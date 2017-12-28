В Украине намечается масштабная парковочная реформа. Недавно Верховная Рада приняла в целом законопроект №5364, который пылился в парламенте больше года.

Документ "висел" в Раде так долго не случайно: тема парковок, как и все, что связано с автомобилями в нашей стране, слишком "нервная", а любые ужесточения чреваты массовым недовольством водителей, армия которых в Украине насчитывает порядка 10 миллионов.

Впрочем, несмотря на длительные доработки, итоговый документ оказался, мягко говоря, неоднозначным.

"Если читать между строк, становится просто страшно. Уже в первые месяцы работы нового закона в мегаполисах появятся целые полигоны конфискованных авто, а машину смогут забрать буквально у любого и под любым предлогом", - поделился впечатлениями от депутатского законотворчества автоэксперт Сергей Креймер.

"Страна" выяснила, чем так опасен для водителей новый закон о парковках и поможет ли он навести порядок на перегруженных машинами улицах украинских городов.

Что изменится?

В самой идее упорядочить парковки ничего плохого нет. Более того, это срочно нужно было делать, так как неприспособленные к растущему потоку авто, улицы большинства крупных украинских оказались попросту захламленными припаркованными как попало машинами. И, что больше всего раздражало местные власти, - города от обилия желающих "припарковаться на пять минут" получают копейки, так как большинство водителей попросту не платят за стоянку.

"Законодательно не было урегулировано наказание за неуплату за парковку. Парковщики вынуждены выпрашивать или вымогать деньги, поэтому нередко в ход идут угрозы порезать колеса и прочее. То же самое с эвакуацией авто на штрафплощадки: делать эту нужно. Ведь, как минимум, раз в неделю в Киеве появляется какой-нибудь "герой парковки", оставивший свое авто на трамвайных путях, пешеходном переходе или перекрестке, спровоцировав настоящий транспортный коллапс в отдельно взятом микрорайоне. Но законной схемы эвакуации тоже не было. В новом законе все процедуры - и парковки, и уплаты за нее, и эвакуации неправильно припаркованных автомобилей выписаны прозрачно", - считает урбанист Григорий Мельничук.

Юрист юридической фирмы "Мисечко и Партнёры" Яна Квасница называет несколько основных нововведений нового закона.



1. Парковочные инспекторы

"Сейчас ответственность за нарушение правил парковки прописана в статье 152-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Составлять протоколы о таких правонарушениях имеют право должностные лица, уполномоченные на то исполнительными комитетами местных советов. Работает эта статья крайне неэффективно по многим причинам, в том числе из-за отсутствия у таких контролеров, доступа к базам данных собственников автомобилей, длительной процедуры рассмотрения дел административными комиссиями при исполнительных органах местных советов, низкими штрафами и т.д.", - пояснила юрист.

Привлечение к ответственности за нарушение правил остановки и стоянки транспортных средств является сферой ответственности Национальной полиции.

Согласно новому закону, рассматривать дела об административных правонарушениях и временно задерживать транспортные средства сможет не только полиция, но и инспектора по парковке, уполномоченные исполнительными органами местных советов.

2. Массовая эвакуация

Парковочные инспектора получают право эвакуировать авто и транспортировать его на штрафплощадку, если транспортное средство "существенно препятствует дорожному движению или несет угрозу безопасности движения, а также в случае парковки на местах для инвалидов лицами, не имеющими такого права. "При этом инспектор по парковке обязан уведомить сотрудников Национальной полиции, с одновременным размещением этой информации на официальном веб-портале соответствующего муниципалитета. Сразу становится вопрос о настройке работы таких сервисов, финансировании этого и эффективности", - комментирует Яна Квасница.

Возвращение задержанного авто должно происходить безотлагательно после уплаты штрафа и стоимости услуги по его транспортировке и хранению (на сегодняшний день в Киеве - это около 3 тыс. грн.).

Если вдруг авто на штрафплощадке причинили ущерб, например, поцарапали, ущерб владельцу будет возмещать страховая компания, в которой в обязательном порядке страхуется гражданская ответственность субъекта хозяйствования, предоставляющего такие услуги.

3. Сфотографировали - и на штрафплощадку

Чтобы упредить все претензии водителя, инспектора будут фиксировать его неправильную парковку на фото и видео.

