18 января в Оболонском райсуде Киева состоялось двадцать девятое по счету заседание по делу о государственной измене, которую прокуроры инкриминируют экс-президенту Виктору Януковичу. Слушание оказалось знаковым, ведь на нем гособвинение и защита провели перекрестный допрос сотрудников Управления государственной охраны.

Речь идет о четырех свидетелях Генпрокуратуры (Викторе Резниченко, Руслане Михайленко, Евгении Луценко и Виталии Нечитайло), которые и сегодня продолжают трудиться в УГО – они обеспечивают безопасность высокопоставленных лиц государства. А четыре года назад, в последние дни Евромайдана, эти охранники находились рядом с бывшим президентом. В отличие от 15 прочих бодигардов, выехавших из Украины с экс-президентом, эти мужчины синхронно отказались последовать с ним на территорию России.

Канва их показаний в Оболонском суде также выглядела единой. Признавая отдельные эпизоды, которые защита экс-президента заявляет как свидетельство планирования покушения на Януковича в феврале 2014 года, бодигарды отрицают факт прямых угроз его жизни. То есть по-крупному подтверждают линию нынешних властей о чуть ли не добровольном самоустранении от власти подверженного фобиям Виктора Федоровича. И кознях Кремля, реализовавшего на стыке смены киевского режима сценарий захвата Крыма.

Эти трактовки противоречат ранее озвученным в СМИ оценкам бывших сотрудников УГО, перебравшихся на территорию РФ вместе с Януковичем. И, само собой, версии самого экс-президента и его адвокатов.

Обе стороны процесса по делу о госизмене Януковича уже заявили главным итогом заседания 18 января собственную победу. Прокуроры бравировали – они получили на руки свидетельства телохранителей экс-президента о том, что на того в период событий Евромайдана никто не покушался. Адвокаты, напротив, заявляют о фактическом подтверждении целой серии угроз жизни их клиента.

Сопоставив заявления "прикрепленных" к Януковичу "личников" (оставшихся в Украине и находящихся в России), "Страна" воссоздала "маршрут эвакуации" четвертого президента.

Вояж опального экс-главы государства затянулся на трое суток. В отдельных деталях пазл по-прежнему еще не сложен. Но в целом картина последних дней правления Виктора Федоровича представляется довольно наглядной.

Прощание с "Межигорьем"

Итак, все непосредственные свидетели последних дней правления Януковича подтверждают – днем 21 февраля 2014 года президент находился на Банковой. На тот момент, после кровавой бойни на Майдане, в Администрации президента, с участием иностранных делегаций, велись изнурительные переговоры между властью и оппозицией по урегулированию кризиса. Сообщения о подписании соглашения, которое возвращало Конституцию 2004 года и назначало очередные выборы президента на осень 2014 года, были разосланы в СМИ еще с утра.

Однако нельзя исключать, что и после этого детальные договоренности о будущем Украины в Администрации продолжались.

В результате этого доподлинно не известно, во сколько с Банковой выехал кортеж президента. Но, как следует из растиражированных в российских изданиях заявлений руководителя его охраны Константина Кобзаря (впоследствии оставшегося с Януковичем), уже вечером глава государства находился в своей загородной резиденции.

Сотрудник УГО Резниченко заявил в суде – к тому моменту из "Межигорья" уже вывезли ценности гаранта Конституции. "Вещи вывозили грузовыми автомобилями. Это свидетельствует о том, что Янукович не собирался возвращаться", – заявил бодигард суду.

Похожие трактовки можно встретить и в СМИ. Как писали журналисты целого ряда изданий, сбор поклажи Виктора Федоровича и его близких велся, зафиксирован на видеокамерах начиная с 19 февраля.

источник видео: youtube.com/ilver abrahmanov

Впрочем, в завершающую стадию "эвакуация" перешла именно вечером 21 февраля. Весь мир облетели кадры того, как Янукович выходит из здания резиденции в 21:24. За час до этого на сцену Майдана прорвался "сотник" и будущий нардеп Владимир Парасюк со своим ультиматумом президенту...

Как утверждает Виктор Резниченко, около 22:00 он услышал по радио, что Янукович вылетел двумя вертолетами в неизвестном направлении. Была ли это "закрытая волна" спецсвязи "особистов" или сообщение СМИ – телохранитель не уточнял.

Другие сотрудники УГО в суде говорили еще более обтекаемо. Их месседж сводится к тому, что они не были в курсе текущего местонахождения Януковича. Но вся оставшаяся в Украине четверка телохранителей подчеркивает: ближе к ночи они получили срочный приказ в составе группы президентского кортежа выехать в Харьков.

