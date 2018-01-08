В рядах подразделений Вооруженных сил Украины, которые несут службу в зоне АТО - ЧП интернационального характера. Поводом к нему послужило заявление "Грузинского легиона", входящего в виде третьей роты в 25-й батальон 54-й отдельной механизированной бригады. В нем говорится о выходе полного состава этого подразделения из рядов ОМБР.

Свой демарш военнослужащие объясняют действиями в знак протеста против политики командования. В его адрес звучат обвинения в некомпетентности и предательстве. А также "отжиме" снаряжения, купленного на деньги волонтеров для бойцов интербригады, воевавшей в составе украинской группировки войск.

В комментарии ВСУ назвали выпад выходцев из Грузии попыткой дискредитации волонтерского и добровольческого движения. Армейское командование ацентировало внимание: "особый статус" "легионеров" – не более чем красивая игра слов. А все интернационалисты входят в состав регулярных частей Вооруженных сил. То есть являются кадровыми военнослужащими, на которых распространяется воинский Устав.

При этом в руководстве 54-й бригады признают: ее ряды действительно покинули с пяток "легионеров". Что, естественно, не влечет за собой оголения позиций вдоль линии соприкосновения в АТО.

Но прорыв по периметру медийного участка фронта все же последовал. В затеянный обмен сенсационными разоблачениями вступили как зачинщики "грузинского бунта" и их оппоненты в армейских кругах ВСУ, так и представители "ДНР". С каждым днем скандал набирает все большие обороты. В его деталях разбиралась "Страна".

Провальный рейд 16 декабря

Как утверждается на странице "Грузинского легиона", противоречия у интернационалистов сложились с руководящим составом 54-й ОМБР. Прежде всего, в лице назначенного в мае 2017 года комбрига Алексея Майстренко (позывной "Мастер") и нескольких командиров из его окружения.

Последней каплей, которая перевесила чашу терпения бунтовщиков, называются события 16 декабря в зоне проведения АТО. "Легионеры" заявляют, что тогда ранения получили 11 военнослужащих, приказы которым в устной форме отдавали "Мастер" и его люди. Чем в итоге подвели грузинское подразделение под перекрестный огонь.

О деталях провальной спецоперации идеологи демарша обещают рассказать в ближайшие дни на пресс-конференции. Но суть претензий "легионеров" по мотивам захлебнувшейся "спецоперации 16 декабря" уже обсуждают на армейских форумах.

Согласно их данным, 16 декабря события разворачивались так. "Грузинский легион" получил устный приказ Майстренко взять штурмом позицию противника "Прищ". Предполагалось, что задействованы при этом будут три различных подразделения.

Рано утром (с 06:45 до 07:00) опорный пункт сил "ДНР" обязывался обстрелять из пушек МТ-12 "Рапира" противотанковый дивизион 54-й бригады. Вслед за этим инженеры с помощью установки разминирования (УР) должны были сделать проход в минном поле (120 метров из 150), остаток которого перед пулеметным ДОТом противника предполагалось разминировать вручную. После в дело должны были вступить бойцы-грузины. Им якобы ставилась задача захватить опорный пункт, перебить сепаратистов и захватить их оружие. Задачи "закрепиться" на территории "ДНР" им не ставилось. После успешного завершения рейда они должны были покинуть объект и вернуться на свои позиции.

Впрочем, реализовать эти замыслы не вышло. В трактовке "легионеров", выпущенный с украинских позиций снаряд УР изменил траекторию и полетел в штурмовую группу. Взрывом его боевой части контузило 11 бойцов.

Сведения о последствиях неудачной вылазки ДРГ появились еще перед Новым годом. 18 декабря об этом сообщал бывший пресс-атташе посольства Грузии в Украине Бачо Корчилава.

"У "Грузинского легиона" 8 раненых и контуженных. Ребята попали под артобстрел", – писал он на своей странице в Facebook.

Информацию об этом тогда же подтвердил командир этнической роты в составе 25-го батальона 54-й бригады Мамука Мамулашвили. Его, как писала ранее "Страна", герои фильма "Украина. Скрытая правда" называли человеком, рекрутировавшим снайперов из Грузии и Прибалтики для осуществления провокационных обстрелов участников акций протеста и правоохранителей во время событий Евромайдана.

