Среди украинских майнеров переполох: последние несколько дней всех волновала судьба известного российского криптовалютчика, который пропал в Киеве. На днях стало известно, что директор криптовалютной биржи Exmo Finance Павел Лернер откупился от похитителей биткоинами на $1 миллион.

Теперь некоторые владельцы криптовалютного бизнеса переживают, что подобное может повториться с ними, и в целях безопасности даже подумывают уехать зарубеж. Например, в соседнюю Беларусь.

В ситуации разбиралась "Страна".

Майнеры занервничали

Матвей Сиворакша, CTO производителя оборудования для майнинга и распределенных вычислений Acronym.systems, акцентирует: то, что произошло с Павлом Лернером – настоящий прецедент в криптовалютной среде.

"Недавно СБУ нагрянула и изъяла технику у основателя одного из крупнейших русскоязычных блогов о криптовалютах и блокчейне ForkLog Анатолия Каплана, а после обыска у него "пропала" криптовалюта. Это один вопрос. Но чтобы похищали директора криптовалютной биржи и требовали выкуп в биткоинах на 1 млн долларов – такое впервые", – отмечает Сиворакша.

При этом в крипто-кругах не исключают, что к его похищению с целью вымогательства может быть причастна СБУ. Хотя понятно, что это пока лишь ничем не подтвержденные предположения.

"Мы об этой ситуации пока знаем только со слов Антона Геращенко. Пока непонятно, что из этого правда. Вообще, может, за исчезновением Паши стояли правоохранительные органы. Вероятность 50/50. В случае с Капланом, кстати, правоохранительные органы вели себя ничем не лучше тех уголовников, которые, если верить Геращенко, похищали Лернера и требовали выкуп", – комментирует Александр Момот, руководитель блокчейн-стартапа Remme.

В любом случае, очевидный интерес криптоденьги представляют и для криминального мира. Поскольку транзакции в блокчейн сетях децентрализованы и анонимны, криптовалюта – идеальный вариант для преступников, которые хотят вести бизнес за пределами бдительного взгляда государственных чиновников и силовиков.

"До инцидентов с Капланом и Лернером майнеры в Украине чувствовали себя в большей безопасности, чем в любом другом городе на Западе. В том же Милане, Амстердаме, Нью-Йорке, Лос-Анжелесе недавно уже похищали криптовалютчиков: бывает, человек приходит на обмен биткоинами, и его угрозами заставляют отдать деньги", – рассказывает Александр Момот.

Майнеры, с которыми удалось поговорить "Стране", признаются: многие их коллеги после того, что случилось с Лернером, напряглись. Некоторые собираются нанять охрану, а кто-то – задумывается о том, чтобы перевести оборудование зарубеж и выехать самим.

Тем более, что теперь и ехать далеко не придется.

Переезжают к Бацьке

Дело в том, что на днях президент Беларуси Александр Лукашенко фактически узаконил заработок на криптовалютах и освободил майнеров от налогов. На фоне того, как в Украине силовики регулярно "кошмарят" майнеров криптовалют – устраивают облавы, изымают технику, – предложение Бацьки звучит очень заманчиво.

"Такие случаи, как с Лернером, очень вредят имиджу страны. И тот, кто еще недавно собирался переезжать с мощностями в Украину, теперь собирается в Беларусь", – подтверждает Александр Момот.

Матвей Сиворакша, например, на следующей неделе и сам едет "прощупывать почву" в Беларуси.

"Я знаю майнеров, которые уже переместили свои мощности в Польшу, Словакию. Многие – в Грузию, потому что эта страна предоставила майнерам место в Свободной экономической зоне, льготы на налоги, ввоз оборудования без НДС и гарантии прав собственности. А теперь украинские майнеры будут "переезжать" еще и в Беларусь. Я сам 3 января еду договариваться о том, чтобы там установить оборудование", – рассказывает Матвей Сиворакша.

Дело не только в правовых и налоговых послаблениях, а и в обычной экономии: в Беларуси электроэнергия на 1,5 цента дешевле, чем в Украине. А ведь с 1 января украинские тарифы еще возрастут.

"В Беларуси предлагают электричество по 8 центов, и первые три года никаких налогов. Еще большой плюс – официальный ввоз оборудования, без пошлин и НДС. А все мы знаем, как оно ввозится в Украину, что и дает формальный повод СБУ "наведываться в гости» к майнерам", – объясняет Сиворакша.

Так что по всем статьям в плане удобства и безопасности майнинга Украина пока проигрывает своему северному соседу.

"В Беларуси разрешили нерезидентам открывать у себя долларовые счета без конвертации, заниматься обменом крипты. А поскольку это признано официальной деятельностью, то банки могут без проблем давать кредиты. И я думаю, что именно благодаря обменам и доступным кредитам Беларусь в ближайшее время переманит к себе многих украинских майнеров", – подытоживает криптовалютчик.

Но Александр Момот не верит в то, что украинских майнеров в Беларуси ждет радужное будущее. Это же Беларусь: сегодня приняли "декрет о свободе", завтра – уже отменили.

"Я знаю лично двух человек из большого айти-бизнеса в Беларуси – в Viber и Wargaming, – которым пришлось уехать. В то, что вдруг Лукашенко станет помогать майнерам, даже в самой Беларуси мало кто верит", – говорит Момот.

К тому же, по словам Момота, все кто майнит в промышленных масштабах, и так уже держали оборудование вне страны. "Любой нормальный человек, который вкладывает миллионы долларов в майнинг, никогда не рассматривал Украину, Россию или Беларусь как нормальную юрисдикцию для размещения мощностей", – утверждает он.

Если оборудование для майнинга и устанавливают в Украине, то обычно это небольшие мощности в собственных помещениях, что снижает издержки на аренду. В таком случае переезжать просто невыгодно.

Хотя Момот признает: сейчас это активно все обсуждают. "Я лично знаю людей, которые как минимум планируют открыть в Беларуси что-то вроде оффшорной юрисдикции. То есть физически присутствовать они там не будут", – говорит эксперт.

Украинские майнеры будут мигрировать

Те, кто в Украине занимается криптовалютой, понимают: они никак не защищены ни от преступлений со стороны криминального мира, ни от злоупотреблений спецслужб своей же страны.

Павел Дацюк, директор отдела продаж устройств для майнинга Hotmine, говорит, что делать бизнес на криптовалютах в Украине "в белую" после таких случаев, как с Лернером, совершенно пропадает. Оттого, по его словам, из-за неправильного подхода государства к прогрессу, со временем большинство украинских майнеров эмигрирует – вместе с вычислительными мощностями.

"Соблазн уехать в другую страну есть всегда. Раньше это была Грузия. Теперь вот – Беларусь. Со временем действительно все разъедутся, ведь бизнес понимает лишь выгоду, выраженную в деньгах, и голосует ногами. Безопасность тоже имеет свою цену, и если в других странах эта цена будет ниже, чем затраты на перемещение и ведение бизнеса за границей, – бизнес, в том числе и майнинг, уедет туда, где безопаснее", – полагает Дацюк.

И добавляет: "Вести бизнес за границей, особенно майнинг, так как он особо не привязан к трудовым ресурсам и рынкам поставок и сбыта, становится дешевле, чем все время тратиться на коррупцию и бандитизм внутри страны".