Харьковская остановка

Согласно переданной им информации, в первой столице Украины они должны были обеспечивать безопасность президента на публичном мероприятии – "съезде депутатов от Партии регионов". Янукович на тот момент расценивался УГОшниками как действующий и легитимный президент.

Сам Виктор Федорович, если верить начальнику его охраны Кобзарю, уже после наступления полуночи оказался в Харькове. Изначально его вылет из "Межигорья" планировали на утро 22 февраля. Перенос вояжа на более ранний срок Кобзарь объяснял ожидаемым ухудшением погодных условий утром следующего дня.

Вылет Януковича из "Межигорья" 21 февраля 2014 года, источник видео: youtube.com/Accidents news

"Мы прибыли в Харьков... фактически 22 февраля. После чего приехали в помещение для приезжих областной государственной администрации", – говорил он ранее российским журналистам.

Как кортеж Януковича пробивался из Киева

Впрочем, "ночной полет" Януковича не идет ни в какое сравнение с тем, какие опасности подстерегали на пути в Харьков сотрудников УГО.

Хотя, они утверждают, в целях конспирации автоколонна выезжала раздельно. Местом встречи был определен 110-й километр трассы Киев – Харьков. Там выяснился ряд интересных деталей.

Во-первых, иномарки из президентского кортежа по дороге останавливали. Свидетель Луценко показал, что в Борисполе машину, в которой он ехал, "завернули" на блокпосту неизвестные ему граждане. Они осуществили досмотр автотранспортного средства.

Во-вторых, охранявшие Януковича телохранители (как оставшиеся в Украине, так и выехавшие в РФ) признали факт обстрела автомобиля Toyota Prado из автоколонны Януковича. Согласно их сведениям, на выезде из столицы огонь из стрелкового оружия велся по машине, за рулем которой был сотрудник УГО Иванцов. Сам он получил ранение, а от более тяжелых последствий его спас случай – пуля пробила водительскую дверь и угодила в магазин пистолета "Глок".

Вероятно, осознавая последствия таких признаний, действующие сотрудники Госохраны заранее заявили – Янукович никогда не ездил на этой Prado и на момент обстрела Toyota из автопарка президента не шла в кортеже. Несмотря на это, история с Иванцовым (которого бывшие коллеги называют Дмитрием, а адвокаты экс-президента – Петром) – это один из козырей защиты Януковича. На котором во многом строится их юридическая позиция.

Напомним, что сам Виктор Федорович во время своего допроса по "делу беркутовцев" интерпретировал ранение Иванцова как доказательство организации покушения на его жизнь. В свою очередь действующие сотрудники УГО 18 января заверили суд – ранение их коллеги они не воспринимают как "замах" на главу государства.

Эти показания ложатся в канву линии, которую ранее озвучил их действующий руководитель Валерий Гелетей. Год назад он утверждал, что никаких покушений на Януковича в феврале 2014 года не было. Мол, бывшего главу государства намеренно мог стращать глава его службы безопасности Кобзарь.

Тайна ранения офицера Иванцова

Как бы там ни было, сам по себе факт обстрела машины из президентского кортежа – форменное ЧП. Аналогичным образом следует трактовать и "остановки по требованию" разного рода активистами.

Сколько их было с момента выезда УГОшников из Киева, до конца не выяснено. Из показаний действующих сотрудников следует, что подтвержден один такой инцидент. Перебравшийся в Россию с Януковичем Кобзарь ранее утверждал о пяти таких случаях – на блокпостах в Киевской, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях. В случае подтверждения эти сведения красноречиво свидетельствуют – Виктора Федоровича действительно пытались "перехватить" на трассе. Причем те, кто это делал, получали информацию от довольно посвященных лиц.

Заметим, что, как показали сотрудники УГО, для подавляющего большинства украинцев отбытие Януковича из "Межигорья" 21 февраля по воздуху держали в секрете.

Свидетель Руслан Михайленко подчеркнул: подобные меры введения в заблуждение и вариаций маршрутов он не считает чем-то экстраординарным. Мол, это стандартная практика работы "личников" первых лиц государства.

Другими словами, это говорит о вероятности того, что экс-президент мог оказаться пассажиром Toyota. Хотя и минимальная, но она существовала и могла рассматриваться недоброжелателями Виктора Федоровича. Что косвенно подтверждают как обстрел Prado, так и принудительные остановки авто из его кортежа. Ввиду этого вопрос о том, какую цель преследовал неизвестный стрелок, ранивший Иванцова, остается открытым.

