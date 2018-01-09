Расследование жестокого убийства юриста Ирины Ноздровской, которое стало едва ли не самым обсуждаемым событием в Украине после Нового года, пришло к первым результатам. На фоне многочисленных требований, которыми отметилось, среди прочего, даже посольство США в нашей стране, отечественные правоохранители отчитались о раскрытии резонансного преступления.

В деле появился подозреваемый – пенсионер Юрий Россошанский, чья семья несколько лет конфликтовала с Ириной (сын Юрия Викторовича Дмитрий Россошанский сбил насмерть сестру Ирины – Светлану Сапатинскую). 9 января он был арестован. Если адвокат подозреваемого, выписанный ему из системы бесплатной правовой помощи, не будет оспаривать меру пресечения, ближайшие два месяца Юрий Викторович проведет в Лукьяновском СИЗО.

А затем, в случае обвинительного приговора суда, получит еще 7-15 лет тюрьмы.

На официальном уровне участие Россошанского в убийстве подается как устоявшийся факт. Об этом говорит хотя бы то внимание, которое делу Ноздровской придали власти. О раскрытии преступления как о свершившемся факте, не дожидаясь решения суда, уже заявил и Петр Порошенко.

"Страна" разбиралась, на чем строятся оптимистичные рапорты правоохранителей и первых лиц государства и действительно ли Россошанский-старший убил Ирину.

Журналист запустил цепную реакцию отчетов

Напомним, что первые сообщения о раскрытии убийства Ирины носили неофициальный характер. 8 января в 13:55 журналист Айдер Муждабаев на своей странице в Facebook сообщил о задержании предполагаемого преступника.

Под сделанное им описание подходил отец Дмитрия Россошанского. Впоследствии его версия была подтверждена официальным следствием.

Муждабаев и "говорящие головы" МВД сообщали – задержанный дал признательные показания еще 7 января. Стало быть, оказался в руках полиции еще в воскресенье. Такой вариант предполагал адвокат Ноздровских Анатолий Худяков. Это же подтверждают и материалы дела об убийстве Ирины – признательные показания Россошанский подписал в 00:55 8 января.

Немного иначе считает коллега Худякова – адвокат Александр Панченко. Из его слов следует, что Юрий Россошанский находился с самого начала следствия "под колпаком" у правоохранителей. Которые активно брали на "хапок" пенсионера буквально с момента обнаружения тела Ноздровской.

Панченко говорит, что еще 2 января Россошанский был вызван на допрос, после чего так и не возвращался домой... Где на самом деле всю прошлую неделю (или ее часть) находился Юрий Викторович и не проводил ли это время он в стенах райотдела, где из него выбивали нужные показания, – покажет дальнейшее развитие его истории.

К слову, само по себе признание вины Россошанским и согласие его с "пидозрой", на чем акцентируют внимание журналисты и отдельные комментаторы от власти, на текущем этапе расследования не является юридическим фактом. Ничто не мешает мужчине в дальнейшем отказаться от него, указав, что он взял вину на себя под давлением.

"Впоследствии, скорее всего, подозреваемый откажется от признания. Кроме того, существует подозрение, что он кого-то выгораживает. И, на самом деле, не совершал убийства", – отметил на этот счет источник нашего издания в силовых структурах.

Официальная версия. Убийство на остановке "по пьяной лавочке"

Тем не менее и следствие, и власти считают, что преступление уже де-факто раскрыто. Хотя подробностей о том, какая есть доказательная база, немного.

Журналисты ожидали, что их раскроют, хотя бы частично, прокуроры во время судебного заседания по избранию меры пресечения. Однако этого не произошло.

В итоге фабулу дела журналисты узнали из "ухвалы" судьи Алексея Рудяка, постановившего арестовать Россошанского.

Исходя из озвученных им сведений, трагедия на Киевщине политического подтекста не имеет. И представляет собой классическую для постсоветской глубинки "бытовуху" с отягчающими последствиями. Природа которой строится на давнем конфликте, который был между жителями одного села.

Следствие рисует картину, которая предваряла жестокое убийство Ноздровской так. В предновогоднюю пору юрист добиралась домой на маршрутке из столицы. На остановке в Демидове сцепилась с отцом Дмитрия Россошанского (осуждения которого за смерть своей сестры добивалась два года). Эта случайная встреча якобы и стала для нее роковой.

