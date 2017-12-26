После попытки неудачного штурма Октябрьского дворца 17 декабря, которая вскрыла ряд противоречий между разношерстными группами активистов, заявляющих о своей оппозиционности действующему режиму, МихоМайдан взял паузу.

Его организаторы объявили о начале "зимних каникул". Они предусматривают отказ от воскресных массовых вече и своего рода "режим тишины" на ближайшие несколько недель.

Вместе с этим, организаторы протеста призывают своих соратников не расслабляться. И быть готовыми к внезапной мобилизации по кличу экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Которому якобы может понадобиться помощь из-за того, что в разгар новогодних праздников власть готовит для него неприятный подарок.

Речь идет о рисках депортации, экстрадиции или ареста Михо.

Официальные власти всем своим видом данные намерения отрицают, но параллельно - продолжают подкоп под Саакашвили по ряду направлений. И, судя по всему, подталкивают опального лидера "Руху новых сил" к добровольному выезду, пока у него есть такая возможность на законных основаниях.

"Страна" разбиралась с деталями этого и прочих сценариев по "избавлению Украины" от Михаила Николозовича, разрабатываемых в высших эшелонах власти.

"Дворцовый переворот" спутал карты Саакашвили

О том, что аккурат "под елочку" главе РНС на Банковой готовят несколько неприятных подарков, "Страна" уже писала. Еще неделю назад все они, по разного рода причинам и формальным основаниям, считались "нерабочими". С тех пор диспозиция сил несколько видоизменилась, а главное - инициатива выпала из рук команды Саакашвили.

В первую очередь это связано с попыткой штурма Октябрьского дворца, что существенно ударило по имиджу МихоМайдана как мирного протеста. Действия активистов поспешили осудить официальные власти, а главное - западные посольства.

В результате, начиная с 19 декабря в ходе каждого своего появления на публике Саакашвили пытается дистанцироваться от событий у дворца. И параллельно - на регулярной основе озвучивает тезисы о том, что Банковая ускоренными темпами готовит его высылку за рубеж.

Называется даже предполагаемый период, когда она должна состояться: до выхода Украины из новогодних каникул.

"Пленки Курченко" выдали Михо иммунитет от выдворения

В настоящее время главную преграду, которая не дает официальному Киеву "изгнать" Михо из Украины в официальном порядке, воздвигают сами власти.

После объявления ему о подозрении по делу так называемых "пленок Курченко-Саакашвили", возник юридический казус. Он связан с приматом национального законодательства перед международным. Другими словами, подвергнуть Михаила Николозовича депортации или экстрадиции в краткосрочном варианте мешает уголовное производство, фигурантом которого он является в Украине.

Чтобы актуализировать вероятность сценариев по изгнанию Михо в принудительном порядке, для начала власти следует разрешить дилемму истории о якобы финансировании его акций протеста опальным олигархом Сергеем Курченко. Только после закрытия этого вопроса закон даст право властям рассматривать запросы о выдаче или выдворении Михаила Николозовича куда-бы то ни было.

На текущей невозможности высылки лица (в том числе апатрида, статус которого сегодня имеет Саакашвили) до исчерпания к нему претензий со стороны отечественных правоохранителей настаивает адвокат Андрей Смирнов.

"У вас два варианта. 1. Закрыть уголовное дело в отношении Саакашвили и публично признать свой идиотизм. 2. Продолжать бегать по крышам киевских многоэтажек, октябрьским дворцам и палаткам, пытаясь вручить очередную повестку спустившемуся с гор джигиту, вертевшему вас на одном причинном месте", - обращается он к силовикам на своей странице в Facebook.

Из его оценки следует - избавиться от Михо у Банковой получится, если только наступить на горло своей же песне. То есть, признать фальсификацией возбужденное в его отношении дело.

Чего на Резницкой и Владимирской делать не спешат. И наоборот, продолжают активно зазывать экс-президента Грузии на допросы. Первый из них был запланирован на сегодня, 26 декабря в СБУ.

