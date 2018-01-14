В Чехии в состоявшемся 13 января первом туре президентских выборов победил 73-летний действующий президент Милош Земан.

Считающийся самым пророссийским лидером страны ЕС и одним из главных критиков объединенной Европы, он набрал 39% голосов. У его главного соперника, 68-летнего бывшего президента Академии наук Иржи Драгоша - 26,3%.

Кто из них победит во втором туре через две недели, эксперты не берутся прогнозировать. По опросам, шансы фаворитов гонки примерно равны.

"В провинции любят Земана, а в Праге - его соперника"

Накануне решающей президентской схватки 10-миллионная Чехия расколота как никогда.

"Ретрограда и "коммуняку" Земана не любят передовые жители Праги и молодежь, его плакаты в столицы разрисованы и порваны. Зато "старика-президента" обожают пенсионеры, провинция и восточная часть страны, более "коммунистическая", там считают, что в Праге зажрались и оторвались от народа. Земан им импонирует своей простотой и крепким словцом, а еще тем, что он не любит беженцев и борется с Брюсселем из-за квот на мигрантов и указок о том, какого размера огурцы нужно выращивать", - рассказал "Стране" чешский журналист Давид Горак.

Драгоша, оппонента Земана, поддерживают сторонники ЕС, либералы.

"Он хорошо держится на публике и в целом неплохо выглядит, в отличие от Земана с его диабетом и больными нервами, он ходит опираясь на трость. Но главный недостаток академика, которого уважительно называют "пан профессор", - отсутствие внятной политической программы. Результаты выборов будут зависеть от явки и голосов неопределившихся (около 10-20%). Так что пока все очень непредсказуемо. Электорат Земана более мобилизованный, за него еще могут проголосовать скрытые сторонники, которые открыто стеснялись признаться, чтобы не показаться "отсталыми", - говорит Горак.

Считает Крым российским и не хочет давать денег Украине

Земан известен своей пророссийской позицией.

"Земан признает Крым российским, а конфликт на Донбассе считает гражданской войной. Также он против выделения денег Украине, пока в стране кризис", - объясняет Горак.

Осенью минувшего года Земан назвал ситуацию с Крымом "завершенным делом". Однако Украина, по его словам, может попытаться получить какую-либо компенсацию за полуостров.

"По моему мнению, будет какая-то компенсация для Украины - или в финансовой форме, или нефтью и газом", - заявил Земан, чем сильно возмутил Киев.

В 2014 году в одному из интервью заявил: "По-моему, самое главное надо понять, что в Украине просто гражданская война. Нам надо заниматься не какими-то мечтами о поддержке, включая экономическоую поддержку Украины, потому что в условиях гражданской войны, экономическая поддержка - это полная бессмыслица".

"Троянский конь Путина в Европе"

В Европе Земана считают "агентом Кремля". Один из его критиков, Михал Горачек, назвал чешского президента троянским конем Путина в Европе.

После британского референдума о выходе из Евросоюза Земан предложил провести референдум о членстве Чехии и в ЕС, и в НАТО.

"Хотя, когда его выбрали пять лет назад, он приказал повесить флаг ЕС на президентской резиденции и выступал за переход на евровалюту. Потому что его соперник на выборах был против ЕС. Потом Земан изменил риторику - почувствовал настроения избирателей, которым не нравятся наплыв беженцев (хоть в Чехии их немного) и рост цен. Многие считают, что после присоединения в ЕС жизнь сильно подорожала", - говорит Горак.

Среди ближайших соратников Земана - основатель чешского филиала российского "Лукойла". Сам Земан часто ездит в Москву, во время последнего визита два месяца назад он привез с собой на встречу с Путиным и Медведевым большую делегацию чешских предпринимателей.

"Земан считает, что Чехии выгоднее дружить с Россией и Китаем, с их многомиллиардными ресурсами, чем с европейскими странами, которые сами вынуждены экономить из-за кризиса и проблем с беженцами. Он быстрее продаст чешские сыры и йогурты России, чем Испании. Потому Земан выступает за снятие санкций с России", - объясняет Горак.

Союзник Земана, победивший на парламентских выборах в октябре премьер-министр Андрей Бабиш, высказывался о санкциях в том же духе.

Вышедший во второй тур Драгош имеет иную точку зрения.

"Меня беспокоит ближайшее окружение президента, которое явно тащит Чешскую Республику туда, куда я лично не хочу. Тащит на восток, в сторону путинской России, в сторону Китая", - сказал Драгош в интервью изданию Actualne.cz.

Действующий чешский президент часто эпатирует скандальными высказываниями.

"Земана обвиняют в грубости. Он может послать журналистов ко всем чертям, резко хлопнуть дверью в споре. Недавно он сказал, что если пустить в Чехию беженцев, то "мы потеряем красоту наших женщин - они будут замотаны в бурки". И съязвил, мол, некоторые, конечно, от этого только выиграют. Но вот за такие финты Земана и любит простой народ, а интеллектуалы, конечно, кривятся", - говорит Горак.

"Вместе с Качиньским и Орбаном будут расшатывать ЕС"

По словам экспертов, в случае победы Земана на выборах в Восточной Европе укрепится условный "антиевропейский блок".

"Земан поддержит правительство меньшинства своего друга Бабиша, и будет расшатывать ЕС в в тандеме с Качиньским в Польше и Орбаном в Венгрии, у которых также конфликт с Брюсселем из-за беженцев и политики ЕС в целом. Победа же оппонента Земана может привести к политическому кризису в Чехии из-за возможного конфликта нового президента и премьера Бабиша", - прогнозирует "Стране" чешский политический эксперт Лукаш Янда.

Политолог Ян Коварж также говорит о похожих взглядах Бабиша и Земана в отношениях с Россией. "Скорее всего, по внешней политике будет тандем премьера и президента, в случае победы Земана", - говорит Коварж.

Для Украины такой тандем может принести осложнения, считает Ирина Верещук, директор Центра Балто-Черноморских исследований. Причем в большей мере политику будет определять премьер Бабиш, поскольку президент в Чехии - фигура церемониальная.

"Бабиш - олигарх, который ставит своим приоритетом бизнес-отношения. Россия - большой рынок и энергоресурсы", - говорит Верещук.

Напомним, что на избирательном участке на Милоша Земана напала секстремистка Femen.