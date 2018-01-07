Два представителя украинской политической элиты сделали себе необычные подарки на Новый год. Как стало известно "Стране", кандидатские диссертации защитили Кирилл Турчинов, сын секретаря Совета безопасности и обороны Украины, и Сергей Билан – первый заместитель председателя Государственной фискальной службы. Билан, которые курирует самое скандальное подразделение ГФС - налоговую милицию, считается креатурой Турчинова.

Обе диссертации защищались в Институте законодательства Верховной Рады в один день 28 декабря. Согласно объявлению на сайте института, темы работ тоже очень похожи:

- "Конституционно-правовое регулирование деятельности политических партий в избирательном процессе" – у Кирилла Турчинова;

- "Конституционно-правовые основы референдума как формы прямой демократии" – у Сергея Билана:



Источник: instzak.rada.gov.ua

Из-за защиты диссертации сына секретаря СНБОУ даже собралась специальная комиссия комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия. В ее состав вошли председатель комитета Руслан Князевич (нардеп от "Блока Петра Порошенко"), а также глава секретариата комитета и его заместитель.

Комиссия решила, что предложения диссертации Турчинова-младшего имеют "практическую значимость" и "могут быть использованы для усовершенствования избирательного законодательства". Об этом комиссия даже составила специальный документ – "Акт внедрения результатов исследований Турчинова К.А. в законодательную деятельность", который попал в распоряжение "Страны":

Источник: "Страна"

Стремительная карьера молодого ученого

Турчинов-младший получил диплом вуза всего три года назад. Он поначалу учился на юрфаке КНЭУ им. Гетьмана. Затем в 2013 году он перевелся в магистратуру киевской Академии труда, социальных отношений и туризма. А уже в 2014 году он стал аспирантом Института законодательства Верховной Рады.

Сейчас молодому кандидату юридических наук всего 25 лет. Тем не менее, он уже успел опубликовать шесть научных трудов, которые фигурируют в базе данных украинских ученых:

Источник: irbis-nbuv.gov.ua

А еще, будучи аспирантом, Турчинов-младший опубликовал целую монографию о политической коррупции. Она вышла в Институте законодательства Верховной Рады в начале 2017 года:

Источник: instzak.rada.gov.ua

Откуда у 24-летнего аспиранта появились знания о политической коррупции, которых хватило на целый научный труд, остается только догадываться.

"Старший офицер" и политик

Интенсивные занятия наукой не помешали сыну секретаря СНБОУ заниматься активной общественной деятельностью и даже служить в Нацгвардии. Как сообщала "Страна", наследник Александра Турчинова получил повестку в военкомат eще во время первой волны мобилизации. Но его отец утверждал, что его сын ушел в армию добровольцем.

"Страна" тогда выяснила, что больше года Кирилл Турчинов проработал в главке Нацгвардии офицером юридического управления, где занимался документооборотом. В декларации за 2014 год Кирилл Турчинов указал, что занимал должность "старшего офицера" НГУ:

Источник: ngu.gov.ua

Но этим таланты наследника секретаря СНБО не ограничиваются: он еще успел сделать и общественно-политическую карьеру. Как сообщала "Страна", Турчинов-младший стал заместителем главы молодежного крыла партии "Народного фронта молодежи". Это молодежное крыло партии "Народный фронт", одним из лидеров которой является его влиятельный отец.

Что касается другого новоиспеченного кандидата юридических наук Сергея Билана, который "защитился" вместе с Кириллом Турчиновым, то он является первым замом отстраненного от должности главы ГФС Романа Насирова.

Как сообщала "Страна", Билан возглавлял фирму, обвиняемую в отмывании средств. "Страна" также нашла новые подробности о деятельности этой "отмывочной" фирмы.