Однако общаться со следователем Саакашвили отказался, поскольку посчитал, что вызвать одной повесткой на один день для проведения двух различных следственных действия запрещено украинским Уголовно-процессуальным кодексом.

"Сегодня они меня вызвали в нарушение статьи 245 УПК. Согласно этой статье, призывать меня для проведения одновременно двух различных следственных действий запрещено. Я ни шагу не сделаю нарушение закона... Они хотят получить образцы моего голоса. А чего тогда Луценко в Верховной Раде какие-то мультики крутил обо мне? Я им напою такую ​​песню, что они долго будут помнить. Я готов сдать образцы моего голоса", - сказал Саакашвили журналистам.

Голосовая атака

Тем временем в самом деле против Саакашвили и его соратника Севериона Дангадзе ведутся бои позиционного значения.

Как утверждает сам Михаил Николозович, следственные действия, которые проводились с ним, касались важного аспекта. Следователи запросили образец речи экс-президента Грузии.

Источник "Страны" в силовых структурах говорит, что тем самым силовики показывают - они твердо настроены на проведение фоноскопической экспертизы, включая международную.

"Есть уверенность в подлинности продемонстрированных генпрокурором Юрием Луценко записей "заговорщиков", - говорит наш собеседник.

Где, как известно, среди прочих голосов "пленок Курченко-Саакашвили" звучит речь человека, похожего на лидера РНС.

Впрочем, как сам Саакашвили, так и Дангадзе и не отрицают, что голоса принадлежат им. По их словам они взяты и "склеены" из других разговоров, которые к Курченко вообще никакого отношения не имели.

Ключи от дела Саакашвили в руках "тройки Грановского"

Разведка боем ведется и на "судебном" участке "грузинской истории".

19 декабря в реестре был обнародован полный текст решения судьи Ларисы Цокол, которая постановила освободить Саакашвили. Из него открывается ряд новых деталей и обстоятельств по делу о попытке смещения власти.

Главная из них - роль Михо в якобы преступной схеме в обстоятельствах уголовного производства. Согласно фабуле, следствие считает Саакашвили, как и Курченко, одним из фундаторов этой ОПГ. Но с юридической частью доказательств у следствия пока не густо.

По крайней мере это следует из мотивировочной части решения судьи Цокол. Она согласилась с рядом утверждений адвокатов Саакашвили. Например в части того, что свидетели передачи денег от Курченко дали показания об этом факте заранее. Эти, а также прочие процессуальные ляпы следствия, как раз и были названы служителем Фемиды основаниями для освобождения Михо.

"Предоставленные материалы в совокупности с изложенными в уведомлении о подозрении обстоятельствами и правовой квалификации являются крайне ограниченными в отношении лица, по которому решается вопрос об избрании меры пресечения. В то же время следует отметить отсутствие каких-либо подтверждений со стороны обвинения и обоснованность наличия рисков, предусмотренных ст. 177 УПК Украины, и возможность их обеспечения исключительно путем избрания меры пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в мотивировочной части "ухвалы" по его делу.

Мотивировочная часть решения судьи Ларисы Цокол, отказавшейся избирать меру пресечения для Саакашвили, источник фото: reyestr.court.gov.ua

Наши источник в ГПУ говорят, что к моменту рассмотрения апелляции следователи "подкинут дровишек". И уже передали на улицу Соломенскую ряд новых доказательств, якобы свидетельствующих о наличии преступного сговора между Саакашвили и Курченко.

Оценить их судьям и общественности пока не выпало возможности.

Дело в том, что Апелляционный суд Киева синхронно (хотя и по разными формальными поводами) перенес рассмотрение соответствующих ходатайств. В итоге жалобу адвокатов Дангадзе планируют заслушать 28 декабря, а возражения прокуроров по поводу отказа поместить Михо под домашний арест - 3 января.

Из тональностей материалов, которые размещает на своей странице в Facebook Давид Сакварелидзе - "правая рука" экс-губернатора Одесской области, следует: "грузинская команда" опасается того, что Банковая крепко держит в своих руках вожжи по "делу Саакашвили".

