Конкурс на должность главы Госслужбы по делам ветеранов войны и участников АТО, где победил Валентин Манько, перерос в большой скандал из-за личности победителя.

Впрочем, финальное решение по его назначению примет Кабмин. В причинах скандала разбиралась "Страна".

Неожиданный победитель

Новость о том, что у Госслужбы по делам ветеранов войны и участников АТО Валентин Манько для многих стала сюрпризом.

Первая информация о нем была весьма скупая: председатель общественной организации "Единый союз патриотов Украины" и советник директора государственного предприятия "Коневодство Украины".

После того, как имя победителя просочилось в сеть, бывшие участники АТО, а также люди, кто персонально знаком с финалистом конкурса, начали сообщать новые детали его биографии, которые, вероятно, не попали в поле зрения членов конкурсной комиссии.

Интересных фактов оказалось достаточно для скандала.

Вот что о Манько написал известный волонтер Роман Доник: "В трех словах о том, кто возглавил Госслужбу по делам ветеранов АТО. Человек, который вместе с Семенченко организовал альтернативный генеральный штаб. Доверенный человек Корбана (в то время), который представлялся "зам командира ПС" и "зам командира Днепр-1", не будучи никогда ни одним, ни другим. Человек, представившийся заместителем командира "Днепр-1" и пообещавший дать людей для деблокации терминала в ДАП, потом просто пропал. Именно на наличии этих людей планировалась операция по декларации. Человек, известный по скандальным выборам на 59 округе в 14 году. Человек, который был "в бегах", пока не дал показания на Корбана. Заключил соглашение со следствием, после чего с него сняли обвинения. Советник директора задержанного в 2016 за взятку, который сейчас под следствием. Это то, что известно всем. Но это процентов 10 от того, что известно в узких кругах. Всем рассказывает, что за ним стоят первые лица СБУ и кто-то из заместителей главы АП".

Также известно, что на Манько в 2014-2015 гг поступали многочисленные жалобы по поводу грабежей и отжимов, которыми занималась в АТО его группа.

В результате против него возбудили уголовные дела за разбой, а сам он был объявлен в розыск. А сняли с розыска вскоре после того, как Манько показания против экс-лидера УКРОПа Геннадия Корбана.

Два года назад в СМИ попала взломанная переписка Манько с близким соратником Порошенко Игорем Кононенко, где и обсуждались детали этой сделки.

Как проходил конкурс

Любопытно, что сами бойцы АТО с удивлением прочли в новостях о том, что должность Госслужбы вообще была вакантна, и что объявлен конкурс на замещение главы.

По словам одного из пяти участников конкурса, командира 90-го батальона (принимал участие в обороне Донецкого аэропорта, – Прим.Ред.) Виталия Баранова, объявляние о конурсе провисело на официальной странице службы всего день, а после куда-то исчезло.

Сам конкурс проходил в три этапа, рассказывает в интервью "Стране" глава конкурсной комиссии Игорь Колиушко.

"После первого – тестирования, из пяти кандидатов осталось трое. На втором этапе – ситуационное задание, во время которого финалисты пишут сочинение по заданной проблеме (и дают варианты решения) одна из трех работ оказалась лучше других. И когда мы открыли конверты оказалось, что это – работа Манько", - сказал "Стране" Колиушко.

Законная процедура отбора вызвала подозрение у других участников конкурса. "Очень приятно, когда тебя обманывают по закону, - комментирует Виталий Баранов. - Правила оценивания сочинения таковы, что если хотя бы один из членов комиссии поставит оценку 0,5 баллов - кандидат выпадает из конкурса. И понятно, что оценка за сочинение не может быть абсолютной, потому что критерии не ясны. Дело вкуса. После второго тура остался кандидат Манько. Я, правда, так и не понял, как его допустили, поскольку у него нет ни высшего образования и по нему были заведены уголовные дела".

Третий этап – собеседование - Манько провалил под запись телекамер, поскольку трансляция находится в публичном доступе. И, как видно на видео, кандидат не смог убедительно ответить ни на один из поставленных вопросов.

Скажем, на вопрос, что такое публичные финансы, и как Манько будет распоряжаться бюджетными деньгами он ответил ровно следующее: "Я не очень понимаю, извините, я не совсем разбираюсь. Нет, у меня финансового образования, но я извиняюсь, я просто не был готов к этому вопросу. Но если можно, я исправлюсь. И распределение публичных средств, что касается общественных организаций, я буду в любом случае проводить на публичном основании. Я извиняюсь, я просто вообще не видел это задание".

Фрагмент собеседования конкурсной комиссии с Валентином Манько на должность Главы госслужбы по участникам АТО

Полное видео собеседования можно посмотреть тут.

Если посмотреть видео, очевидно, что членов комиссии сперва забавляют, а после уже и раздражают ответы кандидата, однако по факту, по баллам и по коллегиальному решению – Манько победил.

