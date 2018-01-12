В последнее время в западной прессе стали появляться статьи на тему смены настроений в странах бывшего соцлагеря, а сегодня членов Европейского союза (ЕС) и НАТО. Венгрия, Польша, Словакия и даже Чехия (наиболее экономически благополучная в этом списке страна) демонстрируют сдвиг вправо – в сторону от либеральных ценностей, которых придерживаются основатели ЕС Германия и Франция. Все то, что присуще Западной Европе - мультикультурализм и религиозная толерантность отвергаются в пользу национализма и традиционных христианских ценностей.

Как отмечают эксперты, данный крен является прямым следствием демографических изменений, который произошли в странах Восточной Европы после их вступления в ЕС. Миллионы людей, преимущественно молодежь, выехали на заработки в страны Западной Европы. Они постепенно теряют связь со своей исторической родиной и не голосуют на выборах.

Зато у себя дома остается старшее поколение, а также консервативно настроенные граждане. Они и приводят к власти националистов.

Проявится ли эта тенденция на ближайших выборах в Украине и если да, то в каком виде, разбиралась "Страна".

От Польши до Молдовы

Феномен "пенсионеры выбирают правительство" все более характерен для большинства стран Восточной Европы.

Например, для Польши, где власть сейчас прочно держит национал-консервативная партия "Право и справедливость", лидер которой, Ярослав Качиньский, считается серым кардиналом польской политики.

"В Польше электорально-количественные преимущества сегодня на стороне старшего поколения. Недаром у них от выборов к выборам проводят флешмоб что-то вроде "Забери у бабушки паспорт" - в смысле не дай определять будущее ретроградам. Хотя, судя по результатам выборов, в последнее время эта акция явно проваливается", - говорит директор Центра Балто-Черноморских исследований Ирина Верещук.

Для партии "Право и справедливость" характерна смесь национализма и консервативных традиций - церковь, семья, презрение к либерализму, нелюбовь к мигрантам (особенно мусульманам).

На этой почве польские власти сейчас ссорятся как с европейской бюрократией, так и с внутренней либеральной оппозицией, а также, на почве исторических разногласий (замешанных опять же на национализме), с Украиной и Россией.

В тоже время, для того, чтобы провести более четкую аналогию с Украиной стоит обратить внимание и на другую страну - Молдову. Эта страна не является членом ЕС, но огромное число людей также уехало на заработки в Евросоюз.

Именно этот факт в комментарии "Стране" молдавские эксперты в 2016 году назвали главной причиной победы пророссийского политика Игоря Додона на выборах президента Молдовы.

Оставшееся в стране старшее поколение во многом подвержено ностальгии по советским временам, а потому и поддержало соответствующего кандидата.

В этом и есть отличие "право-консервативного" крена в Молдове и Польше. Если в последней он имеет ярко выраженный националистический характер, то в Молдове просоветский, который плавно перетекает в пророссийский.

Какое место в этой системе координат занимает Украина?

Отток населения

Массовая миграция населения началась в Украине давно - еще в конце 90-х годов. Однако по-настоящему огромные масштабы она приняла в последние годы после начала войны и экономического кризиса. Безвизовый режим с ЕС только придал этому процессу дополнительный импульс. Причем едут украинцы на работу не только в Европу, но и в Россию, и в Казахстан, и в Китай, и во многие другие страны мира.

И эта тенденция усиливается.

По данным опроса социологической компании "Рейтинг", проведенного в сентябре 2017-го, почти каждый второй украинец (44%) ищет работу за границей, а 35% сказали, что имеют желание уехать из страны навсегда.

Наиболее сильны эмигрантские настроения среди молодежи, что быстро меняет демографический баланс в пользу старших поколений (чья доля и без того увеличивается из-за общего старения населения).

Уже сейчас доля людей в возрасте 60 лет и старше в общей численности населения у нас уже составляет 22%. А с учетом миграции она будет расти дальше. Что, безусловно, скажется на итогах выборов.

Вопрос только в том - скажется как в Польше или как в Молдове?

Два украинских консерватизма

По мнению директора социологической группы "Рейтинг" Алексея Антиповича, важная черта украинского народа – консерватизм. "Украинцы по своей натуре консерваторы. В большинстве своем мы хотим стабильности, а не перемен. Наибольшая ценность в Украине - это семья и дети", - комментирует социолог.

