26 декабря на сайте парламента был обнародован текст президентского законопроекта №7440, предусматривающий создание Высшего антикоррупционного суда Украины. Как писала "Страна", эту законотворческую инициативу, которая определена как неотложный документ для рассмотрения в парламенте Петр Порошенко внес 22 декабря. Ею предусматривается процедура создания и функционирования специализированного суда в системе судоустройства Украины.

Поданному законопроекту еще предстоит пройти процедуру обсуждения и оценки - как со стороны общественности, так и парламентариями. Вместе с этим со старта с ним произошел конфуз. Буквально за час до опубликования проекта закона №7440 в ОБСЕ открестились от его текста, указав - в разработке его текста эта организация не принимала участия. А потому не берутся утверждать, соответствует ли данный документ нормам, которые прописаны в выводах Венецианской комиссии.

Как бы там ни было, но "Страна" ознакомилась с президентским законопроектом о Высшем антикоррупционном суде, на создании которого неоднократно настаивали в Антикоррупционном бюро и в западных посольствах. Выделив главные его акценты, мы попробуем ответить на наиболее актуальные вопросы о деятельности нового храма Фемиды. Исходя из прописанных в законопроекте постулатов.

В какой форме создается новый суд?

Проектом закона Высший антикоррупционный суд предусматривается в качестве постоянно действующего высшего специализированного суда в системе судоустройства Украины. То есть, будет создано отдельное юридическое лицо, имеющее собственную печать и прочие атрибуты органа власти.

Правовая основа его функционирования будет основываться на Конституции, профильном законе и законе "О судоустройстве и статусе судей" (изменения в который также поданы в парламент).

Антикоррупционный суд будет отправлять правосудие как суд первой и апелляционной инстанций в уголовных производствах, отнесенных к его подсудности.

Какие дела будет слушать Антикоррупционный суд?

Высшему антикоррупционному суду законопроект предлагает определить подсудными ряд категорий коррупционных преступлений. Среди них "традиционная" для НАБУ ст. 191 УК Украины - присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением. Квалификацию этой статьи зачастую используют в Бюро для оценки состава преступления чиновниками.

Вместе с этим в подсудность Антикоррупционного суда не определена статья о декларировании недостоверной информации (ст. 3661-1 УК Украины), зато содержится целый ряд статей, касающихся сферы борьбы с наркотиками, незаконным оборотом оружия и боеприпасов. Сделано это с пометкой - данная категория дел будет слушаться в Высшем антикоррупционном суде, если вышеуказанные преступления были совершены путем злоупотребления служебным положением.

В частности, это касается следующего перечня:

хищение, присвоение, вымогательство огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ либо радиоактивных материалов или завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением (ст. 262 УК Украины);

хищение, присвоение, вымогательство наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов либо завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением (ст. 308 УК Украины);

хищение, присвоение, вымогание прекурсоров или овладение ими путем мошенничества или злоупотребление служебным положением (ст. 312 УК Украины);

хищение, присвоение, вымогательство оборудования, предназначенного для изготовления наркотических средств (ст.313 УК Украины);

нарушение установленных правил обращения наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров (ст. 320 УК Украины);

похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждение (ст. 357 УК Украины);

похищение, присвоение, вымогание военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывных или других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или другого военного имущества, а также овладение ими путем мошенничества или злоупотребление служебным положением (ст. 410 УК Украины).

Также в подсудность нового суда законопроект предлагает отнести стандартные коррупционные правонарушения, предусмотренные в части:

нецелевого использование бюджетных средств (ст. 210 УК Украины);

получения незаконного вознаграждения работником государственного предприятия, учреждения или организации (ст. 354 УК Украины);

злоупотребления властью или служебным положением (ст. 364 УК Украины);

злоупотребления полномочиями должностным лицом юридической компании частного права вне зависимости от организационно-правовой формы (ст. 364-1 УК Украины);

злоупотребления полномочиями лицами, которые предоставляют публичные услуги (ст. 365-2 УК Украины);

получения неправомерной выгоды (ст. 368 УК Украины) и злоупотребления влиянием (ст. 369-2 УК Украины).