Какие вердикты вынесет судебная тройка, которую журналисты называют лояльной к пожеланиям статусного товарища президента, влиятельного нардепа от БПП Александра Грановского, покажут итоги заседаний. Но тот факт, что апелляционные ходатайства и Севериона, и Михо выпало рассматривать одной и той же судебной коллегии, говорит о многом. Прежде всего о том, что служители Фемиды "апелляшки" не допустят "разнобой" в своих вердиктах (как уже было в суде первой инстанции).

То есть, если в апелляции устоит вердикт о безальтернативном содержании под стражей Дангадзе, высока вероятность того, что под домашний арест через несколько дней поместят и Саакашвили.

Операция "выдавливание"

Что за цели пытаются достичь таким образом власти - версии разнятся. Но вряд ли это можно связывать с попытками изоляции Михо. В век коммуникаций ничто не помешает ему собирать толпы своих приверженцев по месту проживания на улице Костельной и вести трансляции в соцсетях.

Да и лишенный своего лидера МихоМайдан уже показывал, что может мобилизовать несколько тысяч своих сторонников и без физического присутствия главного трибуна.

В связи с этим бытует мнение, что уголовное дело против Михо, как и угрозы экстрадировать/депортировать опального апатрида преследуют цель "выдавить" Саакашвили под валом навалившихся на него неприятностей из страны. Причем обставить ситуацию так, будто бы он сам принял такое решение. То есть, покинул Украину в добровольном порядке. Например, отправившись в Нидерланды, куда ему готовы открыть визу.

Заметим, что реализован этот сценарий можно только в том случае, если Михаил Николозович не будет на момент своего отъезда скован юридическими обязательствами. Например, в виде домашнего ареста. На котором как раз и настаивает Генпрокуратура в своей апелляционной жалобе.

Видимо по этой причине суд и перенесли.

Экстрадиционная проверка на финишной прямой

Тем временем юридическая проработка принудительного характера выдворения Саакашвили также ведется. И развивается по двум направлениям.

Прежде всего, это выдача Михо властям Грузии, где в его отношении заведено 4 уголовных дела. По словам адвоката Михо Руслана Чернолуцкого, за последние дни экстрадиционная проверка в отношении бывшего губернатора Одесской области была значительно ускорена.

Ранее считалось, что завершить процедуру установления законности пребывания Михо в нашей стране планируется не ранее середины января 2018 года.

Чернолуцкий говорит о смещении этих сроков. По его информации, новая дата "финиша" экстрадиционной проверки прокуратуры Киева намечается аккурат в канун Нового года. Этот процесс юристы лидера РНС пытаются максимально затягивать. 20 декабря в Окружной админсуд ими были поданы два соответствующих иска.

Источник фото: court.gov.ua

Депортационная эпопея

Впрочем, сам Саакашвили с высокой долей вероятности также допускает и вариант его депортации. На этом процессе следует остановиться подробнее.

Напомним, что вплоть до 1 марта 2018 года у апатрида Михо есть все законные основания находиться в Украине на легальной основе. Это право ему предоставила Государственная миграционная служба еще в конце ноября. Но сделала это вынужденно - в связи с рассмотрением исков Михаила Николозовича к властям, поданных в связи с процедурой лишения его гражданства.

В судебном реестре содержатся упоминания как минимум трех производств, открытых по данному поводу.

Первые два из них касаются битвы Михо за возврат ему украинского гражданства.

Так, в Высшем админсуде обжалуется сам указ президента Петра Порошенко об утрате Саакашвили права на гражданство. Как следует из обнародованных "ухвал" по делу, слушания на этот счет должны были состояться еще 21 декабря.

Впрочем, какой-либо информации об их результатах на момент подготовки этого материала отсутствуют. Да и сам ВАСУ, как писала "Страна", 15 декабря сообщил о приостановлении своей работы.

