его рейтинге. Все, кто мог разочароваться в Петре Алексеевиче, это уже сделали. Большую часть избирателей 2014 года он потерял. Но кто хотел за него проголосовать, скажем, год тому назад, проголосуют и сейчас. Хотя за прошедший год было немало громких скандалов, существенного падения рейтинга не произошло. У него остался ядерный электорат и те избиратели, которые готовы его поддержать как наименьшее зло в сравнении с Юлией Тимошенко (лидер партии "Батькивщина". – Прим. Ред.), Олегом Ляшко (лидер Радикальной партии. – Прим. Ред.). Для них он предсказуемый кандидат.

Однако такие скандалы формируют антирейтинг президента. И это может стать большой проблемой во втором туре президентских выборов, где именно антирейтинг играет решающую роль в голосовании избирателей.

Социолог и политолог Андрей Ермолаев: Конечно, Петр Алексеевич, как любой богатый человек, может позволить себе роскошный отдых. Но мы говорим о президенте воющей страны и главнокомандующем. Для нас вопрос его безопасности, да и других первых лиц, которые являются носителями государственной тайны, – номер один. Его вылет в другую страну на частном самолете и с малым окружением выглядит крайне странно. Была ли эта поездка и пребывание на острове обеспечены с учетом требований к особе президента, кто именно его сопровождал на остров? Он был в отпуске в это время, и если да, то на кого был возложен оперативный контроль за ситуации в стране?

Чуть ли не каждый день мы слышим заявления от власти и правоохранительных органов о постоянной угрозе эскалации вооруженного конфликта, возможных терактах и шпионах в органах власти. При этом президент и другие высшие должностные лица не ограничены в частном перемещении, как мы видим, без должной охраны, то есть фактически находятся вне контроля. Либо нас обманывают и на самом деле положение в стране спокойное, либо мы наблюдаем халатное, даже преступное отношение политической верхушки страны к себе и безопасности всей страны. Это повод для парламента задать эти вопросы. Нельзя страну оставлять в зависимости от частного отдыха президента.

Как писала "Страна", в январе 2018 года на один из самых дорогих курортов в мире, который размещен на отдельном острове, прилетели 8 человек взрослых и два ребенка (перелет туда и обратно обошелся в $188 000). Скорее всего, дети – это внуки гаранта: Петя и Лиза.

Президент фигурировал на курорте на Мальдивах под именем Mr Incognito Petro Ukraine.