В рождественском бунте "легионеров" именно Мамуке отводится одна из главных ролей.

Грузины обвинили руководство ВСУ в предательстве

Вскоре инцидент 16 декабря на передовой принял неожиданный оборот. Один из грузинских онлайн-ресурсов со ссылкой на источник в "Легионе" сообщил: имело место их предательство со стороны неназванных руководителей ВСУ. По его данным, силам "ДНР" заранее сообщили о запланированных действиях и местонахождении грузинских военнослужащих. В результате чего их штурмовой отряд накрывал перекрестный огонь – как со стороны украинской группировки войск, так и со стороны противника.

"Нашим ребятам дали приказ идти в атаку, что, как правило, происходит устно, его дает командир бригады. Командиры бригады дают такой приказ после того, как согласовывают атаку с Генштабом. Но этот приказ не был согласован. Как только ребята перешли в атаку, сразу же оказались под массированным артиллерийским ударом со стороны противника... Их территория оказалась под массированным артиллерийским огнем. Бомбы падали именно на ту территорию, где находились грузины – прямо в блиндажи. Были ранены 8 человек. Ребята уверены, что по ним стреляли как русские, так и украинцы. У них были точные координаты их расположения. Подозрителен и тот факт, что приказ идти в атаку получил только "Грузинский легион", – указывалось в этом сообщении.

Официально инцидент 16 декабря в ВСУ не комментировали. Но по словам волонтеров, которые в конфликте между "легионерами" и руководством ОМБР заняли сторону комбрига Майстренко, за помощью к медикам действительно обратились бойцы грузинского отряда. При этом большая часть из них свои контузии и единичные ранения получили не в декабре. А в результате еще ноябрьских боестолкновений.

Версия ВСУ: грузины пытаются качать права и симулируют

Как бы там ни было, но именно после декабрьских событий Мамулашвили и поддержавшие его "легионеры" начали зондировать почву для выхода.

В их интерпретации, на пострадавших бойцов начало давить командование, дабы они молчали о провале спецоперации 16 декабря. А особо словоохотливым военнослужащим угрожали депортацией в Грузию. Из-за чего они пошли на демарш, предав скандал огласке.

У волонтеров, которые поддерживают Майстренко, другая версия. Как утверждает близкий к командованию 54-й ОМБР Роман Доник, демаршу предшествовала целая больничная эпопея и попытки урегулировать скандал полюбовно. Соответствующая попытка была предпринята в ходе встречи между комбригом и Мамулашвили, но рандеву не увенчалось успехом.

"Переговоры велись в формате – или мы ("Грузинский легион". – Прим. Ред.) служим на своих условиях или мы все уходим. Майстренко на шантаж не поддался и предложил всем увольняться", – пишет волонтер. И предполагает, что значительная часть госпитализированных грузин на самом деле имитирует ухудшение здоровья.

"Раненых не было, у кого то были контузии разной степени (со слов поступивших), а у кого-то, вообще, гастрит подозревали", – заявил волонтер. Похожую информацию "Стране" озвучили источники в медицинских кругах.

"Один человек поступил с ранением брюшной полости, восемь человек попали в госпиталь с легкими контузиями. Двое, будучи переведенными в Киев, отказались от госпитализации", – говорит наш собеседник.

Он уточняет, что обратившиеся к врачам бойцы "Легиона" с самого начала запросили особые условия для себя. Об этом же пишет Доник. Якобы после того как грузинских военнослужащих ВСУ доставили в Харьков, они отказались проходить обследование у местных медиков. И потребовали, чтобы их перевели и лечили исключительно в Киеве. В противном случае угрожали созвать пресс-конференцию.

Такой ультиматум близкий к руководству 54-й бригады волонтер связывает с возможными попытками грузинских бойцов комиссоваться и уволиться из ВСУ без угрозы быть привлеченными по уголовной статье о дезертирстве.