Антикоррупционный суд будет принимать подсудные ему к рассмотрению дела при условии, что размер предмета совершения преступления или нанесенного ущерба в 500 и более раз превышает размер прожиточного минимума для работоспособных лиц, установленный законом на момент совершения правонарушения.

Для понимания - с 1 января размер данного минимума предлагается установить на уровне 1700 гривен. Это значит, что все уголовные производства коррупционного характера, "вес" которых превысит 850 тыс. грн., подпадают к рассмотрению в создаваемом Высшем антикоррупционном суде.

Законопроектом о "суде для НАБУ" предусматривается ряд правок в УПК и УК Украины. Одна из них предусматривает, что отправлять правосудие в уголовных делах новый храм Фемиды будет "тройками судей", из которых как минимум один должен иметь стаж работы на должности судьи не менее 5 лет.

На период досудебного расследования рассмотрение ходатайств осуществляется судьей единолично, а апелляции - коллегиально (не менее трех судей).

Наконец, по подсудным ему делам Высший антикоррупционный суд получит право рассмотрения ходатайств следователей и прокуроров на предоставление разрешений о проведении негласных следственных действий. Ранее такие "ухвалы" в Национальном антикоррупционном бюро "получали" в столичной апелляции.

Какой будет численность суда для НАБУ?

В состав специализированного суда войдут судьи в количестве, определенном законом "О судоустройстве и статусе судей" в рамках расходов, предусмотренных бюджетом на содержание суда. Количество судей Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда будет установлено отдельно.

Кроме того, в случае утверждения законопроекта №7440, Государственная судебная администрация в месячный срок должна установить численность судей Антикоррупционного суда и его Апелляционной палаты.

На какой срок будут назначаться следственные судьи?

Следственные судьи Антикоррупционного суда будут избраны из числа служителей Фемиды этого суда сроком на один год. Для них установлено ограничение на занятие в должности - следственный судья не будет иметь права переизбрания на два срока подряд. Кроме того, следственным судьей не может быть избран судья Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда.

Кто будет руководить "антикоррупционными судами"?

Законодатель указывает, что руководить новым судом будет глава Высшего антикоррупционного суда. Законопроект предусматривает для него одного заместителя. При этом, нахождение судьи Высшего антикоррупционного суда на посту главы или заместителя руководителя нового суда не освобождает его от осуществления полномочий судьи. А также не прекращает его работу в соответствующей судебной палате либо в качестве секретаря заседаний. Процедура избрания руководителя "суда для НАБУ" в законопроекте не прописана четко.

О руководителе Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда законодатель также позаботился слабо. Он указал лишь, что последний избирается в порядке закона "О судоустройстве и статусе судей".

Кто сможет отправлять правосудие в Антикоррупционном суде?

Судьей Антикоррупционного суда может стать лицо, соответствующее нормам Конституции и профильного "судейского закона", а также дополнительных специальных требований. На них следует остановиться подробнее.

В частности, к будущим служителям Фемиды Антикоррупционного суда будет применен возрастной ценз - судьей не может стать лицо младше 35 лет. Кроме того, кандидат должен иметь "значительный опыт" работы в международных межправительственных организациях и международных судебных инстанциях за границей, профессиональной деятельности в сфере права по вопросам борьбы с коррупцией.

Выставлены и дополнительные требования. Судья Высшего антикоррупционного суда должен соответствовать по меньшей мере одному из следующих требований:

иметь стаж работы на должности судьи не менее 5 лет;

быть обладателей научной степени в сфере права и стажа научной работы в сфере права на протяжении минимум 7 лет;

иметь семилетний опыт профессиональной деятельности адвоката (в том числе в части представительства интересов в суде и/или защиты от уголовного обвинения).

