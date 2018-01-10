Киево-Печерская Лавра оказалась в центре громкого скандала. Как сообщала "Страна", 8 января националистическая группировка С14 пикетировала монастырь под предлогом, что тот не отвечает их церковным критериям.

Свою связь с силовыми структурами Украины радикалы открыто признают, поэтому неудивительно, что сразу же возникла версия о некоем заказе "сверху" для них.

Что это значит на самом деле, разбиралась "Страна".

Лавра в свободном доступе

Напомним, 8 января С14 пыталась заблокировать Лавру, выставив пикет около въезда. С националистами вышел пообщаться настоятель Лавры владыка Павел, вступали в перепалку верующие, а семинаристы пели псалмы.

Радикалы обещают продолжение акций.

"Мы донесли правду про УПЦ МП (Украинская православная церковь Московского патриархата. – Прим. Ред.). Вспомнили о титушках и сепаратистах, которые прятались во время Майдана и войны. Будут и новые акции, чтобы сделать Лавру действительно украинской", – написал на своей странице в Facebook Сергей Мазур, который называет себя координатором С14.

Источник "Страны" в церковных кругах говорит, что настроения в Лавре тревожные. "Но это уже наше обычное состояние", – невесело шутит он.

По его словам, среди верующих действия С14 были восприняты как попытка атаки на Церковь. "Хотя пока это больше похоже на пиар со стороны немногочисленной группы националистов. Но если дело примет серьезный оборот, верующие мобилизуются", – говорит представитель УПЦ.

Недетские игры с куклами

Очевидно, что пикетирование Лавры можно считать продолжением церковного скандала в Запорожье.

Там погибшего в результате трагической случайности мальчика в храмах УПЦ МП отказались отпевать, так как он был крещен в церкви УПЦ КП. Священники-отказники сразу же стали объектом обвинений и даже угроз, хотя Церковь признала их правоту и поддержала. Одновременно в соцсетях прозвучал призыв провести флешмоб с куклами в память о ребенке, которые надо было нести к храмам УПЦ МП. Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука призвал сторонников акции лучше отдавать куклы и конфеты в сами церкви. "Мы их раздадим в детские дома, малоимущие семьи", – пообещал владыка.

И вряд ли случайность то, что "окололаврский" пикет собрался сразу после Рождества.

"Это удобный момент (для проведения акции. – Прим. Ред.): в большой церковный праздник люди более чувствительны к темам Церкви. А случай в Запорожье создал удобный фон", – комментирует политолог Руслан Бортник.

Почему атакуют УПЦ

Эксперты, опрошенные "Страной", не верят в стихийность действий националистов из С14. "Ребята не самостоятельные, что они сами же признавали", – реагирует политолог Кость Бондаренко. Эту точку зрения разделяет и Руслан Бортник.

Один из лидеров группировки Евгений Карась действительно признавался во взаимодействии С14 со Службой безопасности Украины в рамках "противодействия сепаратистам". То есть в действиях против тех, кого там считают "сепаратистски настроенными". Причем это определение С14 трактует очень широко.

В случае пикета для группировки главным было попиариться, что и было сделано. Но сама акция имеет более глубокий подтекст. "Это была еще не атака, а угроза атаковать УПЦ МП по-настоящему, если та не согласится играть по правилам власти", – полагает эксперт Бортник.

Кость Бондаренко считает, что шумиха вокруг УПЦ имеет задачу ее дискредитировать: Церкви не простили ее активное участие в освобождении лиц, удерживаемых сторонами конфликта на Донбассе.

"В этом обмене была высока роль Митрополита Киевского и Всея Украины Онуфрия. И это многим не понравилось. Особенно на фоне того, как на спасении бойцов пиарился Порошенко", – комментирует Бондаренко.

В то же время Бортник полагает, что у властей более обширные планы.

"Акции, направленные против УПЦ МП, должны запугать духовенство в преддверии выборов 2019 года. Эта Церковь не раз показывала, что является серьезным инструментом влияния на умы и настроения. От того, кто будет его использовать, зависит в определенной степени результат грядущих выборов", – говорит эксперт.

Кроме того, в стратегических планах власти остается оформление единой поместной православной церкви в Украине. А без УПЦ МП это сделать невозможно. Поэтому и есть желание заставить ее изменить взгляды на этот вопрос, мобилизовав против нее радикалов.

К тому же Церковь уже показала, что и она может мобилизовывать своих сторонников. Как это произошло, например, во время Крестного хода летом 2016 года и акций около Рады против принятия "антицерковных" законов в мае 2017-го. Поэтому, в данном случае, коса может найти на камень.

Попытка сменить повестку

Вообще ситуация с акциями против Церкви вписывается в общую канву разворачиваемой внутри страны кампании по смене повестки внутренней политики. Вместо неудобной темы коррупции (что может мобилизовать все общество против нынешних руководителей Украины) власть снова пытается раскрутить тему противостояния "патриотов" (в число которых она себя записывает) и "агентов Кремля" (к которым причисляют всю оппозицию).

Подконтрольные националисты в этом плане играют важную роль, радикализируя своими акциями настроения в обществе.

"Наша власть приходит к выводу, что на войну на Донбассе проблемы в стране уже не спишешь. Поэтому идет подготовка к открытию уже внутреннего фронта против недовольных. Ситуация с церковными делами – это только начало того, что может вылиться в охоту на ведьм. А распространить ее можно, при желании, на всех оппонентов под тем или иным предлогом. Вероятно, нынешний тандем Порошенко и "Народного фронта" считает, что таким образом у него увеличатся шансы сохранить власть", – утверждает Бортник.