"Стремление отдельных военнослужащих любой ценой попасть на лечение именно в Киевский госпиталь, связанно с тем, что, зная нужных людей, там за деньги можно списаться на дембель по здоровью. Точнее, по утере здоровья во время прохождения воинской службы. То есть купить заключение врачей, по которому комиссуют по состоянию здоровья. Со всеми выплатами и всеми возможными плюшками, предусмотренными законом", – пишет Доник.

"Легионеры" делят своих сторонников

В пользу этого приводится тот факт, что сам Мамулашвили официально уволился из рядов Вооруженных сил вовсе не по причине своего демарша против командования. А по статье о "семейных обстоятельствах" – Мамука является отцом троих детей.

Из сообщений 54-й бригады следует – действия Мамулашвили поддержали не все бойцы подразделения. Официально ряды ОМБР покинуло лишь пятеро бойцов вместе с опальным командиром. Причины их увольнения в СМИ не объясняются.

Между тем сама интербригада, которая с 2016 года вошла в состав 54-й ОМБР, фактически раскололась надвое.

Одна ее часть ориентируется на Мамуку. Ранее он уже был замечен в ультимативных попытках решения интересующих его вопросов.

Год назад после задержания украинскими пограничниками грузина Гии Церцвадзе (он был объявлен в розыск Интерполом по представлению России о том, что в 2003 году в Сочи совершил убийство) Мамулашвили угрожал вывести своих бойцов с передовой и покинуть Украину. Тогда это сработало – Генпрокуратура отказала в выдаче РФ Церцвадзе.

Сегодня действия Мамулашвили поддержали не все "легионеры". Другая часть подразделения во главе с Зурабом Чихелидзе осталась на позициях в зоне АТО. Она выражает лояльность командованию 54-й бригады.

Ее сторонники обвиняют Мамуку в том, что он выступал не боевым командиром, а свадебным генералом. Якобы он бывал в расположении части наездами исключительно для съемок телесюжетов и занимался только вопросами получения финансовой помощи из-за рубежа. Которую пускал на собственные нужды, в то время как боевыми операциями "легионеров" в АТО руководил все это время Чихелидзе.

Пресс-служба "Легиона", которую курирует соратник Мамулашвили Шота Кеделашвили, заявляет обратное. Здесь уверяют – "лоялистами" к комбригу Майстренко оказалось всего трое грузинских бойцов. Которых они просят не ассоциировать с бунтующими "легионерами".

Супруга Чихелидзе Ольга Батагова называет цифру в более чем 10 военнослужащих, которые продолжают нести службу "на передке". Включая командира одной из штурмовых групп с позывным "Маэстро".

"Обычный линейный взвод"

Как бы там ни было, но обе стороны конфликта сходятся на том, что общая численность "Грузинского легиона" с момента его вхождения в ряды Вооруженных сил не превышала 40 бойцов. Для ряда пользователей соцсетей это стало "откровением", породив еще и интересную дискуссию о значимости вообще иностранных добровольцев для сил АТО.

Вот что пишет советник президента, известный волонтер Юрий Бирюков:

"Их там три десятка человек, это банальный пехотный взвод. Формально – третья рота 25-го батальона 54-й бригады. По численности – полный взвод. Обычный, линейный, тривиальный пехотный взвод. Который что-то себе там решил. Хотя таких обычных пехотных взводов у нас на передовой сотни. В патриотизм приехавших в Украину повоевать я не верю и не поверю никогда. Я никогда не поверю во вспыхнувший за пару лет украинский патриотизм", – написал Бирюков.

Параллельно с этим в соцсетях появились рассказы недоброжелателей о том, что на самом деле часть "легионеров" вовсе и не защитники рубежей Украины от агрессора, а промышляющие рейдерством и отжимом предприятий.

В то же время стоит отметить, что ранее командование никоим образом не критиковало грузинских бойцов, а наоборот – активно их использовало в агитационных целях.

В общем, анонсированная "бунтовщиками" пресс-конференция грузинских военных обещает быть очень содержательной. И коснуться целого ряда щекотливых тем, о которых ранее предпочитали молчать.