Украинские работодатели бьют тревогу: им все сложнее найти нужных специалистов, многие вакансии закрываются месяцами.

"В нашей базе 60 тысяч предложений, и большинство - для рабочих. Предприятия не могут их набрать, хотя готовы повышать зарплаты и даже оплачивать проживание, собирая кадры со всей Украины", - рассказал "Стране" заместитель главы Государственной службы занятости Сергей Кравченко.

В жестком дефиците рабочих рук эксперты винят безвиз: мол, лучшие из лучших массово уезжают на работу в Европу. А руководитель секретариата, главный эксперт Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский называет трудовую миграцию угрозой национальной безопасности страны. И говорит: если так пойдет дальше, работать будет попросту некому.

"Страна" разбиралась на самом ли деле все так критично, куда и на какие деньги едут украинцы в Европу и есть ли шансы у тех, кто остался, выторговать у работодателей большие зарплаты.

Армия мигрантов

"Накануне старта безвиза были разные прогнозы. Одни эксперты считали, что на работу в Европу уедет едва ли не все трудоспособное население Украины, другие, наоборот, что ничего кардинально не изменится. Правда оказалась где-то посередине. Многие уехали, а многие пока выжидают, хотя и запаслись биометрическими паспортами: мол, пока тут неплохо кормят, подождем, но если что - чемоданы уже наготове", - говорит аналитик rabota. ua Татьяна Пашкина.

По ее словам, количество вакансий от иностранных работодателей в их базе постоянно растет. В 2014 г их было 10,6 тысяч, в 2015 г - 25,9 тысяч, в 2016 - 35,9 тысяч, а за первое полугодие 2017 - более 20 тысяч. При этом средняя зарплата в заграничных предложениях составляет порядка 20-30 тысяч гривен.

К примеру, упаковщика игрушек в Польшу ищут на 22 тыс. грн. в месяц (плюс бесплатное проживание), рабочему на складе в Чехии предлагают 52 тысяч гривен (при 6-дневной рабочей неделе по 10-12 часов в день), сиделке в Германии - 40 тысяч гривен, приводит примеры Пашкина.

Для сравнения: средняя зарплата по Украине составляет порядка 7,5 тысяч и даже в Киеве вполне приличным считается оклад в 10 тысяч. Понятно, что все преимущества сейчас - на стороне иностранных работодателей, а безвиз лишь ускорил отток рабочих, который в последние год и так набирал обороты.

По оценкам Андрея Забловского, сейчас за границей работает порядка 6-8 миллионов украинцев. За последний год армия гастарбайтеров выросла примерно на 500-600 тысяч человек. Как отчиталась Госпогранслужба, в 2017 году границы с ЕС пересекло 7,5 миллионов украинцев, что на 24% больше, чем в позапрошлом году.

"Но нужно учитывать, что 4 млн. - это жители приграничной зоны, к тому же было много туристов", - говорит глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

По его словам, по трудовым визам, которые выдаются на 1-3 года и которые по-прежнему непросто получить, в Европе работает не так много украинцев: в Польше 212 тысяч, в Германии - 90 тысяч, в Чехии - 20 тысяч человек. И за последний год их количество практически не увеличилось.

Но, к примеру, в той же Польше вполне официально можно трудиться тем, у кого нет трудовой визы - так называемая схема "по заявлению" предусматривает трудоустройство до 6 месяцев.

По ней, как подсчитали сами поляки, в их стране, в 2017 году работало порядка 1,1 миллиона наших соотечественников против 980 тысяч в 2016 году. На самом деле многие предприимчивые украинцы, зацепившись в Польше "по заявлению", долго там не задерживаются, а едут дальше - в Германию, Голландию, Бельгию, Скандинавские страны. Только в прошлом году было выявлено несколько тысяч нелегальных трудовых мигрантов из Украины.

Сколько их на самом деле - сказать сложно. Эксперты подозревают, что счет идет, как минимум, на десятки тысяч. Тем более, что, как уже писала "Страна", в Европе с самого начала действия безвиза было достаточно просто получить работу безо всяких официальных разрешений и трудовых виз.