Ночные бдения в первой столице

Вырвавшись из мятежного Киева, кортеж телохранителей Януковича прибыл в государственную резиденцию Харьковской ОГА около 10:00 22 февраля. Свидетели показали – в первой столице был запланирован съезд представителей местного самоуправления восточных регионов. Фактически речь шла о том, что лояльные к президенту представители власти на нем должны были поддержать главу государства. Мероприятие состоялось, однако получилось совершенно невнятным. А Янукович на нем так и не появился.

Действующие сотрудники УГО лишь констатировали этот факт, рассказав – после этого они проследовали в аэропорт. Больше подробностей "харьковской эпопеи" Януковича открывают откровения других причастных к тем событиям лиц.

По версии оставшихся с экс-президентом телохранителей, отказ от участия президента в публичном мероприятии был инициирован ими из-за недостаточных мер безопасности. Как утверждал ранее Кобзарь, сотрудник УГО Владимир Павленко (которому было поручено обеспечивать безопасность Януковича на съезде) сообщил ему о "недопустимости прибытия президента на место съезда".

Якобы в помещение, где должен был состояться хурал лояльных к гаранту Конституции представителей, зашло большое количество людей без проведения контроля на предмет проноса оружия. Шеф охраны Януковича утверждает, что как раз в Харькове якобы и планировалась попытка ликвидации Виктора Федоровича.

"По информации оперативных источников в органах МВД, речь шла о том, что есть вероятность покушения на жизнь президента. Практически одновременно поступила информация об автобусе с людьми из "Правого сектора", которые закупили несколько ящиков со стеклянными бутылками пива для возможного использования в качестве "коктейлей Молотова" в месте проведения съезда. По оперативным данным, одна группа должна была действовать внутри помещения, вторая – за пределами, не дав президенту покинуть помещение", – говорил Кобзарь.

Иначе трактовал тогдашние события экс-губернатор Харьковской области, ныне нардеп Михаил Добкин. В марте 2014 года он говорил, что лично отговорил Януковича от участия в съезде. Мотивируя это тем, что собрание может быть истолковано как призывы к сепаратизму и отделению Юго-Востока от Украины.

В августе прошлого года Добкин дал более широкую картину событий.

Во-первых, он заявил – к моменту прилета президента в Харьков поступила информация о минировании аэропорта. Более того, жизни Виктора Федоровича действительно угрожала опасность.

"Янукович бежал из Киева от смерти. Он приехал в Харьков, потому что там было для него более-менее спокойно по сравнению со столицей", – говорил парламентарий.

Во-вторых, отказу от участия Януковича в съезде предшествовали "ночные посиделки". "Мы с Януковичем были... с момента прибытия и до… я уехал, если не ошибаюсь, в начале седьмого утра", – вспоминал Добкин. Стал ли его призыв к президенту определяющим – неизвестно.

Лебединая песня для журналистов

В тот же день в Харькове Янукович записал выступление, растиражированное после обеда 22 февраля. Где он заявил, что не собирается покидать страну, назвав принимаемые парламентом решения нелегитимными и нарушающими соглашения от 21 февраля.

Обращение Януковича из Харькова 22 февраля 2014 года, источник видео: youtube.com/Хроніки Майдану

Как следует из показаний сотрудников УГО, после этого президент и его кортеж выехали в аэропорт Харькова, где их ждали два вертолета. Свидетели показали – в один из вертолетов сел Янукович с телохранителями, во второй – прочие бодигарды. Еще часть УГОшников выехала в сторону Донецка на машинах...

К тому моменту в Киеве оформлялась смена власти. С раннего утра резиденцию "Межигорье" взяли под свой контроль активисты, а около 17:00 Верховная Рада приняла "Постановление о самоустранении президента Украины от исполнения конституционных полномочий". Установленный факт – в это время Виктор Федорович находился на территории Украины и от должности не отказывался. Однако рычаги управления государством депутаты передали Александру Турчинову.

Именно со ссылкой на его распоряжение, через час после вылета Януковича из аэропорта Харькова, пилоты вертолета сообщили – диспетчер "Украэроруха" (в трактовке Кобзаря – Управления полетов Министерства обороны) потребовал от них вернуться в первую столицу. Как заявил в суде Резниченко, этот ультиматум был отвергнут. При этом угрозы сбить вертолеты в случае отказа, о чем ранее заявляла сторона Януковича, он не подтвердил.

Конфликт в донецком аэропорту и стоянка в доме Ахметова

"Из-за нехватки топлива пришлось сесть в Донецке, где Януковича ожидали два самолета Falcon. С Януковичем сел начальник охраны Кобзарь. К самолетам подошли люди и сообщили, что запрещают вылет, потому что не оформлены документы. Подъехали несколько авто, и Януковича пересадили в одно из них", – заявил сотрудник УГО.