Впрочем, судьей может стать и лицо, которое путем сложения различных профилей своего опыта работы сумеет набрать 7 лет суммарного стажа. Например, под критерии служителей Фемиды Антикоррупционного суда подпадает человек, который четыре года проработал судьей, а еще три года - занимался адвокатской практикой.

Кому закрыли вход в антикоррупционный храм правосудия?

Законопроектом устанавливаются ограничения на должности судей специализированного суда.

В частности, такие препоны выставлены для лиц, которые на протяжении 10 лет перед вероятным трудоустройством в новый суд работали в системе ГПУ, МВД, ГБР, СБУ, НАБУ, налоговой милиции, Государственной налоговой администрации (и ее преемницах), таможенных органах, Счетной палате, Госфинмониторинге, Нацагенстве по предотвращению коррупции, Нацагентстве по управлению активами.

Впрочем, в тексте проекта 7440 не конкретизировано, имеется ли в виду "общий" десятилетний стаж (например, когда человек пять лет отработал в МВД, а еще пять - в ГПУ), и будут ли приниматься заявления от лиц, у которых несмотря на наличие общего десятилетнего стажа работы в правоохранительных органах в трудовой карьере значился перерыв между разного рода деятельности. В частности, связанный с выходами на пенсию и т.п.

При этом, отдельное табу на назначение установлено также для лиц, которые ранее занимали политические должности и имели представительский мандат. Это значит, что в новый суд точно не попадут народные депутаты разных каденций.

Дополнительно прямой запрет на избрание судьями Антикоррупционного суда также установлен для чиновников прошлых лет. И, как следует из акцентов заградительных мер, прежде всего касается управленцев эпохи президентства Виктора Януковича.

В результате этого, в Антикоррупционный суд закрыта дорога для:

членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины и Высшего совета юстиции, которые занимали свои посты до начала судебной реформы и вступления в силу закона "О возобновлении доверия к судебной власти в Украине";

бывших членов Межведомственной комиссии по вопросам госзакупок и тендерных комитетов, занимавших эти должности до внедрения системы "Прозорро".

Кроме того, не смогут отправлять правосудие в Антикоррупционном суде:

лица, которые на протяжении пяти последних лет входили в состав руководящих органов политических партий или находились в трудовых/договорных отношений с политсилами;

граждане, которые фигурируют в уголовных производствах, связанных с коррупцией или связанных с ней правонарушениях;

экс-представители руководящих органов или наблюдательных советов юридических лиц, сведения о которых внесены в ЕРДР как о лицах, которым инкриминируется коррупция;

ограниченные в правах граждане, в отношении которых вступил в силу приговор суда, предусматривающий лишение их права на занятие должностей и деятельности, связанной с исполнением функций государства и местного самоуправления.

В этой части имеется две важные оговорки. Согласно одной из них, на мантию судей Антикоррупционного суда могут претендовать "реабилитированные" граждане. Вместе с этим такого права законопроектом лишаются осужденные за умышленное преступление вне зависимости от того, снята ли их судимость.

Как и кем будет производиться "зачисление" в судьи?

Набор судей Антикоррупционного суда законопроект предусматривает провести на конкурсной основе. Все этапы конкурса вплоть до рассмотрения Высшим советом правосудия вопросов о внесении представлений президенту на назначение судей, законопроект предписывает обеспечить фиксацией и видеотрансляцией в режиме реального времени.

Заметим, что перевод на должность служителя Фемиды нового суда из другого храма правосудия (например, в порядке дисциплинарного взыскания или командировки) на внеконкурсной основе законопроектом запрещен. То есть, эта лазейка, к которой нередко прибегали в судейском корпусе ранее, прикрыта.

Сам отбор новых служителей Фемиды создаваемого суда предлагается осуществить следующим образом. Претендент для прохождения квалификационного оценивания по специальной процедуре должен будет подать в Высшую квалифкомиссию судей помимо традиционного пакета документов, обязательных для будущих судей, и дополнительные документы. Эти бумаги должны подтвердить отсутствие у претендента на мантию ограничений на занятие должности судьи Антикоррупционного суда и соответствие его критериям отбора.