Золотые руки

Александр Охрименко говорит: Европа заинтересована в наших рабочих руках. "Нужны сезонные рабочие, мастера на стройку и производство, обслуживающий персонал", - отмечает эксперт. Больше всего в украинских рабочих нуждаются восточноевропейские страны, граждане которых сами массово уезжают на заработки в более сытые западные государства.

"В Германии и Нидерландах подсчитали, что в течение ближайших 3-5 лет у них откроется 5-6 млн. новых вакансий. Понятно, что заполнять их смогут только за счет привлечения персонала из Восточной Европы, прежде всего, Польши, Чехии, Прибалтики и пр.", - рассказала Татьяна Пашкина.

В Польше уже прогнозируют дыру на местном рынке труда в 2 млн. вакансий и заполнять ее они будут, прежде всего, за счет украинцев, - считает эксперт.

Пригласительные условия для наших гастарбайтеров поляки предлагают уже сейчас. К примеру, с этого года вместо 6 месяцев по заявлению можно будет работать до 9 месяцев, а защищенность мигрантов станет выше (местных работодателей обязали заключать с ними трудовые договора). Правда, за разрешение на работу нужно будет платить, но сумма небольшая (30 злотых).

Кроме того, Польша активно привлекает на работу семейные пары в возрасте 45 лет и старше. "Это как раз та категория, которую очень не любят наши компании, считая их "сбитыми летчиками". Поэтому люди поедут. Но есть нюанс - с ними поедут и их дети - школьники и студенты. А если они будут учиться в Польше (там есть бесплатные программы для украинцев) то, скорее всего, на родину уже не вернутся. То есть, автоматически вымывается наш трудовой потенциал", - говорит Пашкина.

На уступки украинцам готова пойти и до недавнего времени неприступная Германия. Там заехавшим по безвизу гражданам разрешается искать на территории этой страны работу в течение трех месяцев, а, если удастся получить предложение от местной фирмы, трудовую визу можно оформить на месте, не возвращаясь в Украину.

Так что, по мнению Пашкиной, в этом году армия украинских заробитчан в Европе станет еще более массовой. Охрименко прогнозирует увеличение потока гастарбайтеров в среднем на 20%.

Впрочем, миграцию наших сограждан ускорит не столько гостеприимство европейских работодателей, сколько ухудшающаяся ситуация в Украине.

"Наши компании ежегодно повышают зарплаты в среднем на 10-15%. Но в прошлом году эту прибавку съела инфляция, а в этом - нивелирует галопирующая девальвация гривны. Ведь с учетом стремительного обесценивания национальной валюты, предложения от европейских работодателей становятся все более привлекательными. Даже польская минималка в 500 евро это уже больше 17 тысяч гривен", - отмечает Татьяна Пашкина.

Она считает, что у многих украинцев при нынешних зарплатах попросту не будет другой возможности быстро накопить на лечение родных или учебу детей, чем выезд на работу за границу.

"Будет много таких, кто сменит офис на сбор клубники в Польше, чтобы а течение 3-4 месяцев подзаработать", - прогнозирует эксперт.

Завезут роботов

Парадоксально, но большинство украинских компаний пока лишь говорят о проблеме дефицита кадров, но при этом не делают практически ничего, чтобы ее решить, - говорит Сергей Кравченко.

"Считают, что рабочие сами к ним придут и выстроятся в очередь даже на минимальные зарплаты. Работодатели не готовы улучшать условия труда, мотивировать людей, тратиться на их обучение. И многие поплатятся за такую недальновидность уже в этом году - останутся без персонала и в итоге окажутся на грани банкротства", - считает Кравченко.

По словам Татьяны Пашкиной, 94% работодателей, которых они опросили, отметили, что испытывают проблемы при подборе кадров, но лишь треть из них заявили, что готовы что-то предпринимать, чтобы изменить ситуацию, в том числе, повышать зарплаты.