"При этом составление протокола является необязательным, кроме случаев временного задержания транспортного средства", - отмечает Яна Квасница.

Перечень случаев, при которых возможна эвакуация авто, весьма широк. Под угрозой окажутся, к примеру, машины, оставленные на проезжей части в два и более ряда, припаркованные в местах, запрещенных правилами дорожного движения:

на железнодорожных переездах,

трамвайных путях,

на пешеходном переходе или ближе 10 м от него с обеих сторон,

на перекрестках и ближе 10 м от края пересекаемой проезжей части,

ближе 30 м от посадочных площадок для остановки маршрутных транспортных средств,

ближе 10 м от обозначенного места выполнения дорожных работ и в зоне их выполнения,

в местах, где будет невозможным встречный разъезд или объезд транспортного средства, которое остановилось,

ближе 10 м от выездов с прилегающих территорий и непосредственно в месте выезда и прочее.

4. Наказания и штрафы

Отвечать за неправильную парковку будет собственник авто, указанный в документах. То есть, если вы продали пару-тройку машин по доверенности, готовьтесь оплачивать штрафы за всех новых фактических владельцев.

В законе предусмотрено создание базы "надлежащих пользователей", но когда именно она появится и как будет работать - пока неясно. Есть неудобства и для водителей, которые ездят по доверенности. Авто со штрафплощадки отдадут только собственнику (он должен предъявить все документы, включая идентификационный код), а с этим могут быть проблемы, так как владелец может жить в другом городе, а может и вовсе не находится в стране.

Между тем, за каждые сутки простоя на штрафплощадке набегает немалая сумма (до 1 тыс. грн.).

Закон также изменил систему штрафов. Сейчас они привязаны к недоливаемому налогом минимуму (17 грн.). По новому закону, насчитывать будут в зависимости от тарифов, действующих на той или иной парковке.

Так, за нарушение правил парковки, в том числе, неуплату за стоянку на специальных площадках теперь нужно платить 20-кратную стоимость часового парковочного тарифа. При средней стоимости часа стоянки на киевских парковках 10 -15 грн. это 200-300 грн.

Если водитель припаркуется на месте для инвалидов, штраф автоматически вырастает до 30-кратной стоимости часа парковки (300-450 грн.). Правда, можно получить 50: скидки, если оплатить квитанцию в течение 10 банковских дней.

Как это будет работать?

Григорий Мельничук, который в целом считает новый закон прогрессивным, все же увидел в нем "подводные камни".

"Во-первых, непонятно будет ли работать фото и видео-фиксация. Закон об их проведении в Украине давно приняли, но на практике пока не используют. Во-вторых, нужно навести порядок в системе регистрации авто. Получается, что штрафовать будут лишь законопослушных водителей, оформивших машин на себя. А как быть с авто на евробляхах", - недоумевает эксперт.

Сергей Креймер считает, что "ловушек" для водителей в новом законе намного больше.

"Скажем, если за неправильную парковку эвакуируют авто на временном ввозе, которое заехало и "потярялось" в Украине, или авто на евробляхах, реально ли их будет забрать со штрафплощадки даже с уплатой стандартного штрафа? Думаю, нет. Идентификация таких авто может стать сигналом для налоговиков, которые насчитают водителю такую сумму (трехкратная стоимость расстаможки), что он может и передумать забирать машину. Так что штрафплощадки рисуют превратиться в "кладбища арестованных машин", - говорит Креймер.

Если это произойдет, на торговле автомобильным неликвидом смогут построит бизнес приближенные к парковочным инспекторам и профильным чиновникам компании.

Еще один момент - как будут выбирать эвакуирующие фирмы, страховщиков, которым предстоит гарантировать сохранность авто, и новые штрафплощадки (ведь при нынешних полномочиях контролеров старых может и не хватить). "Будут ли тендеры и насколько они будут прозрачными. На этом можно построить доходную коррупционную схему", - не исключает Креймер.

Но самой проблемной для водителей, по мнению эксперта, может оказаться возможность подставы.

"Эвакуировать теперь смогут буквально с любого места. Ситуация на наших улицах такая, что авто всегда кому-нибудь мешает. А уже на штрафплощадке та же полиция сможет провести "негласные следственные действия", скажем, что-то подбросить в автомобиль, поставить "маячок" и прочее. Многие люди, учитывая ситуацию в стране, реально этого опасаются", - говорит Креймер.