Претендентов на соответствие критериям профессиональной этики и добропорядочности (в том числе в части законности источников происхождения имущества, соответствия уровня жизни кандидатов и членов их семей задекларированным доходам, этики поведения, неподкупности и т.д.) проверит создаваемый Общественный совет международных экспертов. Законопроектом предписано, что роль этого совета - содействовать Высшей квалифкомиссии судей Украины в отборе служителей Фемиды.

Заметим, что в тексте законопроекта отдельной строкой указано, что ранее созданный для прочих судов Общественный совет добропорядочности, к процессу отбора судей Антикоррупционного суда не привлекается.

Может ли Общественный совет зарубить кандидата на мантию?

Законопроект предлагает наделить Совет соответствующим правом вето в отношении конкурсантов, которые расценены как недобропорядочные.

При этом, негативные выводы Общественного совета международных экспертов не являются окончательными, хотя и имеют серьезное значение. Вето может преодолеть Высшая квалифкомиссия судей. Но за такой вердикт должно проголосовать не менее 11 членов ВККСУ (2/3 общего состава). При этом само вето в отношении конкурсанта считается правомочным в случае, если за него проголосовали не менее 2/3 состава Общественного совета.

Сам Совет международных экспертов создается на 6 лет Высшей квалифкомиссией судей, его количественный состав ограничен не более чем 7 представителями. Его члены избираются на два года без права повторного назначения.

К назначению их могут рекомендовать исключительно международные организации, с которыми Украина сотрудничает в сфере борьбы с коррупцией. Членам Общественного совета надлежит иметь безупречную деловую репутацию, высокие профессиональные и моральные качества, иметь общественный авторитет и минимум пятилетний опыт работы по внедрению за границей или в международных организациях антикоррупционных стандартов.

Членами Общественного совета международных экспертов не могут быть назначены лица, на которых подпадает закон "О предотвращении коррупции". Скорее всего, это значит, что судей Антикоррупционного суда не смогут избирать чиновники. А также граждане, которые подпадают под ограничения, предусмотренные для кандидатов в судьи Антикоррупционного суда.

Что будет с безопасностью новых судей и проверкой их на коррупциогенность?

Законопроектом предусматривается наделение всех судей Высшего антикоррупционного суда охраной. А при подаче соответствующих заявлений - и членов их семей.

Отдельно в проекте закона указано, что обеспечивать безопасность судей будет Служба судебной охраны. При этом жилье служителей Фемиды нового суда должны будут оборудовать сигнализацией.

При этом, декларации судей будут проверяться уполномоченными органами. Кроме того, законопроект указывает - служителей Фемиды будут проверять на полиграфе. Отказ от него служит основанием для привлечения судьи к дисциплинарной ответственности

Когда начнет работу Антикоррупционный суд и какие дела ему перейдут в наследство?

Законопроект предусматривает четкий порядок передачи дел новому суду. Со дня начала работы Высшего антикоррупционного суда все подсудные ему уголовные производства (в том числе и те, по которым начато слушание по сути или рассматривается апелляция), передаются новому суду.

Кроме того, со дня начала работы Высшего антикоррупционного суда следственные судьи, "традиционные" судьи первой и апелляционных инстанций прекращают принимать дела, подсудные новому храму Фемиды. А те дела, которые уже зашли в суд, и начали слушаться - также уходят в Антикоррупционный суд.

День начала его работы будет определен на собрании судей Высшего Антикоррупционного суда. Законопроект предписывает, что суд должен начать свою работу после назначения 2/3 судей первой инстанции и половины служителей Фемиды апелляционной палаты.

Впрочем, очевидно, что новый суд заработает не раньше 2019 года. Так, законопроект №7440 предусматривает, что с момента вступления его в силу на формирование, включая конкурсный отбор судей нового суда, Антикоррупционному суду отводится год.