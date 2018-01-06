Мало что способно отвлечь украинцев от праздничной суеты на Новый год, но в начале 2017-го одному народному депутату это удалось.

Речь идет о депутате от "Народного фронта" Сергее Пашинском, который выстрелил в местного жителя Вячеслава Химикуса. По словам нардепа, он стрелял якобы в порядке самообороны.

Но к вечеру 1 января "Стране" удалось разыскать жену Химикуса. По ее версии, ни о какой самообороне со стороны Пашинского не может быть и речи: вооруженный депутат без предупреждения открыл огонь.

1 августа Генпрокуратура закрыла уголовное производство, не найдя в действиях Пашинского состава преступления, а получившего пулю Химикуса обвинили в админнарушении – за нецензурную брань.

Как одному из самых влиятельных депутатов "Народного фронта" удалось избежать ответственности и может ли он понести ее в будущем – разбиралась "Страна".

Видео "Страны"

Что произошло тем вечером

31 декабря, около пяти вечера, 38-летний Вячеслав Химикус возвращался домой в направлении трассы Киев – Одесса из магазина, который находится в Солтановке Васильковского района Киевской области.

По словам Химикуса, в магазине он купил две бутылки слабоалкогольного напитка Shake: одну положил во внутренний карман куртки. Выйдя на дорогу, он заметил стоящий на дороге старенький микроавтобус марки Volkswagen. Водитель микроавтобуса попросил помочь оттолкнуть машину с проезжей части. Химикус согласился.

В это время "Мерседес" четы Пашинских ехал в направлении села Хлепча, где проживает нардеп. Машина притормозила перед микроавтобусом, между Пашинским и Химикусом случилась перепалка из-за выключенных фар.

Мерс проехал еще вперед и остановился повторно. Из автомобиля вышел Пашинский с оружием в руках. Дальше версии сторон отличаются. По словам Пашинского, Химикус стал угрожать ему бутылкой, нанес удар по голове, и только после этого Пашинский выстрелил. Химикус же утверждает: Пашинский наставил на него пистолет и подошел вплотную с криком "Стоять!". Испугавшись за свою жизнь, Химикус ударил человека с пистолетом бутылкой.

Здесь произошел конфликт между Пашинским и Химикусом. Фото: "Страна"

Поначалу Пашинский утверждал, что совершил выстрел из положения лежа, когда упал после удара бутылкой. Но экспертиза показала, что выстрел был сделан из положения стоя. После этого нардеп "вспомнил", что встал после падения и только потом выстрелил.

Так или иначе, Пашинский взял пистолет и вышел из машины не для предупреждения об опасности и не в целях самообороны, а для выяснения отношений с обидчиком. Такой мотив объясняет пистолет в руках Пашинского, в то время как версия самого нардепа о желании предупредить об опасности, держа в руках пистолет, выглядит нелогично.

Такими же нелогичными были действия следователя Генпрокуратуры, который проводил следственный эксперимент с воссозданием обстановки в присутствии журналистов и блогеров, но забыл позвать Химикуса и его супругу.

Окровавленные джинсы Химикуса с отверстием от пули. Фото: "Страна"

Как проходило следствие

С первых дней после "новогодней стрельбы" стало ясно, что правоохранительные органы не горят желанием расследовать стрельбу Пашинского. Наоборот, первоначально все шло к тому, что единственным виновным станет Химикус.

Уголовное производство по заявлению Пашинского было зарегистрировано в день происшествия, то есть 31 декабря 2016 года.

Заявление Химикуса зарегистрировали лишь в конце апреля, то есть спустя четыре месяца после инцидента.

Все это время Химикус провел на больничной койке, перенеся несколько операций. Такая задержка в открытии уголовного производства связана с тем, что заявление внесли в Единый реестр только после соответствующего решения суда: 9 февраля суд обязал Нацполицию возбудить уголовное производство.

Правда, произошло это только спустя три месяца.

Все дальнейшее расследование касалось исключительно дела, открытого по заявлению Пашинского.

В уголовном производстве по заявлению Химикуса не было проведено ни одного следственного действия. Лишь в июле следователь добрался до этой папки и – объединил ее с папкой Пашинского, но только для того, чтобы спустя две недели закрыть уголовное производство.