Со слов пенсионера, женщина якобы первой начала оскорблять его и даже назвала убийцей. Далее последовали взаимные обвинения испытывающих друг к другу острую неприязнь Ноздровской и Россошанского-старшего. После чего Юрий, который незадолго до этого выпивал со своим сватом, выхватил нож.

Прямо у остановки на улице Солнечной он нанес Ирине полтора десятка ударов ножом. После чего поднял ее бездыханное тело с земли и на плече отнес к речке.

Неподалеку от моста у автодороги Киев – Овруч Россошанский бросил труп Ноздровской в воду. А перед этим снял с нее окровавленную одежду, которую затем сжег у себя дома.

Следствие считает, что таким образом подозреваемый пытался уничтожить улики, которые могли бы указать на его причастность к преступлению.

В то же время мужчину выдала геолокация его мобильного. Материалы соответствующих негласных следственных действий в отношении Юрия Россошанского, по информации собеседников "Страны" в силовых структурах, и стали отправной точкой в расследовании.

Сличив их с местонахождением телефонов Ноздровской, следствие начало "крутить" пенсионера. У него дома был проведен обыск. На сегодня неясно, был ли именно там найден самодельный нож, которым убита Ирина. Неясно и то, есть ли на нем биологические материалы Юрия Россошанского и, возможно, Ноздровской.

В то же время факт наличия в распоряжении оперативников орудия убийства как такового заявляется публично. 8 января об этом сообщил близкий к главе МВД парламентарий от "Народного фронта" Антон Геращенко.

Он же заявляет – после совершения преступления Россошанский-старший подумывал о суициде. Именно с этим якобы связано появление предсмертной записки мужчины, о которой рассказала журналистам его супруга.

"Мог взять вину на себя": версия супруги подозреваемого

Тем временем представители интересов семьи Ноздровских, как и супруга арестованного Россошанского, ставят под сомнение официальную трактовку дела.

"Версия о том, что отец Дмитрия Россошанского причастен к убийству, – самая простая и очевидная, но ее надо еще доказать", – говорил "Стране" адвокат Худяков.

Не известно, убедили ли его прозвучавшие в суде 9 января доводы прокуроров. Но еще до задержания Россошанского-старшего в сети можно было встретить ряд публикаций, авторы которых сомневались в его причастности к убийству.

Источник фото: facebook.com/natalia.tarasova.7315

Их доводы строятся на том, что совершенное жестокое убийство могло иметь совершенно другой мотив. А Россошанского использовали как удобную мишень для подставы.

"Убийство Ирины было совершено так, чтобы подозрение пало именно на Россошанских. Далее идем по цепочке: он ей угрожал в суде по делу Димы, а через день ее убили. Тело находят недалеко от места, где в ДТП погибла ее сестра", – говорит "Стране" одна из жительниц Демидова на правах анонимности.

Жена Россошанского-старшего тем временем поделилась со СМИ своей интерпретацией разворачивающейся вокруг их семьи истории. Как уже писала "Страна", она подтвердила: в день убийства Ноздровской ее муж действительно выпивал с родственником. В то же время он никуда не планировал отлучаться из дома.

"В начале третьего дня к нам в гости приходил сват. Они с мужем выпили, помянули покойного родственника. А вечером, как мне кажется, Юра тоже был дома. Дело в том, что я живу в доме, а муж – на летней кухне. Он ночует там. Я вечером была занята: стирала, гладила, собирала сыну в СИЗО передачу. Уходя к себе, Юра сказал, что ляжет спать пораньше. У меня нет привычки контролировать каждый его шаг. Мне кажется, он был у себя. Сосед Коля рассказал, что когда в полвосьмого вечера подошел к нашему дому, калитка была закрыта на засов. Муж так закрывает калитку, когда уже не собирается никуда выходить", – рассказала Ольга Россошанская в интервью газете "Факты".

Она допускает, что ее муж "мог во всем признаться, чтобы не трогали других" в их затянувшемся противостоянии с семейством Ноздровской. То есть взять на себя вину, чтобы обезопасить близких или обеспечить лояльность Фемиды к судьбе его сына Дмитрия. Чье дело в конце прошлого года суд апелляционной инстанции постановил вернуть на повторное слушание в районный суд.

Не исключено, что именно в этой плоскости и следует искать причины его готовности сотрудничать со следствием и признать вину. Тем самым облегчив жизнь руководству силовых структур и властей, у которых появилась возможность объявить о "блестящем" раскрытии преступления.