Однако украинский консерватизм четко разделяется на два вида - прямо противоположных и даже враждебных друг другу.

Для Западной Украины это нечто похожее на польский вариант - национализм, религия, нелюбовь к России и к СССР. Для юго-восточной - это ностальгия по советским временам (или даже по мирному 2013 году), стремление наладить отношения с Россией, как можно быстрее покончить с войной на Донбассе и навести порядок в стране (врагами которого здесь, в первую очередь, видят националистов).

В центральной Украине присутствуют и тот и другой вариант, иногда причудливо переплетаясь друг с другом.

Любопытно, что в 2014 году Петр Порошенко победил, став своим кандидатом для "консерваторов" из обоих лагерей. Запад за него голосовал как за патриота, одного из лидеров Майдана, а центр и, частично, юго-восток, как за наиболее умеренного (консервативного) из всех представителей новой власти.

Однако, с тех пор Петр Порошенко свой флер умеренности, патриотизма и консерватизма успел растерять. На западе страны он воспринимается как недостаточно патриотичный политик, склонный заигрывать с "бывшими" и русскими, "барыга", "хозяин Липецкой фабрики", олигарх-коррупционер, регистрировавший офшоры во время Иловайского котла. Для юго-востока он, наоборот, человек, не способный навести порядок, преодолеть смуту и раскол в стране, а наоборот только его углубляющий различными инициативами вроде декоммунизации, украинизации, возвеличивание командиров ОУН-УПА и националистической риторикой. В центре же просто от него многие устали.

Таким образом свой шанс стать "украинским Додоном" или "Кучмой-2" Порошенко потерял (да и вообщем-то и не старался ими стать), а до "украинского Качинського" или "Орбана" не дотянул (хотя и старался).

Прогноз на выборы

Что с учетом этого можно ожидать в избирательной гонке? Может ли победить в ней "украинский Додон" или же, наоборот, "украинский Качинський"? И есть ли при таких вводных хоть какие то шансы у "новой силы" вроде Вакарчука, который строит свою кампанию на работе с проевропейски настроенными украинцами и молодежью, если последняя массово уезжает за границу?

Политолог Владимир Фесенко уверен, что поражение "украинского Додона" неминуемо и даже старение избирателя не поможет. "Предпосылки для этого - максимум 20% поддержки, которую еще нужно собрать на избирательных участках, и подавляющее большинство против него во втором туре", - считает Фесенко.

В тоже время политолог Руслан Бортник говорит, что ситуация не столь однозначная.

"Прежде всего, стоит отметить, что за право-консервативный электорат огромная конкуренция, - отмечает политолог. - Тут и Порошенко, и Тимошенко, и Ляшко, и другие. С другой стороны избиратели, ностальгирующие по временам домайданной Украины сейчас деморализованы и не ходят на выборы. Но если их удастся консолидировать вокруг одного кандидата и побудить прийти на участки, то исход выборов будет не столь предсказуем. В том числе и за счет изменения демографического портрета избирателя из-за миграции".

Кроме того, нельзя сбрасывать со счетов и тот факт, что чем старше средний возраст избирателей, пришедших на выборы, тем выше роль телевидения, которому привыкло доверять старшее поколение. А в какую игру сыграют владельцы крупнейших телеканалов - большой вопрос.

При этом Бортник считает, что с учетом миграции и демографии шансы кандидатов либерального толка невелики. "К сожалению, либеральные идеи в Украине не прижились, в обедневшем обществе слишком тонка прослойка их сторонников. Более того, есть все признаки, что в стране происходит антилиберальная контрреволюция. Поэтому Вакарчуку - если он таки решит баллотироваться - или ему подобному кандидату либо придется менять акценты, либо смириться с тем, что победить он не сможет".

В целом наибольшие шансы будут у кандидата, который сумеет доказать, что он сможет править страной без перегибов в ту или иную сторону, наведет порядок, закончит войну, даст людям просто спокойную жизнь, полагает политолог Кость Бондаренко. "Украинцы устали от постоянного стресса и неопределенности. Опыт Майдана показал, что от революционных потрясений становится только хуже. Поэтому избирателей пугает любой радикализм и они будут голосовать за тех, кто, по их мнению, способен стабилизировать ситуацию в государстве", - считает политолог.