По данным Госстата, средняя зарплата в Украине, по состоянию на ноябрь прошлого года, составила 7,5 тыс. грн., увеличившись с начала года почти на 1,5 тыс. грн. Интересно, что основной рост пришелся на первое полугодие. Так, с января по июнь средняя зарплата выросла на 1,3 тыс. грн., а за остальные 5 месяцев - всего на 200 грн. Эксперты поясняют это эффектом от двукратного роста минимальной заработной платы, который сошел на нет к концу первого полугодия.

То есть, это был достаточно искусственный рост.

Если брать не официальную статистику, а динамику зарплат согласно аналитике порталов по трудоустройству, то, по словам Татьяны Пашкиной, реальные зарплаты росли приблизительно на 1% в месяц. То есть в среднем по году - на 15%. Другими словам, рост нельзя назвать большим.

Основная масса работодателей сейчас вынуждена сокращать свои издержки из-за дорожающего импортного сырья, транспортных расходов, коммуналки и прочего. Поэтому повышение зарплат не стоит в приоритете, несмотря на отток рабочей силы за границу.

В этом году, по мнению Пашкиной, чтобы нивелировать обесценивание гривны и очередной виток инфляции (а она, по прогнозам экспертов, достигнет 14-15%), работодателям должны были бы "по науке" повысить оклады не меньше чем на 20-25%. При том, что многие соискатели ожидают и более существенной прибавки: при переходе на новую работу они повышают желаемую зарплату на 30%", - рассказала она.

Но не факт, что все отечественные компании готовы так баловать своих сотрудников.

"Многие предпочтут вкладывать деньги в модернизацию, которая позволит попросту сократить потребности в персонале, скажем, там, где сейчас трудится 10-15 человек, останется один", - говорит Кравченко.

Впрочем, на модернизацию деньги найдутся тоже не у всех, так что эксперты прогнозируют ужесточение кадрового дефицита. "Если так пойдет дальше, придется завозить китайцев", - иронизирует Забловский.

"Никто к нам не поедет. В Украине заплата $200-300, а в Китае - $400-500. На мировом рынке труда мы как работодатель абсолютно неконкуретные. Единственное, что можем сделать в таких условиях - попытаться удержать тех, кто остался, вкладывать средства в переобучение, стимулировать самозанятости людей, в том числе и тех, кто приезжает с заработков и готов открыть в Украине свой бизнес", - подытожил Кравченко.

Работник HR-департамента крупного украинского многоотраслевого холдинга говорит "Стране", что ситуация с дефицитом кадров не такая критическая, чтобы закладывать рост заработных плат.

"На следующий год в среднем по нашим предприятиям предусмотрен рост ФОТ на 10-15%. Причем это потолок, - говорит наш собеседник. - О дефиците трудовых ресурсов больше разговоров, чем проблемы. Дефицит возникает, когда мы хотим делать масштабные инвестиции и нам нужны новые рабочие руки. Недавно была информация, что иностранные инвесторы не могут найти рабочих на заводы, которые они собираются запускать в Украине. Это да. Но таких примеров единицы. Украинский бизнес сейчас не стремится инвестировать в расширение и открытие каких-то новых объектов. Более того, замораживаются многие мощности из тех, что есть. И, скорее, стоит вопрос о сокращении персонала, а не о его удержании. На рынке мало квалифицированной рабочей силы, но на нее и спрос небольшой. А по низкоквалифированным работникам спрос по-прежнему превышает предложение. То же самое по офисному планктону. Только одних банкиров безработных сейчас на рынке более 15 тысяч. И многие из них не готовы ехать собирать клубнику в Польшу, а потому соглашаются на работу в офисе за плюс-минус 300 долларов. Вот где будет точно проблема из-за массовой трудовой миграции - это в бюджетной сфере. А также, отчасти, в сфере услуг - продавцы, официанты и прочий персонал уезжают на гордо большие зарплаты. Особенно это касается провинции".