Вместе с этим, на 27 декабря в Окружном админсуде Киева назначено слушание дела, в котором адвокаты лидера РНС требуют признать незаконным одну из норм приказа МВД №715 от 16 августа 2012 года. Речь идет о так называемой форме 19, когда при оформлении гражданства Украины соискатель паспорта нашего государства должен отрицательно ответить на вопрос о нахождении под судом и следствием на территории других стран.

Как известно, именно наличие уголовных дел против Михо в Грузии и указание им неправдивых сведений об этом в анкете как раз и запустило бюрократическую машину по лишению его гражданства.

Впрочем, эти судебные тяжбы Михаила Николозовича касаются стратегических целей. А более значимым в текущей повестке дня обещает стать другое дело по иску Саакашвили. Его рассмотрение запланировано в Окружном админсуде Киева как раз сегодня, на 26 декабря. Это иск Михо, в котором он оспаривает отказ предоставить ему статус лица, которое требует дополнительной защиты.

Если этот процесс против миграционной службы завершится победой Михо, это сделает процедуру его выдворения практически невозможной. Наоборот, он будет приравнен к политическому беженцу в Украине, и получит соответствующий статус.

Впрочем, возможен и противоположный вердикт суда. Если претензии экс-губернатора Одесской области к миграционной службе будут признаны необоснованными, в ГМС могут начинать процедуру депортации Саакашвили.

Из апатрида - в летучие голландцы

В правящей коалиции, тем временем, намекают: силой изгонять из страны Саакашвили не намерены. То есть повторения историй его соратников, которым, по версии "грузинской команды", перед выдворением надевали мешки на головы, для экс-губернатора Одесской области не готовят.

Наоборот, через СМИ ему озвучиваются намеки на своего рода "нулевой вариант". Суть его в том, что Михаил Николозович в краткосрочный период добровольно покидает Украину, пока не имеет никаких "юридических гирь" на ногах в виде меры пресечения по делу о пресловутых пленках.

О некоторых деталях данного сценария, в частности, пишет РБК-Украина.

Со ссылкой на источник в лагере власти, журналисты указывают - через несколько дней после освобождения Саакашвили по личной инициативе осуществил визит в посольство Нидерландов.

"Он получил пакет документов, которые позволяют ему выехать туда. Но, как видим, он этого не сделал", - цитируют журналисты инсайдера из провластной команды.

Здесь стоит напомнить, что гражданство этого государства имеет его супруга, а сам Михо якобы даже получил необходимую визу для въезда в это государство. Наличие у бывшего президента Грузии права на получения подданства Нидерландов и права проживания уже подтвердили голландские дипломаты.

В лагере грузинской команды, впрочем, категорически опровергают планы Михо на выезд за пределы Украины.

Но если допустить, что визит Саакашвили в посольство Нидерлнандов действительно являлся своего рода прощупыванием почвы для подготовки добровольной эмиграции лидера РНС, этот факт говорит о многом.

Как минимум он свидетельствует о наличии коммуникации неформального уровня между Михо и Банковой. Во время которой команда Порошенко дает шансы экс-президенту Грузии по собственной инициативе покинуть Украину. И заранее посылает тому сигналы о том, что сроки действия данного опциона ограничены.

Эта ситуация напоминает другую историю. В 2016 году после заключения сделки со следствием временно выехал из Украины Геннадий Корбан. После более чем годового пребывания в Израиле, днепропетровский бизнесмен и политик вернулся не так давно на Родину. При этом источники в его окружении говорят, что к настоящему времени дела против него уже закрыты.

"Если сценарий Корбана "рабочий", то его воплощению до конца 2017 года ничего не мешает. Но чтобы думалось лучше и побыстрее, Саакашвили обкладывают флажками по всем фронтам. Его подталкивают к принятию решения", - говорит наш собеседник в ГПУ на правах анонимности.

Пойдет ли Саакашвили на добровольный выезд из Украины - вопрос. Сам он такую возможность категорически отрицает. На выходных его видели в Борисполе, где он провожал свою семью на самолёт. Сам он остался в стране и никуда не полетел.