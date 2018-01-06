С 1 января 2018 года украинцев обязали сортировать весь мусор по видам отходов. Отдельно нужно будет выбрасывать мусор, пригодный для переработки и повторного использования, отдельно – который годится только для утилизации. Вот только по факту мусор в Украине с Нового года никто сортировать не начал.

Почему - разбиралась "Страна".

Почему вдруг взялись за отходы?

Новость о том, что с 1 января придется сортировать мусор, огорошила на днях многих украинцев. Но на самом деле, хоть об этом уже большинство людей забыло, о раздельном сборе мусора в Украине заговорили еще пять лет назад.

В 2012 году, когда Украина уже готовилась к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС, такая норма была внесена в Закон Украины "Об отходах". Так Украина привела закон в соответствие с двумя директивами ЕС — №1999/31/EC и №2008/98/EC, регулирующим обращение с мусором в странах Европы. Статья 32 гласит, что в Украине с 1 января 2018 года запрещено захоронение на полигонах непереработанных (необработанных) бытовых отходов.

Вот только ни этот, ни какой-либо другой существующий закон не описывает перечень и последовательность операций с мусором. В Украине так и не приняли соответствующие регламентные документы по сортировке, хотя в Раде за последние четыре года зарегистрировано около двух десятков профильных предложений.

То есть, закон о том, что мусор сортировать надо - есть. А как это делать на практике - никто не знает.

Неудивительно, что по факту к выполнения закона в Украине с Нового года никто и не приступал.

Как должна выглядеть сортировка мусора?

В теории, весь мусор с 1 января 2018 года в Украине перед тем, как попасть на полигон, должен проходить строгий кастинг.

Сначала его нужно отсортировать по видам материалов (пластик, бумага, стекло, органика и т.п.). Потом отходы разделят на безопасные (которые попадут на полигоны), опасные для захоронения или пригодные для повторного использования.

Первые – безопасные – просто отвезут на полигоны. С двумя другими – сложнее.

Опасный мусор отправят на переработку (обработку), чтобы обезвредить его и транспортировать в специальные места для хранения. А отходы, пригодные для повторного использования, переделают на что-то другое – в соответствии с технологиями предприятия. При этом на обычные свалки не должны попадать отходы, которые разлагаются биологическим путем (норма Директивы 1999/31/EC).

Зачем Украине раздельный сбор отходов?

Согласно отчету Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства в 2015 году лишь 5,8% всего мусора в нашей стране было утилизировано: 2,71% — сожгли, а 3,09% — отправили на переработку. В то время как в Европе утилизируют в среднем до 40% отходов.

При этом сегодня в Украине только официальные мусорные свалки занимают общую площадь в 43 тысячи кВ км – это больше, чем территория неподконтрольных районов Донбасса. И каждый украинец каждый день добавляет как минимум 1 килограмм мусора в эту общую свалку.

За прошедшие с момента принятия новой нормы закона о сортировке и переработке мусора прошло шесть лет, и за это время власти не сделали для внедрения ее на практике толком ничего.

"Когда строят дом, вначале строят фундамент, а наши власти сначала построили крышу", – так Владимир Борейко описывает ситуацию с внедрением сортировки мусора в Украине. По его мнению, она не заработает ни сейчас, ни в ближайшее время.

В чем проблема?

Внедрить систему раздельного сбора мусора повсеместно в Украине пока не удастся – не хватит мощностей.

В Украине до сих пор нет ни одного завода по комплексной переработке мусора. Во времена Советского Союза на всю Украину действовало 4 мусоросжигательных завода, из которых остался только один — завод "Энергия" в Киеве. Есть еще три мусоросжигательные установки. С заводами по переработке пластика в стране - совсем туго.

Еще одна проблема – отсутствие необходимой инфраструктуры. Далеко не все населенные пункты обладают мусоросортировочными линиями. Не говоря уже о том, что даже в Киеве не у всех жилых домов до сих пор установлены контейнеры для раздельного сбора мусора.

"Да вы по улицам пройдитесь, посмотрите – много возле домов стоит контейнеров для раздельного сбора отходов? Мусорники забиты, ничего не сортирует никто. И в ближайшее время не начнут. В этом году не начнут точно. Потому что все делается необдуманно. Это потемкинская деревня", - полагает эколог Владимир Борейко.

Эксперт настаивает, что нужно было внедрять эту систему постепенно. В первую очередь, произвести контейнеры для раздельного сбора опасных отходов – к примеру, ртутных термометров, лампочек, батареек. То есть, тех отходов, которые просто на свалку свозить нельзя, потому что они очень вредят окружающей среде. Нужно перерабатывать или захоронять отдельно.

"Пищевые отходы можно уже сейчас собирать отдельно, чтобы добывать углекислый газ и использовать как компост. А вот что касается пластика, который занимает сейчас в Украине примерно 80% от всего мусора, я бы пока его не собирал отдельно. Его просто негде перерабатывать. В Украине всего 10-15 заводов, которые перерабатывают пластик. А необходимо для наших объемов примерно сто заводов. Поэтому смысла собирать сейчас в Украине отдельно пластик я не вижу. Только для того, чтобы отчитаться, а потом его просто выкинуть?" - комментирует Владимир Борейко.

Ключевой момент, который упустили законодатели - дать бизнесу экономическую мотивацию заниматься сортировкой и переработкой мусора. К примеру, можно было предоставить налоговые льготы на первые 10 лет предпринимательской деятельности. А если бизнес не заинтересован перерабатывать мусор, толку от всей затеи не будет, считает Борейко.

Будут ли штрафовать?

Несмотря на то, что инфраструктура Украины сейчас явно не готова к внедрению раздельного сбора отходов, за выброс несортированного мусора украинцев грозятся штрафовать.

Так, захоронение непереработанных бытовых отходов влечет за собой штраф от 340 до 13360 грн, а для граждан - субъектов предпринимательской деятельности – от 850 до 1700 грн.

За повторное нарушение закона на протяжении года – штраф от 1360 до 1700 грн, для предпринимателей – до 3400 грн. Эти деньги должны пополнять районные бюджеты.

Правда, Владимир Борейко сомневается в том, что нарушителей реально будут наказывать. Непонятно вообще, как их будут выявлять.

"Любой закон должен иметь экономическую основу и наказание за невыполнение. В данном случае вообще неясно, как украинцев собираются штрафовать. Кто их будет штрафовать? Ловить на улице за руку с мусорными пакетами? Кто будет составлять протоколы, конкретно? Какая-то инспекция, полиция, отделения "Благоустроя" – кто? И главное – за что? Вот я выхожу из дома, иду к мусорнику, а контейнеров специальных просто нет. За что меня штрафовать, если некуда мусор выкидывать? Вы возле всех домов видели контейнеры для раздельного сбора мусора? То-то и оно", - говорит эколог.