В ГПУ не увидели состава уголовного преступления ни в действиях Пашинского, ни в действиях Химикуса, но последнему еще предстоит суд по делу об административной ответственности за нецензурную брань в общественном месте (на проселочной дороге вечером 31 декабря).

По словам адвоката Химикуса Марины Париновой, это дело назначено к рассмотрению в Васильковском суде на 9 января.

13 декабря Печерский райсуд Киева обязал Генпрокуратуру возобновить расследование производства о новогодней стрельбе Пашинского.

Травма Пашинского от удара бутылкой по голове. Фото: Facebook/Сергей Пашинский

Положенное наказание

Огнестрельное ранение, которое Пашинский нанес Химикусу, говоря юридическим языком, причинило стойкое долговременное расстройство здоровья последнего. В связи с этим можно говорить о нанесении тяжкого телесного повреждения.

Согласно статье 121, часть 1 Уголовного кодекса Украины, за умышленное тяжкое телесное повреждение, опасное для жизни в момент нанесения (что, возможно, имело место при конфликте Пашинского с Химикусом), карается лишением свободы на срок от 5 до 8 лет.

Даже если верить версии Пашинского о самообороне, то он все равно должен по закону нести ответственность за выстрел в человека. Только в более мягкой форме.

Так, если потерпевший Химикус перед тем, как Пашинский выстрелил в него, противозаконно применил к нему насилие либо нанес тяжкую обиду, то Пашинскому грозит наказание по статье 123 Уголовного кодекса (умышленное тяжкое телесное повреждение, причиненное в состоянии сильного душевного волнения, внезапно возникшего вследствие противозаконного насилия или тяжкого оскорбления со стороны потерпевшего).

По ней предусмотрено наказание в виде общественных работ от 150 до 240 часов, либо лишение свободы до 2 лет, либо ограничение свободы до 3 лет.

А если будет доказано, что Пашинский превысил пределы необходимой обороны, то по статье 124 ему также "светят" аналогичные наказания (до 2 лет лишения свободы) плюс добавляется вариант ареста на полгода.

Таким образом, при любом ходе событий в суде Пашинский, по украинскому Уголовному кодексу, должен быть признан виновным и получить от 2 до 8 лет лишения свободы.

Какие прогнозы

Отмена постановления ГПУ о закрытии уголовного производства говорит о том, что следствие должно быть возобновлено.

"Одним из оснований такого решения стало то, что Химикусу не давали пользоваться правами потерпевшего на досудебном следствии, в том числе не пригласили его для участия в следственном эксперименте", – объясняет адвокат Химикуса Марина Паринова.

С момента возобновления расследования никаких новых следственных действий не проведено, более того – следователи Генпрокуратуры даже не потрудились забрать материалы уголовного производства из суда, рассказывает адвокат.

"Отсутствие материалов в ГПУ следователь использует для отказа в наших новых ходатайствах, иными словами саботирует работу и выполнение судебных решений, принятых в пользу Химикуса. Мы регулярно обжалуем бездействие следствия, на 4 декабря было назначено рассмотрение одной из наших жалоб. Заседание отложено по причине большой занятости следователя. Зато следователь нашел время подать новую жалобу на адвоката, обжалует отказ в привлечении меня к дисциплинарной ответственности", – добавляет Паринова.

Адвокат Пашинского на звонки и сообщения не ответил.

Одной из тайн следствия остается видео с камер наблюдения, установленных на месте происшествия. Еще в начале прошлого года кадры были изъяты сотрудниками Генпрокуратуры, но так и не были приобщены к материалам следствия и не передавались в суд.

"Уже после решения суда о возобновлении следствия мы обратились к ГПУ с ходатайством дать возможность посмотреть это видео и получили ответ о том, что материалы всё еще в суде и поэтому нам отказывают. Однако в материалах, переданных в суд, видео с места происшествия отсутствует. Возникает вопрос: где же видео с места происшествия и почему ГПУ уже целый год его прячет?" – возмущается Марина Паринова.

Возможно, как раз это видео могло бы расставить все точки над і. Но, похоже, это может случиться только тогда, когда Пашинский перекочует из статуса "представитель власти" в статус "попередников".