Его бывшие коллеги несколько иначе описывали события в донецком аэропорту. В их изложении, глава государства (к тому моменту низложенный парламентом, о чем герои тех событий на тот момент якобы не знали) порывался на реактивных самолетах вернуться в столицу. Но его "завернули" пограничники, порывавшиеся задержать четвертого президента Украины (свидетель Луценко наличие таких угроз, к слову, отрицает).

"К самолету направилась группа сотрудников пограничной службы, которые расположились около шасси самолета по ходу движения и начали стучать в двери с требованием остановить взлет и открыть самолет для проверки. Они зашли в самолет и начали требовать его освободить, заявив, что полет невозможен, аэропорт не работает. Я дал указание относительно обеспечения подъезда автомобилей кортежа президента к самолету. Во время выхода президента из самолета и посадки в машину сотрудники пограничной службы попытались задержать президента и достать и применить огнестрельное оружие, за чем я непосредственно наблюдал", – рассказывал журналистам Кобзарь.

Он утверждал, что принял решение собственными силами обеспечивать доставку Януковича в безопасное место – на территорию Крыма. Впрочем, как показали свидетели в Оболонском суде 18 января, – этому предшествовал визит "автомобильного обоза" Виктора Федоровича в неизвестный им дом в Донецке. Ранее журналисты выяснили – речь идет о резиденции Рината Ахметова. Эту информацию подтвердили и офицеры Госохраны. По их словам, перед въездом в нее бодигарды сдали свои телефоны. Они узнали среди участников встречи в резиденции троих фигурантов – Януковича, его старшего сына Александра и Ахметова.

К дому последнего через несколько часов подъехало еще несколько машин охраны. Около 22:00 22 февраля поступила команда выдвигаться в путь.

Крымский зигзаг

Как отметил свидетель Михайленко, процессия взяла курс в сторону Крыма. При этом автомобили были разделены на несколько групп, следовавших различными маршрутами. Каких-либо неприятностей по пути действующие сотрудники Управления госохраны не вспомнили.

Противоположная версия ранее звучала из уст все того же Кобзаря. Он утверждал, что в районе Мелитополя первая машина кортежа Януковича зафиксировала блокпост с пулеметными расчетами. Якобы на нем находилась группа лиц без опознавательных знаков, которые устроили погоню за президентским авто.

Свидетели Генпрокуратуры по делу о госизмене экс-президента информацию об этом не подтверждают. По их словам, кортежи шли по трассе беспрепятственно. Одна группа авто в неспешном режиме продолжала поездку в сторону Крыма.

В то же время автомобильный трип другой части путешественников подошел к финалу в районе Бердянска. Здесь, свернув с основной дороги, машины Януковича и его охраны встретили три вертолета МИ-8.

"Я думаю, что это были вертолеты и пилоты Российской Федерации", – говорит Виктор Резниченко, добавив, что к тому моменту на часах была глубокая ночь с 22 на 23 февраля.

В это время Янукович и его охрана взмыли в воздух на вертолетах. Через час последовала первая посадка, где охранников опального президента встречали российские военные. Местонахождение самого Виктора Федоровича к тому моменту не было известно ни одному из четырех ныне действующих сотрудников УГО.

Его бодигарды увидели лишь утром 23 февраля, когда на самолете марки "Антонов" в сопровождении прочей охраны и неизвестных в тактической форме продолжили воздушное путешествие. Однако случилось ЧП – из-за технических неполадок самолету пришлось осуществить посадку. Где это было географически, сотрудники УГО не могут точно сказать. Из того, что отложилось у них в памяти, – стоявший неподалеку их вынужденной посадки транспорт с надписью "Анапа".

В трактовке стороны гособвинения, из-под Бердянска Януковича "эвакуировали" на территорию РФ военнослужащие "северного соседа". Откуда затем осуществили воздушную переброску низложенного главы государства в Крым. Все это уложилось буквально в считанные часы. С кем общался в тот момент Янукович и для чего был произведен этот "зигзаг удачи" – непонятно. В трактовке ГПУ, это делалось для того, чтобы в дальнейшем оправдать введение российских войск в Крым. Адвокаты Виктора Федоровича данный нюанс публично не комментировали.

Как бы там ни было, но в промежутке между 17:00 и 19:00 23 февраля кортеж с телохранителями Януковича оказался на базе отдыха в Ялте. В районе 22:00 им поступил приказ выдвигаться в Севастополь, где "местом сборки" стала военная часть РФ. Прямо на плацу к офицерам Госохраны обратился Виктор Федорович. Он заявил об отказе от услуг УГО и предложил телохранителям проследовать далее с ним. Отказались четверо, согласились – 15 человек. С ними вместе четвертый президент отбыл в Россию. На часах было 23:00 23 февраля...