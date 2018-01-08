Чем больше украинских заробитчан едет в Польшу, тем чаще их "кидают" на деньги, а некоторые вообще батрачат за еду и ночлег. Об этом, например, шла речь в материале "Страны" – "Хуже, чем в тюрьме". Как украинцы становятся рабами в Польше".

В 2016 году, по информации посольства Украины в Польше, польская полиция возбудила 96 уголовных дел по торговле людьми, в которых пострадали украинцы. В первом полугодии 2017 года расследовали 24 таких дела.

"Страна" выяснила пять главных правил, как не попасть в трудовое рабство в Польше. Советами поделились юрист Татьяна Войнова и представитель львовского агентства по трудоустройству Мария Фурдак.

Правило № 1: проверка и еще раз проверка

Проверить фирму-посредника. А именно попросить показать в агентстве по трудоустройству такие документы: копию свидетельства о государственной регистрации, фотокопию лицензии на посредничество в трудоустройстве на работу за границей.

Также нужно потребовать заверенную письменную информацию о характере будущей работы, общих условия труда и проживания в стране трудоустройства.

Мошенники могут требовать предварительно оплатить якобы их услуги или оформление рабочей визы. Официальные посредники берут деньги только после подписания трудового договора между работодателем и клиентом.

Правило № 2: внимательно читаем контракт

Тщательно прочитайте контракт с посредником. В нем должна быть такая информация: номер, дата, место заключения договора, наименование посредника, номер и дата выдачи лицензии на посредничество в трудоустройстве на работу за границей, местонахождение посредника, сведения о клиенте.

Кроме того, там описаны права, обязанности и ответственность сторон, условия изменений, расторжения и аннулирования договора, порядок решения спорных вопросов, определение форс-мажорных обстоятельств и действия сторон при их наступлении, перечень дополнительных услуг, которые могут быть предоставлены посредником за плату, срок действия договора и реквизиты сторон договора.

Договор заключают в двух экземплярах (один остается у посредника, другой – у работника) и нотариально заверяют.

Правило № 3: оно же ключевое

Ни при каких условиях нельзя отдавать свои личные документы и паспорт посреднику или работодателю.

Обычно в трудовое рабство попадают те, у кого под разными предлогами забирают паспорт. Без него иностранный работник становится практически бесправным.

Правило № 4: особое внимание на мелкий шрифт

Требуйте трудовой договор у иностранного работодателя и внимательно его изучите, особенно строки, написанные мелким шрифтом. В случае незнания языка стоит обратиться к переводчику, чтобы точно все понять.

В польских СМИ сообщали об украинском заробитчанине, который из-за незнания польского языка не прочитал свой трудовой договор и не знал, что ему будут платить меньше, чем обещали посредники.

В договоре должны быть такие данные: реквизиты работодателя, требования к работнику, сведения о характере работы, условия труда, его оплаты и проживания на территории страны трудоустройства, условия страхования, срок действия договора, условия продления его действия и расторжения, порядок покрытия транспортных расходов и тому подобное.

Так же, как и с посредниками, у работника остается свой экземпляр договора.

Кроме того, работодатель должен показать копию коллективного договора с данными о правах и обязанностях иностранного работодателя и наемного работника, размере и порядке выплаты заработной платы, основаниями для прекращения трудового договора и условиями труда.

Правило № 5: если попали в беду

Если попали в трудовое рабство, нужно обратиться в территориальную инспекцию труда по месту выполнения работы с жалобой.

В случае отсутствия трудового договора добиться правды можно только через суд. Но только при условии, если есть документы, которые подтверждают факт выполнения работ. Например, подписанные представителем компании документы о количестве рабочих часов.

Впрочем, отстоять свои права в суде можно, только если человек легально работает в Польше.

Лучше всегда иметь при себе телефоны украинского посольства – дипломаты всегда могут если не помочь, то подсказать, как действовать.

Почти половина поляков считают, что им не повышают зарплаты из-за заробитчан.