Фаворит невербальных этапов

Неубедительное выступление финалиста не стало поводом, чтобы поддать сомнению два предыдущих этапа, которые Манько прошел с хорошим балом.

"Во время собеседования мнения восьми членов комиссии разделились. Некоторым Манько не нравился, некоторые предлагали провести повторный конкурс, чтобы не утверждать кандидатуру, в которой не уверены. Однако по баллам он проходил. Вот и все", - объясняет Колиушко.

По его словам, во время невербальных этапов, до собеседования Манько был фаворитом. "Это было видно не только по тому, как он ответил на ситуационное задание. Он еще принес и раздал всем какой-то доклад, где довольно разумно показано, чем должна заниматься эта Государственная служба по делам ветеранов", – вспоминает Колиушко.

По его словам, еще одним претендентов в фаворе кроме Манько был Виктор Толочко. "Валерий Карпунцов (член комиссии) высказал мысль, что именно у этого кандита высокие шансы возглавить новое ведомство. Однако в последний момент вперед странным образом вырвался Манько", - сказал Колиушко.

По прогнозам адвоката Андрея Богдана (экс-адвоката Геннадия Корбана), который познакомился с Манько во время волонтерства в зоне АТО и хорошо знаком с ним лично, резонанс вокруг назначения Манько может привести к дисциплинарной ответственности членов комиссии.

"Я знаком с Манько и очень удивился, когда увидел его победителем, но еще больше, когда посмотрел на видео, что он рассказывает о себе членам комиссии. Он назвал себя комбатом, сказал, что служил, но это неправда. Он сказал, что у него несколько образований. Потом выяснилось, что он якобы написал идеальное сочинение. Послушайте, да Манько сообщение без ошибок написать не может. Усадите его за стол и в присутствии телекамер попросите написать сочинение на тему "Крокодил Гена". Вы очень сильно удивитесь", - сказал Богдан.

По его мнению, кандидата "вели" заинтересованные лица по всем трем этапам конкурса и довели до конца. Игорь Колиушко наставивает: о неоднозначной репутации и уголовном прошлом Манько никто из членов комиссии не знал, а документы соответствовали заявленным стандартам: "Я сам прочел об этом вчера вечером, когда мне все начали сбрасывать ссылки и спрашивать "Кого это вы выбрали?".

Манько: "меня оболгали"

Любопытно, что по сути обвинений в свой адрес Манько за эти дни не сказал ни слова.

На своей странице в ФБ в течение всего дня он писал самомотивирующие посты в стиле "мы все равно победим", обвинял снох критиков в зависти и в работе на Кремль, а вопросы журналистов игнорировал.

В результате наших длительных попыток получить комментарий Манько все же ответил "Стране": "Я иду в Госслужбу, чтобы делать там ту же работу, которую делал до этого от гражданской организации. Больше ничего не хочу вам комментировать. Меня оболгали, у меня не было никаких этих уголовных дел. Дела все эти были у Корбана".

Назначение под вопросом

По словам Колиушко, комиссия пока никак не будет реагировать на скандал. "Мы выставли оценки, выбрали победителя, на этом наши полномочия закончились. Дальше, по закону, должна пройти спецпроверка, и если по результатам признают, что Манько нельзя назначать, будет объявлен повторный конкурс. В любом случае последнее слово – за Кабмином, который должен утвердить назначение", - сказал Колиушко.

Сам конкурс объявило Министерство социальной политики. Его руководитель Андрей Рева пообещал "Стране" разобраться в резонансном вопросе.

"Сейчас по Манько прошел только первый этап конкурса. Комиссия приняла такое решение. Это решение они должны прислать мне, а я уже направлю его для проведения спецпроверки. Там участвуют многие органы, включая НАЗК, МВД. По результатам проверки премьер-министр вносит кандидатуру на голосование в Кабмин, и Кабмин решает – назначать или нет", – сказал Рева в интервью нашему изданию.

При этом, учитывая общественный резонанс после решения комиссии, Рева дает понять, что с утверждением кандидатуры Манько теперь могут быть проблемы.

"Вы же понимаете, ситуация серьезная. Не могу заранее судить о том, пройдет Манько спецпроверку или нет, этим другие органы занимаются. Но я думаю, правительство учтет все аспекты – и результаты спецпроверки, и общественное мнение. Премьер-министр всегда очень жестко реагирует и никогда не позволяет себе игнорировать мнение общественности, если оно обосновано", - сказал нам Рева.

О том, что он не будет голосовать за кандидатуру Манько заявил и глава МВД Арсен Аваков.

"Привет конкурсной комиссии. Никогда не проголосую за эту кандидатуру на Кабмине… Насколько я знаю, и несколько министров разделяют такую же точку зрения", - написал министр МВД Арсен Аваков под гневным постом на тему Манько у мэра Днепра Бориса Филатова.